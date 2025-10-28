Khối ngoại bất ngờ đua lệnh, gom ròng 1.500 tỷ, mua chủ yếu FPT

Thanh khoản ba sàn hôm nay tương đương phiên trước và nằm trong vùng trung bình 33.000 tỷ đồng/phiên trong đó nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng 1455.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 964.5 tỷ đồng.

Biên độ dao động trong một ngày của thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá là lớn nhất khu vực. Phiên hôm nay là một ví dụ điển hình. Chỉ số mở cửa quay đầu giảm mạnh có lúc bốc hơi hơn 31 điểm hàng loạt trụ mất phanh lao dốc nhưng bước sang phiên chiều bất ngờ được giật lên nhanh chóng.

Đóng cửa phiên, VN-Index cộng thêm gần 28 điểm tiến về mốc 1.680,50. Sắc xanh lan tỏa khắp các ngành, độ rộng đẹp mỹ mãn với 219 mã tăng chỉ còn lại 94 giảm điểm. Điểm xuất phát cho phiên tăng ngoạn mục của thị trường bắt đầu tư cổ phiếu họ Vin. Buổi sáng VIC và VHM bay màu nặng nhưng sau đó sang chiều được kéo hồi dần và đóng cửa tăng lần lượt 2,85% và 0,47%. Hàng loạt cổ bất động sản khác tăng theo như KDH, BCM, PDR, DXG.

Dòng tiền nhập cuộc hào hứng trở lại, ngân hàng và chứng khoán trỗi dậy, một số nhà băng tăng vượt 4% như VPB, VIB, STB, hay HDB, TCB, BID, VCB cũng cực tốt. Chứng khoán xanh mạnh đến rất mạnh ở VND, MBS, VIX, SSI, VCI ngoại trừ TCX sau khi lên sàn tiếp tục rơi thêm 3,83% nữa.

Các nhóm ngành khác cũng bứt phá ở các cổ phiếu tiêu biểu. Vận tải hàng không có VJC bật tăng kịch trần, hay Công nghệ thông tin FPT "tái sinh" tăng 4,29% trong khi MWG tăng 3,95% và HPG tăng 2,1%.

Áp lực tỷ giá không còn là mối lo của thị trường khi dòng tiền tìm kiếm cơ hội đầu tư quá lớn. Trong những phiên không có nhiều thông tin tác động thì chỉ cần xoay chuyển tình thế ở một số trụ cứng sẽ đảo chiều hàng loạt mã khác tăng theo.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, VRE, VPB, GEX, CII, TCB, MWG, STB, LPB, HDB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, SSI, PDR, HCM, VND, GMD, HDC, NVL, NLG.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 1176.0 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 1341.0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua rồng 5/18 ngành, chủ yếu là ngành Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: MBB, VHM, SHB, HPG, BAF, CTG, TCX, CTD, MSB, DPM.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 13/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Công nghệ Thông tin, Bất động sản. Top bán ròng có: FPT, VRE, VPB, GEX, ClI, HDB, VIX, VJC, NVL.

Tự doanh bán ròng 215.7 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 339.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, TCB, VIC, GMD, MBB, FPT, MSN, ACB, STB, VPL. Top bán ròng là nhóm Bán lẻ. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, PNJ, HAH, ClI, E1VFVN30, DCM, HSG, REE, FUESSV3O, VIX.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 129.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 36.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 12/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin Top bán ròng có FPT, VHM, SHB, TCB, HPG, LPB, VIC, BAF, MWG, KDH. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có PDR, SSI, MBB, HCM, VPB, NVL, VIX, VND, VJC, VRE.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.298,5 tỷ đồng, giảm -26,6% so với phiên liền trước và đóng góp 7,0% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu FPT, với gần 5,4 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 521,6 tỷ đồng được Tự doanh trong nước bán thỏa thuận cho Tổ chức nước ngoài.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Ngân hàng, CNTT, Kho bãi, Dầu khí, Hàng không, trong khi giảm ở Chứng khoán, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Bán lẻ, Thiết bị điện, Nhựa, cao su & sợi. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.