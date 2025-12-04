Chủ tịch Dragon Capital: Việt Nam đang ở giai đoạn thuận lợi cho chu kỳ tăng trưởng mới

Việt Nam đang ở giai đoạn thuận lợi cho tăng trưởng, với niềm tin từ doanh nghiệp, chính sách đồng bộ và thị trường vốn mở rộng, giúp GDP ổn định và xuất khẩu vượt kỳ vọng…

Tại lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) lần thứ 18 kết hợp với Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết thường niên năm 2025, ông Dominic Scriven, Nhà sáng lập, kiêm Chủ tịch điều hành Dragon Capital đã có bài trình bày với chủ đề “Economic Outlook 2026”.

Theo ông Dominic, thế giới hiện nay đang xoay quanh năm loại rủi ro chính: Thứ nhất là các vấn đề liên quan đến tiền tệ; thứ hai là các vấn đề nội tại ở từng quốc gia; thứ ba là các vấn đề quốc tế giữa các nước; thứ tư là các vấn đề về biến đổi khí hậu; cuối cùng là các vấn đề về công nghệ.

“Nhìn tổng thể trên bình diện toàn cầu, tình hình đang đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, ở Việt Nam, bức tranh có phần nhẹ nhàng hơn”, ông Dominic nhận định.

CÓ ĐỦ DƯ ĐỊA, ĐỘNG LỰC ĐỂ ĐẠT MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ

Ông Dominic cho biết về tình hình kinh tế vĩ mô, kết quả hoạt động của doanh nghiệp và thị trường chứng khoán nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ và các chính sách đồng bộ, tăng trưởng GDP qua các quý duy trì ổn định. Dự kiến kết thúc năm 2025, dù thiên tai có thể khiến GDP hụt khoảng 0,5%, tình hình vẫn khá lạc quan.

Hướng tới năm 2026 và các năm tiếp theo, mục tiêu tăng trưởng GDP 10% được ông Dominic đánh giá là khả thi. Để đạt được điều này, theo ông Dominic cho rằng niềm tin và chính sách sẽ đóng vai trò then chốt.

Về chính sách, có thể thấy Nghị quyết 68 cũng nhấn mạnh rõ vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Hiện, Việt Nam có khoảng 500.000 doanh nghiệp và khoảng 5 triệu hộ kinh doanh cá thể. Các chính sách thuế mới sẽ góp phần đưa khu vực phi chính thức vào khu vực chính thức của nền kinh tế. Trong 3 - 4 năm tới, động lực này có thể đóng góp thêm hơn 1% GDP mỗi năm.

Thông điệp thúc đẩy khu vực tư nhân tham gia mạnh mẽ vào phát triển hạ tầng đang tạo hiệu ứng rõ rệt. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư nước ngoài có lẽ vẫn chưa thực sự hiểu, hình dung hay đánh giá đầy đủ về động lực chính sách này của Việt Nam.

Về niềm tin, chỉ số PMI từ đầu năm 2025 liên tục tăng, phản ánh sự động viên từ Chính phủ. Hoạt động FDI cũng tăng mạnh, đặc biệt trong năm nay, không chỉ ở sản xuất mà còn lan sang bất động sản. Đồng thời, “chìa khóa” cho tăng trưởng năm tới là đầu tư, đặc biệt là đầu tư công.

Bên cạnh đó, trở lại với động lực truyền thống của Việt Nam là xuất khẩu, ông Dominic Scriven cho biết hoạt động xuất khẩu năm nay đã vượt cả những dự báo lạc quan nhất. Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi vào thời điểm tháng 4, ngay sau kỳ nghỉ 30/4, tâm lý chung vẫn khá bi quan. Tuy nhiên, thực tế cho thấy xuất khẩu không những không giảm mà còn tăng so với cùng kỳ năm trước.

Dư địa tăng trưởng hiện phần lớn đến từ những kết quả tích lũy của chiến lược đối ngoại trong nhiều năm qua, từ mở rộng hội nhập, tăng cường ngoại giao đến thúc đẩy hợp tác với các đối tác toàn cầu. Những nỗ lực này không chỉ đang tạo thêm không gian cho doanh nghiệp Việt Nam mà khối FDI có thể tận dụng cơ hội, nâng hiệu suất và cải thiện tăng trưởng.

GIAI ĐOẠN THUẬN LỢI CHO CHU KỲ TĂNG TRƯỞNG

Chủ tịch điều hành Dragon Capital nhận định tất cả những động lực đó chỉ có thể phát huy nếu đi kèm chính sách tài chính, tiền tệ và tài khóa phù hợp. Đặc biệt là vai trò của thị trường vốn.

Về tổng thể, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn còn rất nhỏ, quy mô vẫn khá khiêm tốn. “Tôi hy vọng các công ty niêm yết, khi lên kế hoạch phát triển và huy động vốn, sẽ tính đến kênh trái phiếu doanh nghiệp, vì tiềm năng vẫn còn rất lớn”, ông Dominic kỳ vọng.

Về thị trường vốn, không chỉ trái phiếu mà cả thị trường cổ phiếu đều đang mở ra dư địa lớn từ nay đến năm 2030. Thị trường chứng khoán năm nay ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, nhưng cần lưu ý rằng giai đoạn trước không phải lúc nào cũng thuận lợi. Năm 2022 và 2023, lợi nhuận toàn thị trường đều âm, tạo áp lực lớn lên tâm lý nhà đầu tư.

Đến năm 2024, lợi nhuận doanh nghiệp mới bắt đầu phục hồi, và năm nay thị trường mới thực sự trở lại quỹ đạo ổn định, trở thành thị trường tăng mạnh nhất trong khu vực.

"Chúng ta đang chứng kiến sự trở lại của niềm tin vào các động lực nội tại, trong khi môi trường quốc tế cũng dần thuận lợi hơn. Việt Nam đang ở giai đoạn thuận lợi của chu kỳ tăng trưởng, với lợi nhuận doanh nghiệp mở rộng và các điều kiện thị trường tương đối tích cực cho năm tới".

Đáng chú ý, đà tăng trưởng diễn ra tương đối đồng đều. So sánh theo quý cho thấy tốc độ tăng đang cải thiện, quý sau cao hơn quý trước — một tín hiệu tích cực cho năm tới. Nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu vay vốn trở lại để đầu tư, chuẩn bị nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Một thách thức năm nay là tỷ giá VND giảm so với một số ngoại tệ. Tuy vậy, tín hiệu từ Fed cho thấy xu hướng lãi suất của Mỹ đang trở nên ổn định hơn. Bối cảnh quốc tế nhìn chung đang thông thoáng hơn. Năm nay, thị trường vàng và Bitcoin biến động mạnh, gây áp lực lên nhiều cơ chế tỷ giá toàn cầu. Nhưng ở Việt Nam, lãi suất đang giảm theo hướng tích cực.

Ông Dominic khuyến nghị cần dành thời gian để so sánh Việt Nam với các thị trường khác. Một bên là tốc độ tăng trưởng năm nay, bên còn lại là định giá doanh nghiệp. Có thể thấy nền tảng của Việt Nam mang tính chiến lược và mặt bằng định giá của các doanh nghiệp niêm yết hiện vẫn chưa phải là cao.

Theo đánh giá của Dragon Capital, Việt Nam hiện đang ở giai đoạn thuận lợi của một chu kỳ tăng trưởng. Vì vậy, có thể cho rằng tốc độ tăng lợi nhuận của doanh nghiệp đang mở rộng và đi lên, trong khi các điều kiện thị trường từ định giá cho tới dòng vốn đều khá tích cực cho năm tới.