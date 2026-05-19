TP.HCM: Nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao dài 18 km dọc đường Nguyễn Văn Linh

Thanh Thủy

19/05/2026, 10:11

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chấp thuận nghiên cứu đề xuất đầu tư tuyến đường trên cao dài gần 18 km dọc đường Nguyễn Văn Linh theo phương thức đối tác công tư (PPP)...

Đường Nguyễn Văn Linh nhìn từ trên cao
Đường Nguyễn Văn Linh nhìn từ trên cao

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chấp thuận giao liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Trí Tín nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dài gần 18 km dọc tuyến Nguyễn Văn Linh theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án được kỳ vọng tăng cường kết nối hạ tầng và góp phần giảm áp lực giao thông khu Nam TP. Hồ Chí Minh.

Theo đề xuất, tuyến đường trên cao sẽ được xây dựng trên dải phân cách giữa của đường Nguyễn Văn Linh hiện hữu, quy mô 6 làn xe. Dự án đồng thời dự kiến xây dựng 7 nút giao khác mức tại các vị trí giao cắt trọng điểm gồm Vành đai 2 nhánh phía Tây, Vành đai trong, đường Phạm Hùng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Hữu Thọ, Quốc lộ 50 và Quốc lộ 1A.

Tuyến có điểm đầu kết nối khu vực cầu Thủ Thiêm 4, điểm cuối tại Quốc lộ 1, tổng chiều dài gần 18 km, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực lưu thông và giảm áp lực ùn tắc tại khu Nam TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên trục Nguyễn Văn Linh ngày càng gia tăng.

Trong quá trình nghiên cứu, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu liên danh nhà đầu tư đánh giá đầy đủ sự cần thiết của dự án, hiệu quả kinh tế - xã hội cũng như lợi thế của phương thức PPP so với các hình thức đầu tư khác.

Đồng thời, cần rà soát sự phù hợp với quy hoạch, khả năng kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các dự án giao thông trọng điểm và mạng lưới đường sắt đô thị nhằm đề xuất phương án tổ chức giao thông hiệu quả cho khu vực phía Nam thành phố.

Kinh phí nghiên cứu và lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư sẽ do liên danh nhà đầu tư tự cân đối, không sử dụng ngân sách Nhà nước. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải được hoàn thiện trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành văn bản chấp thuận nghiên cứu dự án. Việc giao nghiên cứu, lập báo cáo không đồng nghĩa với chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án; quá trình lựa chọn nhà đầu tư chính thức sẽ được triển khai theo đúng quy định hiện hành.

Trước đó, liên danh Đèo Cả - Trí Tín đã đề xuất đầu tư tuyến đường trên cao dọc đường Nguyễn Văn Linh. Theo phương án đề xuất, tuyến có chiều dài khoảng 17,8 km, điểm đầu kết nối cầu Thủ Thiêm 4 (công trình dự kiến khởi công trước ngày 2/7 tới) và điểm cuối tại khu vực Quốc lộ 1. Thời gian triển khai dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029.

Tuyến đường được đề xuất xây dựng theo hình thức cầu cạn trên cao với quy mô 6 làn xe, bố trí dọc dải phân cách giữa đường Nguyễn Văn Linh. Dọc tuyến sẽ hình thành các nút giao tại Vành đai 2 nhánh phía Tây, đường Phạm Hùng, đường Nguyễn Lương Bằng, đường Nguyễn Hữu Thọ, Quốc lộ 50 và Quốc lộ 1.

Trong văn bản góp ý đối với đề xuất của nhà đầu tư, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết đường Nguyễn Văn Linh thuộc Vành đai 2, có lộ giới 120 m và quy mô từ 6 - 14 làn xe. Theo định hướng quy hoạch, đây là một trong những trục giao thông chính của đô thị với chức năng kết nối nhanh và hạn chế giao cắt cùng mức. 

Hiện nay, dù đường Nguyễn Văn Linh có quy mô từ 10 - 14 làn xe, tuyến vẫn tồn tại nhiều nút giao cùng mức và đối mặt nguy cơ ùn tắc khi lưu lượng phương tiện tiếp tục gia tăng.

Theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2026 - 2030, nhiều dự án kết nối với trục đường này dự kiến hoàn thành như mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 50, trục Bắc - Nam, cao tốc Bến Lức - Long Thành cùng các cầu Thủ Thiêm 4, Nguyễn Khoái và Bình Tiên.

Cùng với đó, TP. Hồ Chí Minh đã đầu tư Trung tâm Hành chính mới tại Thủ Thiêm, đồng thời chuẩn bị mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội thành bến tàu khách quốc tế. 

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết khi các dự án kết nối hoàn thành và đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện đổ về trục Nguyễn Văn Linh được dự báo sẽ gia tăng đáng kể. Trên cơ sở đó, việc nghiên cứu năng lực thông hành và đề xuất phương án đầu tư nâng cấp tuyến đường này được đánh giá là cần thiết.

Đường Nguyễn Văn Linh được khởi công từ năm 1996 do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đầu tư theo hình thức BT, với tổng vốn khoảng 100 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng), hoàn thành và đưa vào khai thác toàn tuyến từ năm 2007. Đây là một trong những trục giao thông quan trọng của TP. Hồ Chí Minh, kết nối khu Tây với khu Đông và khu Nam thành phố. Tuyến hiện có mặt cắt ngang từ 10 - 14 làn xe, tổ chức lưu thông hai chiều với dải phân cách cây xanh ở giữa.

Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe

00:12, 19/05/2026

Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe

TP.Hồ Chí Minh đầu tư gần 3.000 tỷ đồng cải tạo hai tuyến kênh ô nhiễm

16:21, 15/05/2026

TP.Hồ Chí Minh đầu tư gần 3.000 tỷ đồng cải tạo hai tuyến kênh ô nhiễm

TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất triển khai 58 dự án cấp bách giai đoạn 2026 - 2030

15:30, 15/05/2026

TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất triển khai 58 dự án cấp bách giai đoạn 2026 - 2030

Hà Nội : Khởi công dự án gần 162.000 tỷ đồng nâng cấp trục Quốc lộ 1A

Hà Nội : Khởi công dự án gần 162.000 tỷ đồng nâng cấp trục Quốc lộ 1A

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ vừa được khởi công với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành động lực mở rộng không gian đô thị và tái cấu trúc cửa ngõ phía Nam Thủ đô...

Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe

Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe

Bộ Xây dựng kiến nghị ưu tiên mở rộng ngay các tuyến cao tốc 2 làn xe lên quy mô hoàn chỉnh nhằm giảm nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng...

Moody's Ratings: Động lực cải cách và triển vọng tích cực thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Moody’s Ratings: Động lực cải cách và triển vọng tích cực thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Báo cáo Hội nghị Tín dụng Việt Nam tháng 5/2026 của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Ratings cho thấy Việt Nam tiếp tục duy trì mức xếp hạng quốc gia ở mức Ba2 với triển vọng Tích cực…

WB: Việt Nam cần ưu tiên chính sách linh hoạt trước bất định toàn cầu

WB: Việt Nam cần ưu tiên chính sách linh hoạt trước bất định toàn cầu

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2026 dự kiến sẽ giảm xuống 6,8% do sức ép gia tăng từ những diễn biến địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông...

Đà Nẵng phê duyệt Kế hoạch xúc tiến hợp tác với Nhật Bản giai đoạn 2026-2030

Đà Nẵng phê duyệt Kế hoạch xúc tiến hợp tác với Nhật Bản giai đoạn 2026-2030

UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt Kế hoạch xúc tiến hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác Nhật Bản giai đoạn 2026 - 2030, nhằm mục tiêu phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới hiệu quả và bền vững hơn…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

1

Phát hiện hàng nghìn sản phẩm nghi là "hàng hiệu" giả trong các lô hàng ở cửa khẩu

Video

2

Tòa phúc thẩm tuyên án chung thân đối tượng lừa đảo 229 tỷ đồng

Dân sinh

3

Chủ tịch PCI Trịnh Văn Tuấn bị bắt, Nhựa Tiền Phong công bố thông tin

Doanh nghiệp niêm yết

4

S&P 500 giảm liền hai phiên vì cổ phiếu công nghệ bị xả, giá dầu giữ đà leo thang

Thế giới

5

So sánh vốn hóa các Big Tech Mỹ với quy mô các nền kinh tế châu Âu

Thế giới

