Dòng tiền mạnh đột biến, cổ phiếu đua trần cả loạt, khối ngoại mua ròng hơn 1.200 tỷ

Thị trường có thêm một nhịp ép xuống sâu hơn trong 30 phút đầu phiên chiều nay, VN-Index chạm mốc 1600 điểm trước khi dòng tiền hành động. Lực cầu chủ động nâng giá đã kiến tạo nhịp phục hồi cực kỳ ấn tượng, đưa chỉ số đóng cửa tăng 2,16% (+34,98 điểm). Nhóm cổ phiếu chứng khoán đột biến kịch trần cả loạt.

VN-Index có biên độ dao động cực lớn hôm nay, tới gần 56,4 điểm tương đương 3,65%. Thị trường đã có phiên kiểm định mốc 1600 điểm đầu tiên, lúc 1h27 VN-Index rơi xuống 1600,56 điểm, giảm 1,02%. Độ rộng tại thời điểm này chỉ còn 34 mã tăng/273 mã giảm. Thống kê giá thấp nhất, VN-Index có tới 41% số cổ phiếu có giao dịch đã giảm quá 3%. Nếu tính từ mức giảm 2%, có tới 59,1% số cổ phiếu.

Nói đơn giản thì thị trường đã xuất hiện một nhịp giảm cực mạnh. Phải nhấn mạnh thêm nữa mức giảm nói trên là chỉ trong một ngày, chưa tính 4 phiên trước giá đã giảm với biên độ khác nhau và hầu hết cũng rất mạnh. Vì vậy mức chiết khấu rất lớn, cộng thêm điểm số về mốc 1600, đã kích thích dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh hơn.

Điểm xoay chiều của thị trường được kích hoạt bằng các cổ phiếu vốn hóa lớn. Gần như cùng một thời điểm, các blue-chips dẫn dắt đều chạm đáy và được kéo lên với tốc độ cao. Đầu tiên là VHM, trong khoảng 30 phút kể từ thời điểm 1h27 đã phục hồi gần 1,5% so với giá thấp nhất. VCB được kéo lên khoảng 1,2% so với đáy; CTG kéo +2,82%; TCB kéo +2,53%; BID kéo 2,3%; VPB kéo +4,76%; HPG kéo 3,28%; MBB kéo +2,78%. Đây đều là các cổ phiếu nằm trong Top 10 vốn hóa của sàn HoSE.

Các trụ đảo chiều đã dẫn dắt thị trường rất tốt. Trong khoảng 30 phút chững lại sau nhịp tăng đầu tiên chiều nay, độ rộng có thay đổi dần, đến 2h đã có 122 mã tăng/182 mã giảm. 30 phút còn lại và đợt đóng cửa là nhịp kéo thứ hai, cải thiện hoàn toàn độ rộng. Đóng cửa sàn HoSE ghi nhận 189 mã tăng/117 mã giảm.

Từ góc độ thanh khoản, cổ phiếu giao dịch càng lớn giá càng tăng mạnh cho thấy dòng tiền rất quyết liệt.

Loạt cổ phiếu tài chính, bao gồm ngân hàng, chứng khoán tăng giá cực tốt chiều nay. VPB đóng cửa tại giá trần, tương đương đảo chiều tới 8,06% so với giá chốt buổi sáng. SSI cũng kịch trần, tăng 4,98% riêng chiều nay. Các blue-chips ngân hàng rất khỏe còn có TCB tăng 4,17%, CTG tăng 2,99%, BID tăng 2,16%, VCB tăng 1,35%, VIB tăng 2,37%, TPB tăng 3,6%, MBB tăng 3,9%...

Cổ phiếu chứng khoán thậm chí còn nóng hơn. Ngoài SSI, thêm VCI, VND, VIX, SHS, CTS, ORS, VDS, DSR tăng hết biên độ. Hàng chục cổ phiếu khác trong nhóm này tăng từ 2% tới 6%.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, có 22 cổ phiếu đóng cửa ở giá kịch trần hôm nay, một kết quả mà không ai nghĩ tới trong buổi sáng. Nhóm bất động sản dĩ nhiên cũng xuất hiện rất nhiều như DIG, TCH, DXG, HHS, PDR… Thống kê sàn này có khoảng 37% số cổ phiếu có giao dịch đạt mức tăng từ 1% trở lên, tương đương 137 mã. Phiên sáng mới có 24 cổ phiếu tương tự. Thanh khoản nhóm này cũng đặc biệt cao, chiếm 82,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Điều này cho thấy hành động đẩy giá lên rất dứt khoát và neo giữ đến hết phiên.

Với mức tăng mạnh so với tham chiếu và mức giảm mạnh đầu phiên chiều, biên độ dao động giá trong ngày ở các cổ phiếu là rất rộng. Xấp xỉ 200 mã cổ phiếu có biên độ dao động hơn 3%, tức là nhà đầu tư có cơ hội kiếm lời lớn ngay trong ngày.

Ở phía giảm vẫn còn 50 mã giảm quá 1% nhưng chỉ có 12 cổ phiếu đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên, phần còn lại giao dịch quá nhỏ. FPT giảm 1,62%, CTD giảm 4,75%, GMD giảm 1,75%, FRT giảm 2,72%, PNJ giảm 3,12% là những mã có thanh khoản cao nhất.

Điểm tích cực nổi bật hôm nay là nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia đua giá khi phiên chiều cũng mua ròng 770,8 tỷ đồng, so với mức +452 tỷ đồng buổi sáng. Khối này giải ngân thêm khá lớn, khoảng 3.189 tỷ đồng phiên chiều, tăng gần gấp đôi buổi sáng. VIX được mua ròng tốt nhất với 334,2 tỷ, tiếp đó là VPB +163,8 tỷ, MSN +144,5 tỷ, ACB +132,1 tỷ, VCI +108 tỷ, CII +90,9 tỷ, FPT +88 tỷ… Phía bán ròng có HDB -170,8 tỷ, STB -90 tỷ, VHM -67,4 tỷ, TCB -50 tỷ.