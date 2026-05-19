Moody’s Ratings: Động lực cải cách và triển vọng tích cực thúc đẩy kinh tế Việt Nam
Ngân Hà
19/05/2026, 00:11
Báo cáo Hội nghị Tín dụng Việt Nam tháng 5/2026 của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Ratings cho thấy Việt Nam tiếp tục duy trì mức xếp hạng quốc gia ở mức Ba2 với triển vọng Tích cực…
Đánh giá này cho thấy Moody tin tưởng vào tiến trình cải
cách thể chế sâu rộng, khả năng chống chịu vĩ mô kiên cường trước các cú sốc
bên ngoài và triển vọng nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế.
TRIỂN VỌNG NÂNG HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC GIA
Bất chấp những rủi ro toàn cầu từ sự phân cực chính trị và
biến động chuỗi cung ứng, Việt Nam tiếp tục cho thấy vị thế của mình trên bản đồ
kinh tế toàn cầu. Moody's Ratings nhấn mạnh xu hướng cải thiện chất lượng
quản trị đang mang lại những tín hiệu hết sức lạc quan.
“Triển vọng tích cực phản ánh việc cải thiện chất lượng thể
chế và quản trị, được hỗ trợ bởi các cải cách hành chính, pháp lý và khu vực
công đang đạt được động lực lớn”, Moody’s khẳng định.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng thể hiện khả năng thích ứng cao
khi dòng vốn giải ngân đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn duy trì sự ổn định
ổn định trong năm 2025 bất chấp các bất định về thuế quan. Nền kinh tế được củng
cố bởi không gian tài khóa dồi dào, giúp Chính phủ chủ động tăng cường chi tiêu
đầu tư phát triển hạ tầng.
Dù vậy, báo cáo cũng lưu ý Việt Nam vẫn dễ bị tổn thương trước
tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng do phụ thuộc lớn vào lượng nhập khẩu
từ khu vực Trung Đông (khối GCC).
Để hướng tới một đợt nâng hạng tín nhiệm trong tương lai,
Moody's chỉ ra ba yếu tố then chốt Việt Nam cần tập trung.
Một là, thực hiện tiến trình rõ rệt trong việc giải
quyết các nút thắt mang tính cấu trúc và thể chế.
Hai là, tiếp tục thu hút dòng vốn FDI bền vững vào
các ngành có giá trị gia tăng cao hơn để tăng cường mức độ phức tạp của nền
kinh tế.
Ba là, nâng cao chất lượng dữ liệu, giữ vững ổn định
vĩ mô và cải thiện công tác quản lý giám sát ngành ngân hàng.D
Nếu những yếu tố trên không được cải thiện, Moody’s cho rằng
triển vọng có thể chuyển sang trạng thái “Ổn định” nếu xuất hiện sự đảo ngược
trong đà cải cách, đòn bẩy toàn nền kinh tế gia tăng quá nhanh gây rủi ro tài
chính, hoặc căng thẳng địa chính trị làm xói mòn nghiêm trọng năng lực cạnh
tranh xuất khẩu và thu hút FDI.
TĂNG TỐC CẢI CÁCH NGÂN HÀNG, GIẢI QUYẾT CÁC THÁCH THỨC CỐT
LÕI
Cũng theo Moody’s, hệ thống tài chính của Việt Nam đang bước
vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ với các chương trình nghị sự mang tính bước
ngoặt nhằm nâng cao năng lực chống chịu.
“Các biện pháp cải cách sẽ trực tiếp giải quyết một số thách
thức cốt lõi của ngành ngân hàng”, báo cáo của Moody’s cho biết.
Theo đó, khuôn khổ pháp lý mới mang tính toàn diện đang tạo
ra những thay đổi sâu sắc như (i) áp dụng các điều kiện tài chính nghiêm ngặt
hơn nhằm giảm thiểu rủi ro chậm tiến độ của các chủ đầu tư, nâng cao tính minh
bạch và cải thiện tâm lý thị trường; (ii) nâng cao yêu cầu về bộ đệm vốn đối với
các ngân hàng và định hướng từng bước áp dụng chuẩn mực vốn Basel III của Thông
tư 14 và (iii) yêu cầu thặt chặt hơn nữa giới hạn sở hữu và các quy định về hạn
mức tín dụng cho một khách hàng vay, đồng thời khôi phục quyền thực tế của các
ngân hàng trong việc xử lý và thu hồi tài sản thế chấp.
Sự cải thiện về động lực kinh tế và tiến trình cải cách đã
kích hoạt một loạt hành động xếp hạng tích cực từ Moody's vào tháng 5/2026. Nhiều
định chế tài chính lớn như Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, ACB và
VPBank đều được điều chỉnh nâng triển vọng từ “Ổn định” sang “Tích cực” để đồng
bộ với hành động xếp hạng quốc gia. Đồng thời, MB cũng ghi nhận đợt nâng hạng xếp
hạng nhà phát hành và tiền gửi.
Mặc dù tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ có thể mang lại một số rủi
ro chưa phản ánh hết và gây áp lực lên thanh khoản hệ thống, hiệu quả thu hồi nợ
xấu tốt hơn kỳ vọng cùng với tỷ suất sinh lời (ROA) vượt trội so với mặt bằng
chung của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang là những điểm tựa tín dụng vững
chắc cho các ngân hàng Việt Nam.
