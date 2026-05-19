TP.HCM: Nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao dài 18 km dọc đường Nguyễn Văn Linh

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chấp thuận giao liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Trí Tín nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dài gần 18 km dọc tuyến Nguyễn Văn Linh theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án được kỳ vọng tăng cường kết nối hạ tầng và góp phần giảm áp lực giao thông khu Nam TP. Hồ Chí Minh.

Theo đề xuất, tuyến đường trên cao sẽ được xây dựng trên dải phân cách giữa của đường Nguyễn Văn Linh hiện hữu, quy mô 6 làn xe. Dự án đồng thời dự kiến xây dựng 7 nút giao khác mức tại các vị trí giao cắt trọng điểm gồm Vành đai 2 nhánh phía Tây, Vành đai trong, đường Phạm Hùng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Hữu Thọ, Quốc lộ 50 và Quốc lộ 1A.

Tuyến có điểm đầu kết nối khu vực cầu Thủ Thiêm 4, điểm cuối tại Quốc lộ 1, tổng chiều dài gần 18 km, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực lưu thông và giảm áp lực ùn tắc tại khu Nam TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên trục Nguyễn Văn Linh ngày càng gia tăng.

Trong quá trình nghiên cứu, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu liên danh nhà đầu tư đánh giá đầy đủ sự cần thiết của dự án, hiệu quả kinh tế - xã hội cũng như lợi thế của phương thức PPP so với các hình thức đầu tư khác.

Đồng thời, cần rà soát sự phù hợp với quy hoạch, khả năng kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các dự án giao thông trọng điểm và mạng lưới đường sắt đô thị nhằm đề xuất phương án tổ chức giao thông hiệu quả cho khu vực phía Nam thành phố.

Kinh phí nghiên cứu và lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư sẽ do liên danh nhà đầu tư tự cân đối, không sử dụng ngân sách Nhà nước. Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải được hoàn thiện trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành văn bản chấp thuận nghiên cứu dự án. Việc giao nghiên cứu, lập báo cáo không đồng nghĩa với chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án; quá trình lựa chọn nhà đầu tư chính thức sẽ được triển khai theo đúng quy định hiện hành.

Trước đó, liên danh Đèo Cả - Trí Tín đã đề xuất đầu tư tuyến đường trên cao dọc đường Nguyễn Văn Linh. Theo phương án đề xuất, tuyến có chiều dài khoảng 17,8 km, điểm đầu kết nối cầu Thủ Thiêm 4 (công trình dự kiến khởi công trước ngày 2/7 tới) và điểm cuối tại khu vực Quốc lộ 1. Thời gian triển khai dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029.

Tuyến đường được đề xuất xây dựng theo hình thức cầu cạn trên cao với quy mô 6 làn xe, bố trí dọc dải phân cách giữa đường Nguyễn Văn Linh. Dọc tuyến sẽ hình thành các nút giao tại Vành đai 2 nhánh phía Tây, đường Phạm Hùng, đường Nguyễn Lương Bằng, đường Nguyễn Hữu Thọ, Quốc lộ 50 và Quốc lộ 1.

Trong văn bản góp ý đối với đề xuất của nhà đầu tư, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết đường Nguyễn Văn Linh thuộc Vành đai 2, có lộ giới 120 m và quy mô từ 6 - 14 làn xe. Theo định hướng quy hoạch, đây là một trong những trục giao thông chính của đô thị với chức năng kết nối nhanh và hạn chế giao cắt cùng mức.

Hiện nay, dù đường Nguyễn Văn Linh có quy mô từ 10 - 14 làn xe, tuyến vẫn tồn tại nhiều nút giao cùng mức và đối mặt nguy cơ ùn tắc khi lưu lượng phương tiện tiếp tục gia tăng.

Theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2026 - 2030, nhiều dự án kết nối với trục đường này dự kiến hoàn thành như mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 50, trục Bắc - Nam, cao tốc Bến Lức - Long Thành cùng các cầu Thủ Thiêm 4, Nguyễn Khoái và Bình Tiên.

Cùng với đó, TP. Hồ Chí Minh đã đầu tư Trung tâm Hành chính mới tại Thủ Thiêm, đồng thời chuẩn bị mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội thành bến tàu khách quốc tế.

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết khi các dự án kết nối hoàn thành và đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện đổ về trục Nguyễn Văn Linh được dự báo sẽ gia tăng đáng kể. Trên cơ sở đó, việc nghiên cứu năng lực thông hành và đề xuất phương án đầu tư nâng cấp tuyến đường này được đánh giá là cần thiết.