Khởi công dự án khách sạn 5 sao lớn nhất tại Huế

Sáng 30/9, tại Khu đô thị Ecogarden (phường Vỹ Dạ, thành phố Huế), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital đã tổ chức lễ khởi công dự án khách sạn Best Western Premier Hue Sky Hotel...
Đây là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển hạ tầng dịch vụ lưu trú cao cấp của Cố đô.
Best Western Premier Hue Sky Hotel được quản lý và vận hành bởi Best Western Hotels – một trong mười thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới. Công trình có quy mô sử dụng đất hơn 5.400m2, gồm hai tòa tháp cao 25 tầng, một tầng hầm, tổng cộng 370 phòng nghỉ, trong đó có 198 phòng khách sạn và 172 căn condotel. Đây sẽ là khách sạn có số lượng phòng tiêu chuẩn quốc tế lớn nhất từ trước đến nay tại Huế.
Khách sạn sở hữu khối tiện ích đa dạng, hiện đại: Trung tâm hội nghị sức chứa 700 khách, hệ thống nhà hàng, phòng gym, spa, hồ bơi vô cực tại tầng 5, phòng lounge lấy cảm hứng từ nón Huế, cigar lounge và đặc biệt là sky bar ở tầng 25 với tầm nhìn toàn cảnh thành phố. Một điểm nhấn kiến trúc đáng chú ý là “cây cầu” kết nối hai tòa tháp ở độ cao 100m, tạo nên hình ảnh hiện đại giữa lòng Cố đô.
Dự án tọa lạc trên trục đường Võ Nguyên Giáp – tuyến đường lớn nhất thành phố Huế, được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới, bổ sung cơ sở lưu trú cao cấp, đồng thời góp phần nâng tầm vị thế Huế trên bản đồ du lịch quốc tế.
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương nhấn mạnh: dự án Best Western Premier Hue Sky Hotel có quy mô lớn, mang ý nghĩa quan trọng trong phát triển du lịch, dịch vụ của thành phố. Khi hoàn thành, công trình không chỉ tạo thêm nguồn cung lưu trú chất lượng cao mà còn mở ra cơ hội việc làm cho người lao động địa phương, thúc đẩy các ngành dịch vụ liên quan.
Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào quý II/2028. Khi đi vào hoạt động, khách sạn sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị di sản, trung tâm du lịch văn hóa đặc sắc của Việt Nam và khu vực.
Best Western Premier Hue Sky Hotel nằm trong Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc Khu B – Đô thị mới An Vân Dương (Khu đô thị Ecogarden). Đây là dự án do liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana, Công ty Cổ phần Tập đoàn Telin và Cotana Capital làm chủ đầu tư, với tổng diện tích sử dụng đất 44,65ha.
Khu đô thị Ecogarden được quy hoạch đồng bộ, bao gồm nhiều phân khu chức năng như nhà ở thấp tầng, khu biệt thự đảo trung tâm, khu nhà ở xã hội, khu giáo dục, văn hóa – thể thao, quảng trường kết hợp nhà ở thương mại và dịch vụ. Trong tổng thể đó, khách sạn Best Western Premier Hue Sky Hotel đóng vai trò là hạng mục trọng điểm, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, du lịch cao cấp.
