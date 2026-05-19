Hà Nội : Khởi công dự án gần 162.000 tỷ đồng nâng cấp trục Quốc lộ 1A
Dũng Huỳnh
19/05/2026, 10:07
Dự án trục không gian Quốc lộ 1A đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ vừa được khởi công với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành động lực mở rộng không gian đô thị và tái cấu trúc cửa ngõ phía Nam Thủ đô...
Ngày 19/5, UBND TP Hà Nội phối hợp với Tập
đoàn Vingroup tổ chức khởi công Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh
trang, tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.
Dự án có chiều dài khoảng
36,3km, đi qua 18 phường, xã của Hà Nội, với điểm đầu kết nối khu vực hầm Kim
Liên và điểm cuối nối vào nút giao Cầu Giẽ thuộc xã Chuyên Mỹ. Tuyến đường được
thiết kế với mặt cắt ngang lên tới 90m, gồm 10 làn xe chính và 6 làn song hành
hai bên, tốc độ thiết kế 80km/h.
Theo kế hoạch, công trình và
hệ thống hạ tầng sẽ hoàn thành vào năm 2027, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao
thông đường bộ theo định hướng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.
Không chỉ mở rộng năng lực
giao thông tại cửa ngõ phía Nam, dự án còn được định hướng như một trục phát
triển đô thị mới của Hà Nội, kết hợp giữa hạ tầng giao thông với chỉnh trang và
tái thiết không gian đô thị dọc tuyến Quốc lộ 1A.
Phát biểu tại lễ khởi công, ông
Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội,
cho biết khu vực phía Nam Thủ đô đang chịu áp lực lớn về hạ tầng do tốc độ đô
thị hóa nhanh và nhu cầu liên kết vùng ngày càng gia tăng. Trong nhiều năm qua,
Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Nội thường xuyên quá tải, ảnh hưởng tới lưu thông,
logistics và tổ chức không gian đô thị.
Theo lãnh đạo thành phố, việc
triển khai dự án thể hiện quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, đồng thời
mở ra dư địa phát triển mới cho khu vực phía Nam Hà Nội thông qua mô hình phát
triển đô thị tích hợp giữa giao thông và không gian kinh tế đô thị.
Hà Nội kỳ vọng sau khi hoàn
thành, tuyến trục này sẽ góp phần hình thành các cực tăng trưởng mới, thúc đẩy
dịch vụ, thương mại, logistics và nâng cao chất lượng không gian đô thị tại khu
vực cửa ngõ phía Nam.
Điểm đáng chú ý là dự án sẽ
được ứng dụng đồng bộ nhiều công nghệ hiện đại từ khảo sát, thiết kế đến vận
hành. Công tác khảo sát sử dụng công nghệ UAV và ảnh hàng không; thiết kế áp
dụng mô hình 3D; toàn bộ quá trình thi công được giám sát trực tuyến. Sau khi
đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ vận hành theo mô hình giao thông thông minh
với hệ thống SCADA, CCTV và các nền tảng quản lý hiện đại theo tiêu chuẩn quốc
tế.
Về phía nhà đầu tư, ông
Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn
Vingroup, cho biết dự án không chỉ là công trình giao thông mà còn hướng tới
tái thiết toàn diện một trục phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ cho khu vực
phía Nam Thủ đô.
Theo quy hoạch, trục Quốc lộ
1A - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được xác định là hành lang kinh tế quan trọng
kết nối Hà Nội với khu vực phía Nam và vùng duyên hải, đóng vai trò thúc đẩy
logistics, công nghiệp hỗ trợ và vận tải đa phương thức.
Đoạn từ Vành đai 1 đến nút
giao Cầu Giẽ là giai đoạn đầu tiên trong tổng thể dự án trục không gian Quốc lộ
1A do Vingroup đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BT. Trong giai
đoạn tiếp theo, Hà Nội và Vingroup sẽ nghiên cứu mở rộng tuyến từ khu vực Lê
Duẩn - Điện Biên Phủ đến đường Đại Cồ Việt, nâng tổng chiều dài toàn tuyến lên
khoảng 38,8km.
Sau khi hoàn thiện, tuyến trục này được kỳ vọng sẽ tăng cường kết
nối liên vùng, giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Nam, đồng thời tạo động
lực phát triển mới cho Hà Nội trong bối cảnh Thủ đô đặt mục tiêu tăng trưởng
hai con số từ năm 2026.
Hà Nội: Phê duyệt chủ trương đầu tư 6 dự án trọng điểm trên địa bàn
15:31, 12/05/2026
Hà Nội đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công
10:12, 08/05/2026
Tập đoàn Vingroup đồng loạt khởi công, khai trương 11 công trình trọng điểm trên toàn quốc
Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe
Bộ Xây dựng kiến nghị ưu tiên mở rộng ngay các tuyến cao tốc 2 làn xe lên quy mô hoàn chỉnh nhằm giảm nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng...
Moody’s Ratings: Động lực cải cách và triển vọng tích cực thúc đẩy kinh tế Việt Nam
Báo cáo Hội nghị Tín dụng Việt Nam tháng 5/2026 của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Ratings cho thấy Việt Nam tiếp tục duy trì mức xếp hạng quốc gia ở mức Ba2 với triển vọng Tích cực…
WB: Việt Nam cần ưu tiên chính sách linh hoạt trước bất định toàn cầu
Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2026 dự kiến sẽ giảm xuống 6,8% do sức ép gia tăng từ những diễn biến địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông...
Đà Nẵng phê duyệt Kế hoạch xúc tiến hợp tác với Nhật Bản giai đoạn 2026-2030
UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt Kế hoạch xúc tiến hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác Nhật Bản giai đoạn 2026 - 2030, nhằm mục tiêu phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới hiệu quả và bền vững hơn…
Bài toán kết nối nhà cung cấp nội địa với các tập đoàn FDI
Fab 9, một doanh nghiệp do doanh nhân gốc Việt thành lập với nhà máy chính tại Bình Dương đã trở thành một trong những nhà cung ứng của Intel tại Việt Nam. Kết nối các nhà cung cấp nội địa với các tập đoàn FDI cũng chính là mục tiêu mà Chính phủ và các Bộ, ngành của Việt Nam đã, đang tích cực triển khai.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: