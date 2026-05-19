Thứ Ba, 19/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Cần có ưu đãi đặc thù để phát triển cảng biển và hệ thống logistics hiện đại

Đỗ Mến

19/05/2026, 10:45

Góp ý dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng kiến nghị phát triển cảng biển theo mô hình trung tâm logistics tích hợp; khuyến khích cảng trung chuyển quốc tế, áp dụng cơ chế sandbox đối với công nghệ logistics mới...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 19/5, Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ để thẩm định dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam.

Dự thảo lần này, Bộ Xây dựng đã cập nhật các điểm mới quan trọng nhằm xử lý dứt điểm tình trạng đan xen giữa 2 lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, khắc phục những vướng mắc, bất cập; đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề mới, vấn đề phát sinh.

Dự thảo gồm 19 chương, 139 điều. Dự thảo xác lập phạm vi điều chỉnh chung bao trùm cả hàng hải và đường thủy nội địa; làm rõ mối quan hệ giữa luật chuyên ngành với các lĩnh vực có liên quan như logistics, vận tải đa phương thức, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường và an ninh, an toàn giao thông vận tải thủy.

Theo báo cáo tổng hợp, tiếp thu giải trình, đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng cho rằng dự thảo đã bước đầu tiếp cận xu hướng phát triển logistics hiện đại, tuy nhiên vẫn thiên về quản lý hành chính hạ tầng hơn là phát triển hệ sinh thái logistics.

Do đó, đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đề nghị bổ sung các nguyên tắc. Bao gồm: phát triển cảng biển theo mô hình trung tâm logistics tích hợp; khuyến khích cảng trung chuyển quốc tế; khuyến khích đầu tư cảng xanh, cảng thông minh; áp dụng cơ chế sandbox đối với công nghệ logistics mới; thừa nhận chứng từ điện tử, vận đơn điện tử, hợp đồng điện tử hàng hải.

Theo đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, hiện nay, nhiều quốc gia đã chuyển mạnh sang mô hình quản trị hàng hải thông minh (smart maritime governance). Đây là một phương pháp tiếp cận hiện đại, tích hợp công nghệ số, dữ liệu lớn và các giải pháp bền vững để quản lý, vận hành và giám sát các hoạt động biển, cảng biển và chuỗi cung ứng logistics. Nếu bộ luật không tạo hành lang pháp lý cho quản trị số ngành hàng hải thì nguy cơ tụt hậu là rất rõ. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung thêm về vấn đề này.

Hội Luật gia Việt Nam cũng cho rằng Việt Nam có vị trí địa chính trị - kinh tế rất quan trọng nhưng chưa hình thành được trung tâm trung chuyển quốc tế mạnh, dự thảo đã thiết kế cơ chế ưu đãi đặc thù, chính sách thu hút hãng tàu lớn...và nếu có thể cần thiết kế quy định ưu đãi đặc thù mạnh hơn nữa.

Theo Bộ Xây dựng, dự thảo đã được rà soát, điều chỉnh đảm bảo tính khoa học, rõ ràng của quy định. Đồng thời, đảm bảo nguyên tắc luật chỉ quy định những vấn đề khung, vấn đề nguyên tắc, các nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện chi tiết được giao cho Chính phủ thống nhất thực hiện.

Theo tờ trình dự thảo, lần sửa đổi này bổ sung các nguyên tắc quản lý và phát triển hoạt động hàng hải, đường thủy nội địa theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế.

So với các quy định trước đây vốn được thiết kế riêng cho từng lĩnh vực, dự thảo đã thiết lập các nguyên tắc chung như bảo đảm an toàn, an ninh, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Đây là nền tảng định hướng xuyên suốt trong toàn dự thảo.

Một điểm đổi mới quan trọng là việc chuẩn hóa hệ thống giải thích từ ngữ. Dự thảo đã rà soát, kế thừa và tích hợp các khái niệm của hai luật hiện hành; đồng thời bổ sung các khái niệm mới phản ánh sự phát triển của thực tiễn. Việc chuẩn hóa thuật ngữ giúp tạo ngôn ngữ pháp lý thống nhất, hạn chế cách hiểu khác nhau giữa các cơ quan quản lý và chủ thể hoạt động.

Hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực hàng hải và giao thông đường thủy

15:21, 19/01/2026

Hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực hàng hải và giao thông đường thủy

Cảnh báo doanh nghiệp hàng hải Việt Nam chủ động ứng phó rủi ro tại Trung Đông

15:57, 03/03/2026

Cảnh báo doanh nghiệp hàng hải Việt Nam chủ động ứng phó rủi ro tại Trung Đông

Giảm chi phí logistics phía Nam: Vai trò của hàng hải và đường thủy nội địa

14:53, 27/01/2026

Giảm chi phí logistics phía Nam: Vai trò của hàng hải và đường thủy nội địa

Từ khóa:

cảng biển đầu tư công nghệ mới dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hệ thống logistics hiện đại

Đọc thêm

Hà Nội sẽ tiếp nhận 230 người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào công chức

Hà Nội sẽ tiếp nhận 230 người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào công chức

Theo kế hoạch, Thành phố Hà Nội sẽ tiếp nhận 230 chỉ tiêu người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố trong năm 2026...

Phát hiện hàng nghìn sản phẩm nghi là “hàng hiệu” giả trong các lô hàng ở cửa khẩu

Phát hiện hàng nghìn sản phẩm nghi là “hàng hiệu” giả trong các lô hàng ở cửa khẩu

Hàng nghìn sản phẩm tiêu dùng là quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Burberry, Crocs, Adidas, Coach, Dolce&Gabbana, Louis Vuitton, Sadoer... vừa được lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực cửa khẩu.

Tòa phúc thẩm tuyên án chung thân đối tượng lừa đảo 229 tỷ đồng

Tòa phúc thẩm tuyên án chung thân đối tượng lừa đảo 229 tỷ đồng

Bị cáo đưa thông tin gian dối về các bất động sản giữa trung tâm Hà Nội, hứa hẹn mua giúp bị hại các bất động sản này sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 229 tỷ đồng...

Sắp diễn ra tọa đàm

Sắp diễn ra tọa đàm "Đào tạo lại, nâng cao kỹ năng cho người thất nghiệp"

Ngày 20/5, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sẽ tổ chức tọa đàm “Đào tạo lại, nâng cao kỹ năng cho người thất nghiệp: Kết nối doanh nghiệp – nhà trường – bảo hiểm thất nghiệp”...

Chi tiết bảng lương công chức khi lương cơ sở tăng từ 1/7

Chi tiết bảng lương công chức khi lương cơ sở tăng từ 1/7

Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng/tháng. Do đó, bảng lương chính thức của công chức từ 1/7/2026 cũng được điều chỉnh theo mức tăng mới này…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

MEYGROUP được tỉnh An Giang trao biên bản ghi nhớ nghiên cứu khảo sát đầu tư khu phức hợp biển 770ha

Bất động sản

2

Nhà ở xã hội LA Home mở chuẩn sống an cư giữa đô thị hiện đại

Bất động sản

3

Làng Sen quê Bác : Điểm du lịch nổi bật nhất tỉnh Nghệ An

Du lịch

4

Tín hiệu lạc quan mới về đàm phán hòa bình Mỹ - Iran

Thế giới

5

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió trên biển đầu tiên

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy