Nhiều thuỷ điện tại Bắc Trung Bộ phát đi thông báo xả lũ

Các địa phương đã phát đi thông báo khẩn, đề nghị người dân chủ động phòng tránh, bảo vệ người và tài sản.

Tại Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom) vừa phát đi thông báo về việc xả lũ hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1 để duy trì mực nước hồ ở dưới mực nước chết (25,5m).

Đây là hoạt động theo đúng quy trình vận hành hồ chứa đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3371/QĐ-BCT ngày 19/8/2018.

Theo đó, thời gian bắt đầu xả lũ là từ 11 giờ ngày 22/7/2025 và kết thúc vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29/7/2025. Trong suốt thời gian xả lũ, lưu lượng xả dao động từ 1.600 m3/s đến 3.000 m3/s, tùy theo lượng nước đổ về hồ.

Tổng lưu lượng nước về hạ du sẽ bao gồm cả nước qua nhà máy và xả tràn, khiến mực nước hạ lưu dao động trong khoảng từ cao trình 19m đến 25m.

Để đảm bảo an toàn cho người dân khu vực hạ du sông Mã, Intracom đã đề nghị UBND các xã liên quan như Thiệu Hóa, Thiệu Trung, Thiệu Toán, Thiệu Tiến, Thiệu Quang, Yên Trường, Quý Lộc, Định Tân, Cẩm Vân, Cẩm Thạch, Tây Đô... thông báo khẩn đến người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh và bảo vệ tài sản.

Đặc biệt, người dân được khuyến cáo không đi lại, không vớt củi, đánh bắt cá tại các khu vực nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở hoặc đã được cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Intracom cũng nhấn mạnh, trong trường hợp xảy ra thiệt hại do các hộ gia đình, tổ chức, địa phương không thực hiện đúng hướng dẫn, doanh nghiệp sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường.

Việc phát tín hiệu xả lũ sẽ được thực hiện theo Điều 11 của quy trình vận hành: báo hiệu bằng 3 hồi còi, mỗi hồi kéo dài 20 giây, cách nhau 10 giây và được phát 30 phút trước khi bắt đầu tích hoặc xả nước.

Tại Nghệ An, sáng 22/7, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã phát đi thông báo hỏa tốc về việc xả lũ hồ chứa thủy điện Nậm Mô.

Thông báo nêu rõ: vào lúc 04 giờ 11 phút, Văn phòng nhận được thông tin từ Công ty Cổ phần Tổng công ty Phát triển năng lượng Nghệ An về kế hoạch xả nước hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn theo đúng quy trình đơn hồ và liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả.

Cụ thể, từ 8 giờ ngày 22/7, hồ thủy điện Nậm Mô sẽ xả nước qua đập tràn với lưu lượng từ 140 m3/s đến 500 m3/s, tùy thuộc lượng nước đổ về. Việc xả lũ sẽ được duy trì cho đến khi lưu lượng nước vào hồ giảm xuống dưới mức 140 m3/s.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Nghệ An đã yêu cầu chính quyền các xã Mường Xén, Hữu Kiệm, Chiêu Lưu và các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng tránh, thông báo đến người dân, chủ đầu tư các công trình ven sông, phương tiện thủy nội địa… để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Tại Hà Tĩnh, trước diễn biến bất thường của thời tiết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã khẩn trương triển khai phương án điều tiết xả tràn tại các hồ chứa lớn để giảm áp lực, đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du.

Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho biết, từ ngày 22 đến 23/7, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa rất to. Lượng mưa ở khu vực phía Bắc có thể lên tới 200 mm, có nơi vượt 250 mm. Dự báo trong các ngày 24–25/7, phía Nam tỉnh vẫn có khả năng xảy ra mưa lớn kèm theo dông.

Để ứng phó, hồ Đá Hàn – hiện đang có mực nước ở cao trình 36,08m – đã tiến hành xả tràn từ 8 giờ ngày 22/7 với lưu lượng dao động từ 5–70 m³/giây. Trong khi đó, hồ Sông Rác với mực nước 21,94m cũng tiến hành xả tràn với lưu lượng từ 5–50 m3/giây. Thời gian kết thúc xả phụ thuộc vào tình hình thời tiết và mực nước thực tế tại hồ.

Ngoài ra, một số hồ dung tích nhỏ và có tràn tự do như Ma Leng, Đập Hội, Nhà Lào, Khe Dài, Đập Họ, Cơn Trồi… đã bắt đầu chảy qua tràn do mực nước đạt ngưỡng cao trình tràn.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh khuyến cáo người dân, đặc biệt là các khu vực vùng hạ du, cần theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng và không chủ quan khi đi lại, sản xuất, chăn nuôi tại các vùng có nguy cơ ngập lụt.

Tình hình mưa lũ ở khu vực Bắc Trung Bộ đang diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc quyết liệt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và hệ thống hạ tầng thủy lợi, thủy điện. Việc thông báo xả lũ sớm và minh bạch là bước đi quan trọng giúp cộng đồng chủ động ứng phó, giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ ngày 22/7 đến ngày 25/7, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 3-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng nguồn sông Thao, sông Lô, sông Thái Bình, sông Hoàng Long, thượng nguồn sông Mã, sông Cả lên mức báo động 1 - báo động 2; đỉnh lũ hạ lưu sông Hồng, sông Mã, sông Cả ở dưới báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Mực nước trên các sông thuộc hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) có dao động và ở dưới mức báo động 1.