Hà Nội : Khởi công dự án gần 162.000 tỷ đồng nâng cấp trục Quốc lộ 1A

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ vừa được khởi công với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành động lực mở rộng không gian đô thị và tái cấu trúc cửa ngõ phía Nam Thủ đô...

Ngày 19/5, UBND TP Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức khởi công Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Dự án có chiều dài khoảng 36,3km, đi qua 18 phường, xã của Hà Nội, với điểm đầu kết nối khu vực hầm Kim Liên và điểm cuối nối vào nút giao Cầu Giẽ thuộc xã Chuyên Mỹ. Tuyến đường được thiết kế với mặt cắt ngang lên tới 90m, gồm 10 làn xe chính và 6 làn song hành hai bên, tốc độ thiết kế 80km/h.

Theo kế hoạch, công trình và hệ thống hạ tầng sẽ hoàn thành vào năm 2027, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo định hướng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Không chỉ mở rộng năng lực giao thông tại cửa ngõ phía Nam, dự án còn được định hướng như một trục phát triển đô thị mới của Hà Nội, kết hợp giữa hạ tầng giao thông với chỉnh trang và tái thiết không gian đô thị dọc tuyến Quốc lộ 1A.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết khu vực phía Nam Thủ đô đang chịu áp lực lớn về hạ tầng do tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu liên kết vùng ngày càng gia tăng. Trong nhiều năm qua, Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Nội thường xuyên quá tải, ảnh hưởng tới lưu thông, logistics và tổ chức không gian đô thị.

Theo lãnh đạo thành phố, việc triển khai dự án thể hiện quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, đồng thời mở ra dư địa phát triển mới cho khu vực phía Nam Hà Nội thông qua mô hình phát triển đô thị tích hợp giữa giao thông và không gian kinh tế đô thị.

Hà Nội kỳ vọng sau khi hoàn thành, tuyến trục này sẽ góp phần hình thành các cực tăng trưởng mới, thúc đẩy dịch vụ, thương mại, logistics và nâng cao chất lượng không gian đô thị tại khu vực cửa ngõ phía Nam.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại Lễ khởi công dự án.

Điểm đáng chú ý là dự án sẽ được ứng dụng đồng bộ nhiều công nghệ hiện đại từ khảo sát, thiết kế đến vận hành. Công tác khảo sát sử dụng công nghệ UAV và ảnh hàng không; thiết kế áp dụng mô hình 3D; toàn bộ quá trình thi công được giám sát trực tuyến. Sau khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ vận hành theo mô hình giao thông thông minh với hệ thống SCADA, CCTV và các nền tảng quản lý hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

Về phía nhà đầu tư, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết dự án không chỉ là công trình giao thông mà còn hướng tới tái thiết toàn diện một trục phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ cho khu vực phía Nam Thủ đô.

Theo quy hoạch, trục Quốc lộ 1A - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được xác định là hành lang kinh tế quan trọng kết nối Hà Nội với khu vực phía Nam và vùng duyên hải, đóng vai trò thúc đẩy logistics, công nghiệp hỗ trợ và vận tải đa phương thức.

Đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ là giai đoạn đầu tiên trong tổng thể dự án trục không gian Quốc lộ 1A do Vingroup đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BT. Trong giai đoạn tiếp theo, Hà Nội và Vingroup sẽ nghiên cứu mở rộng tuyến từ khu vực Lê Duẩn - Điện Biên Phủ đến đường Đại Cồ Việt, nâng tổng chiều dài toàn tuyến lên khoảng 38,8km.

Sau khi hoàn thiện, tuyến trục này được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối liên vùng, giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Nam, đồng thời tạo động lực phát triển mới cho Hà Nội trong bối cảnh Thủ đô đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026.