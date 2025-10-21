Áp lực bán nhẹ đi, cổ phiếu ào ạt phục hồi, khối ngoại mua ròng hơn 2.400 tỷ

Sau phiên sáng bắt đáy với thanh khoản tăng đột biến, thị trường chiều nay có tín hiệu rút lui của bên bán. Dòng tiền tranh thủ “thúc giá” lên nhưng thanh khoản lại giảm mạnh 32%. Đặc biệt khối ngoại tiếp tục giải ngân mạnh mẽ, mua ròng tổng cộng 2.408 tỷ đồng trên HoSE.

VN-Index đóng cửa tăng 27 điểm tương đương +1,65% so với tham chiếu. Chốt phiên sáng chỉ số còn giảm 5,96 điểm (-0,36%). Không chỉ điểm số mạnh lên, độ rộng cũng rất khá với 213 mã tăng/133 mã giảm so với 123 mã tăng/199 mã giảm của phiên sáng.

Kết hợp giữa điểm số và độ rộng xác nhận thị trường đã mạnh lên trong phiên chiều. Ngoài ra mặt bằng cổ phiếu thể hiện biên độ khá tốt: Trong 213 cổ phiếu xanh có 157 mã tăng hơn 1% (phiên sáng 66 mã). Số giảm quá 1% từ 147 mã còn 98 mã.

Trong bối cảnh mặt bằng giá tốt lên, thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE lại ghi nhận giảm 31,4% so với phiên sáng. Nguyên nhân đến từ khối lượng bán giảm giúp bên mua kéo giá lên khá rộng mà không gặp lực cản nhiều. Nói cách khác, đợt bán dữ dội nhất hôm nay đã kết thúc trong buổi sáng và đến chiều cũng không có hoạt động giải chấp nào.

Nhóm cổ phiếu blue-chips phục hồi khá tốt và có màn quay lại của nhóm Vin: VIC tăng 4,36%, VHM tăng 2,69%, VRE tăng 1,7%, VPL tăng 0,82%. Thực ra VIC và VHM đã nỗ lực nâng đỡ từ sáng nhưng chỉ đủ để chỉ số cầm cự. Chiều nay VIC tăng thêm tới 3,83% so với giá chốt buổi sáng, VHM tăng thêm 1,19%. Một số trụ khác cũng cộng hưởng khá mạnh: CTG tăng thêm 1,94%, đóng cửa tăng 2,15% so với tham chiếu; TCB hồi 2,31%, thu hẹp mức giảm còn 0,53%; VPB tăng 5,02%, đảo chiều vượt tham chiếu 2,02%...

Thống kê cho thấy rổ VN30 có 24 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt phiên sáng, chỉ 4 mã tụt giá. Nhóm ngân hàng phục hồi khá tích cực trừ VCB. Trụ này chiều nay lại tụt nhẹ 0,84% và rơi qua tham chiếu 0,17% lúc đóng cửa. Tuy vậy 12 cổ phiếu ngân hàng còn lại trong rổ VN30 đều xanh, với HDB kịch trần và 8 mã khác tăng hơn 1%. VN30-Index đóng cửa tăng 2,41% với 26 mã tăng/4 mã giảm. FPT và HDB kịch trần, 12 mã khác tăng vượt 2%.

Các trụ một lần nữa làm điểm tựa để VN-Index phục hồi.

Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trạng thái phân hóa vẫn diễn ra dù đà tăng áp đảo rõ rệt. Loạt mã kịch trần là GEE, FRT, BMP, HHP, DCL. Nhóm tăng trên 4% có CTD, VTP, KHG, HVN, DCM, DPM, FTS, GMD, PVD thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng. Cổ phiếu bất động sản, chứng khoán thể hiện rõ nhất trạng thái phân hóa này. Trong khi chỉ số VNREAL đại diện nhóm bất động sản sàn HoSE tăng 2,59% với VIC, VHM, VRE đều mạnh thì CII, DXG, PDR, DIG, TCH vẫn đỏ đậm. Thậm chí NVL, HHS, SCR, DXS còn giảm sàn. Nhóm chứng khoán ngoài SSI là blue-chips tăng tốt 1,71% thì còn lại đều là các cổ phiếu ít quan trọng như FTS, TCI, TVS, VFS… Trong khi đó VCI, HCM, VND… đều giảm mạnh.

Sàn HoSE có 113 cổ phiếu tăng vượt 2% hôm nay nhưng so với 242 cổ phiếu giảm quá 2% hôm qua (trong đó 108 mã giảm sàn) thì biên độ phục hồi vẫn còn xa mới hàn gắn được thiệt hại. Dù vậy điểm tốt là vẫn có dòng tiền vào bắt đáy, thậm chí khá tốt, dù thanh khoản không cao như mong đợi. Ngoài ra về mặt kỹ thuật VN-Index vẫn chưa phải kiểm định ngưỡng hỗ trợ 1600 điểm (thấp nhất hôm nay là 1622,37 điểm). Nếu thị trường tiếp tục giảm xuống gần ngưỡng này thì dòng tiền bắt đáy sẽ còn hoạt động tốt hơn nữa.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng là điểm sáng hôm nay khi mua ròng trở lại tích cực. Riêng chiều nay khối ngoại giải ngân thêm 3.455 tỷ đồng nữa trên sàn HoSE, mức mua ròng là 715,1 tỷ đồng. Phiên sáng khối này đã mua ròng hơn 1.693 tỷ đồng. Mặc dù đây cũng có thể chỉ là hành động lướt sóng nhưng việc tăng mạnh quy mô mua vào cũng là một biểu hiện của sự chấp nhận rủi ro. Các cổ phiếu được mua ấn tượng hôm nay là FPT +529,3 tỷ, SSI +444,2 tỷ, TCX +186,1 tỷ, HPG +168,7 tỷ, GEX +163,5 tỷ, CII +154 tỷ, VIX +127 tỷ, GMD +112,6 tỷ, VRE +104 tỷ, PDR +104 tỷ, ACB +103,9 tỷ. Phía bán ròng có MSN -251,2 tỷ, VHM -182,7 tỷ, VJC -116 tỷ.