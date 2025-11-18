Theo chủ đầu tư, Giai đoạn 2 dự án Mikazuki Japanese Resorts & Spa được quy hoạch thành một tổ hợp đa chức năng, bao gồm tòa khách sạn 15 tầng cao 63m và khu biệt thự 14 căn với sảnh lễ tân riêng biệt. Khi đi vào vận hành, tòa khách sạn mới sẽ hòa cùng công trình khách sạn 22 tầng hiện hữu, tạo nên hình ảnh “trăng lưỡi liềm” đặc trưng, biểu tượng của Tập đoàn Mikazuki, vươn mình ôm trọn Vịnh Đà Nẵng thơ mộng.

Việc mở rộng dự án hứa hẹn góp phần nâng tầm chất lượng du lịch, mở rộng trải nghiệm lưu trú cao cấp dành cho cộng đồng địa phương, du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời là dấu mốc tiếp nối hành trình lan tỏa tinh hoa văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam

Chia sẻ tại buổi Lễ khởi công, ông Odaka Yoshimune, Chủ tịch Tập đoàn Mikazuki, cho biết: “Giai đoạn 2 sẽ nâng cấp tổng số phòng lên 447 phòng, với khoản đầu tư khoảng 3 tỷ yên. Chúng tôi mong muốn tạo thêm nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới – những người sẽ nói “Tôi muốn quay lại Đà Nẵng nữa!”, để Đà Nẵng trở thành một trong những điểm đến nghỉ dưỡng được quan tâm nhất toàn cầu. Tôi hay thường nghĩ “Một người thì không thể làm được gì, nhưng nếu không có một người bắt đầu thì sẽ chẳng có điều gì được bắt đầu.”…Chúng tôi vô cùng cảm kích khi ước mơ của Hotel Mikazuki nhận được sự ủng hộ từ chính quyền hai nước Việt – Nhật, các tổ chức tài chính, các thành viên JCCID đang cùng chung tay phát triển Đà Nẵng, cũng như các cơ quan báo chí và các đối tác ngành du lịch".

Toàn cảnh buổi Lễ khởi công giai đoạn 2 dự án Mikazuki Japanese Resorts & Spa tại Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Ông Odaka thông tin thêm: từ khi khai trương (giai đoạn 1) vào tháng 6 năm 2022 đến nay, chỉ trong 3 năm 5 tháng, đã có 2,2 triệu lượt khách lưu trú Đà Nẵng Mikazuki. Đây có thể xem là một kỷ lục đối với các khách sạn 5 sao tại Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết với tổng vốn đầu tư khoảng 3.900 tỷ đồng, đây là dự án có vốn đầu tư lớn nhất của Nhật Bản trong lĩnh vực du lịch – dịch vụ tại Đà Nẵng đến thời điểm này. Giai đoạn 1 của Dự án án đã chính thức đi vào hoạt động từ năm 2022, trở thành điểm sáng trong bức tranh du lịch của Đà Nẵng và là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi lễ.

Bà Thi nhấn mạnh: Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đặc biệt trân trọng và đánh giá cao Tập đoàn Mikazuki - Chủ đầu tư dự án - vì đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm cao, kiên định vượt qua những thách thức lớn của đại dịch COVID-19, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Đến nay, có thể nói Đà Nẵng Mikazuki Japanese Resort & Spa là một trong những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế hàng đầu tại Việt Nam nói chung và miền Trung nói riêng. Dự án đã tạo cơ hội việc làm cho gần 600 lao động, thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách trong và ngoài nước, góp phần nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, quảng bá hình ảnh và văn hóa của thành phố TP Đà Nẵng đến với bạn bè và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố.

Bà Thi cho rằng việc khởi công xây dựng (giai đoạn 2) và đưa vào vận hành các hạng mục biệt thự, khách sạn cao cấp và các dịch vụ phụ trợ của dự án Da Nang Mikazuki Japanese Resort & Spa không chỉ mở rộng năng lực phục vụ của Dự án, mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược, niềm tin và cam kết đồng hành lâu dài của nhà đầu tư đối với thành phố Đà Nẵng. Điều này cũng minh chứng sức hấp dẫn của thành phố, không chỉ là khẩu hiệu mà Đà Nẵng thực sự là nơi đáng đến, đáng sống và đáng đầu tư.

Bà Thi tin tưởng rằng với năng lực, kinh nghiệm và sự quyết tâm của chủ đầu tư, Dự án Mikazuki Japanese Resort & Spa - Giai đoạn 2 sẽ được triển khai xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng, tuân thủ các qui định về an toàn, môi trường, phòng cháy chữa cháy... Dự án được hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước đến với thành phố, góp phần nâng tầm các dịch vụ du lịch của thành phố Đà Nẵng xứng đáng với vị thế trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao của Việt Nam và khu vực Châu Á.

Chính quyền thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Dự án triển khai thành công và vận hành đạt hiệu quả cao nhất.

Được biết, Tòa khách sạn 15 tấng (giai đoạn 2 dự án) dự kiến có 139 phòng với diện tích tối thiểu 50m², tất cả đều sở hữu tầm nhìn hướng biển, một trong những dấu ấn tạo nên trải nghiệm thư giãn đúng tinh thần nghỉ dưỡng Mikazuki; được thiết kế ban công zic-zac độc đáo tạo nên hiệu ứng thị giác hiện đại, tăng tính thẩm mỹ và tối ưu hóa tầm nhìn toàn cảnh biển.

Công trình cũng được tích hợp hệ thống không gian hội nghị và tiệc đa dạng, mở rộng năng lực tổ chức các sự kiện MICE, hội thảo và tiệc cưới tại Đà Nẵng. Bên cạnh đó, một nhà hàng mang phong cách ẩm thực Trung Hoa sẽ góp phần làm phong phú thêm hành trình khám phá ẩm thực của du khách đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

Điểm nhấn đặc biệt của công trình là hồ onsen tại tầng 15, kết hợp với các liệu pháp xông hơi chuẩn Nhật và rooftop bar, mang đến trải nghiệm thư giãn sang trọng và đầy thi vị giữa không trung, nơi du khách có thể hòa mình trong làn nước khoáng nóng, nhắm nhìn cảnh biển và cảm nhận vẻ đẹp dịu dàng của Vịnh Đà Nẵng từ một góc nhìn đầy cảm xúc.

Cùng với đó là Khu biệt thự 14 căn – riêng tư, tinh tế, đậm dấu ấn Nhật Bản đương đại- lấy cảm hứng từ triết lý tối giản và sự hòa hợp với thiên nhiên trong kiến trúc Nhật Bản, khu biệt thự mới được thiết kế theo dạng song lập, kết nối tinh tế với cảnh quan đặc trưng của dự án như Sông Phú Sĩ, Núi Phú Sĩ và Cầu Hữu nghị Việt – Nhật.

Mỗi biệt thự sở hữu hồ bơi riêng khoảng 32m2và khu vườn nội khu lên đến 500m2, như một “khoảng xanh an yên” để du khách thả mình thư giãn và tận hưởng sự riêng tư. Toàn khu được bố trí mở về hai phía: Sông Phú Sĩ và tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành, mang đến hai sắc thái cảnh quan khác biệt – vừa yên bình, vừa khoáng đạt.

Sảnh lễ tân biệt lập được dành riêng cho khách lưu trú tại biệt thự, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa, riêng tư và xứng tầm đẳng cấp.