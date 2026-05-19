Hà Nội : Khởi công dự án gần 162.000 tỷ đồng nâng cấp trục Quốc lộ 1A

Dũng Huỳnh

19/05/2026, 10:07

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ vừa được khởi công với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành động lực mở rộng không gian đô thị và tái cấu trúc cửa ngõ phía Nam Thủ đô...

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Ngày 19/5, UBND TP Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức khởi công Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Dự án có chiều dài khoảng 36,3km, đi qua 18 phường, xã của Hà Nội, với điểm đầu kết nối khu vực hầm Kim Liên và điểm cuối nối vào nút giao Cầu Giẽ thuộc xã Chuyên Mỹ. Tuyến đường được thiết kế với mặt cắt ngang lên tới 90m, gồm 10 làn xe chính và 6 làn song hành hai bên, tốc độ thiết kế 80km/h.

Theo kế hoạch, công trình và hệ thống hạ tầng sẽ hoàn thành vào năm 2027, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo định hướng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Không chỉ mở rộng năng lực giao thông tại cửa ngõ phía Nam, dự án còn được định hướng như một trục phát triển đô thị mới của Hà Nội, kết hợp giữa hạ tầng giao thông với chỉnh trang và tái thiết không gian đô thị dọc tuyến Quốc lộ 1A.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết khu vực phía Nam Thủ đô đang chịu áp lực lớn về hạ tầng do tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu liên kết vùng ngày càng gia tăng. Trong nhiều năm qua, Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Nội thường xuyên quá tải, ảnh hưởng tới lưu thông, logistics và tổ chức không gian đô thị.

Theo lãnh đạo thành phố, việc triển khai dự án thể hiện quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, đồng thời mở ra dư địa phát triển mới cho khu vực phía Nam Hà Nội thông qua mô hình phát triển đô thị tích hợp giữa giao thông và không gian kinh tế đô thị.

Hà Nội kỳ vọng sau khi hoàn thành, tuyến trục này sẽ góp phần hình thành các cực tăng trưởng mới, thúc đẩy dịch vụ, thương mại, logistics và nâng cao chất lượng không gian đô thị tại khu vực cửa ngõ phía Nam.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại Lễ khởi công dự án.

Điểm đáng chú ý là dự án sẽ được ứng dụng đồng bộ nhiều công nghệ hiện đại từ khảo sát, thiết kế đến vận hành. Công tác khảo sát sử dụng công nghệ UAV và ảnh hàng không; thiết kế áp dụng mô hình 3D; toàn bộ quá trình thi công được giám sát trực tuyến. Sau khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ vận hành theo mô hình giao thông thông minh với hệ thống SCADA, CCTV và các nền tảng quản lý hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

Về phía nhà đầu tư, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết dự án không chỉ là công trình giao thông mà còn hướng tới tái thiết toàn diện một trục phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ cho khu vực phía Nam Thủ đô.

Theo quy hoạch, trục Quốc lộ 1A - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được xác định là hành lang kinh tế quan trọng kết nối Hà Nội với khu vực phía Nam và vùng duyên hải, đóng vai trò thúc đẩy logistics, công nghiệp hỗ trợ và vận tải đa phương thức.

Đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ là giai đoạn đầu tiên trong tổng thể dự án trục không gian Quốc lộ 1A do Vingroup đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BT. Trong giai đoạn tiếp theo, Hà Nội và Vingroup sẽ nghiên cứu mở rộng tuyến từ khu vực Lê Duẩn - Điện Biên Phủ đến đường Đại Cồ Việt, nâng tổng chiều dài toàn tuyến lên khoảng 38,8km.

Sau khi hoàn thiện, tuyến trục này được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối liên vùng, giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Nam, đồng thời tạo động lực phát triển mới cho Hà Nội trong bối cảnh Thủ đô đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026.

Hà Nội: Phê duyệt chủ trương đầu tư 6 dự án trọng điểm trên địa bàn

Hà Nội đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Tập đoàn Vingroup đồng loạt khởi công, khai trương 11 công trình trọng điểm trên toàn quốc

đầu tư đường bộ Hà Nội hạ tầng - giao thông Quốc lộ 1A

Bộ Xây dựng kiến nghị ưu tiên mở rộng ngay các tuyến cao tốc 2 làn xe lên quy mô hoàn chỉnh nhằm giảm nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng...

Báo cáo Hội nghị Tín dụng Việt Nam tháng 5/2026 của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Ratings cho thấy Việt Nam tiếp tục duy trì mức xếp hạng quốc gia ở mức Ba2 với triển vọng Tích cực…

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2026 dự kiến sẽ giảm xuống 6,8% do sức ép gia tăng từ những diễn biến địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông...

UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt Kế hoạch xúc tiến hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác Nhật Bản giai đoạn 2026 - 2030, nhằm mục tiêu phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới hiệu quả và bền vững hơn…

Fab 9, một doanh nghiệp do doanh nhân gốc Việt thành lập với nhà máy chính tại Bình Dương đã trở thành một trong những nhà cung ứng của Intel tại Việt Nam. Kết nối các nhà cung cấp nội địa với các tập đoàn FDI cũng chính là mục tiêu mà Chính phủ và các Bộ, ngành của Việt Nam đã, đang tích cực triển khai.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Phát hiện hàng nghìn sản phẩm nghi là "hàng hiệu" giả trong các lô hàng ở cửa khẩu

Tòa phúc thẩm tuyên án chung thân đối tượng lừa đảo 229 tỷ đồng

Chủ tịch PCI Trịnh Văn Tuấn bị bắt, Nhựa Tiền Phong công bố thông tin

S&P 500 giảm liền hai phiên vì cổ phiếu công nghệ bị xả, giá dầu giữ đà leo thang

So sánh vốn hóa các Big Tech Mỹ với quy mô các nền kinh tế châu Âu

