Thứ Tư, 22/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Áp lực bán nhẹ đi, cổ phiếu ào ạt phục hồi, khối ngoại mua ròng hơn 2.400 tỷ

Kim Phong

21/10/2025, 15:39

Sau phiên sáng bắt đáy với thanh khoản tăng đột biến, thị trường chiều nay có tín hiệu rút lui của bên bán. Dòng tiền tranh thủ “thúc giá” lên nhưng thanh khoản lại giảm mạnh 32%. Đặc biệt khối ngoại tiếp tục giải ngân mạnh mẽ, mua ròng tổng cộng 2.408 tỷ đồng trên HoSE.

Thị trường lại xuất hiện dòng tiền bắt đáy quanh vùng 1600 điểm.
Thị trường lại xuất hiện dòng tiền bắt đáy quanh vùng 1600 điểm.

VN-Index đóng cửa tăng 27 điểm tương đương +1,65% so với tham chiếu. Chốt phiên sáng chỉ số còn giảm 5,96 điểm (-0,36%). Không chỉ điểm số mạnh lên, độ rộng cũng rất khá với 213 mã tăng/133 mã giảm so với 123 mã tăng/199 mã giảm của phiên sáng.

Kết hợp giữa điểm số và độ rộng xác nhận thị trường đã mạnh lên trong phiên chiều. Ngoài ra mặt bằng cổ phiếu thể hiện biên độ khá tốt: Trong 213 cổ phiếu xanh có 157 mã tăng hơn 1% (phiên sáng 66 mã). Số giảm quá 1% từ 147 mã còn 98 mã.

Trong bối cảnh mặt bằng giá tốt lên, thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE lại ghi nhận giảm 31,4% so với phiên sáng. Nguyên nhân đến từ khối lượng bán giảm giúp bên mua kéo giá lên khá rộng mà không gặp lực cản nhiều. Nói cách khác, đợt bán dữ dội nhất hôm nay đã kết thúc trong buổi sáng và đến chiều cũng không có hoạt động giải chấp nào.

Nhóm cổ phiếu blue-chips phục hồi khá tốt và có màn quay lại của nhóm Vin: VIC tăng 4,36%, VHM tăng 2,69%, VRE tăng 1,7%, VPL tăng 0,82%. Thực ra VIC và VHM đã nỗ lực nâng đỡ từ sáng nhưng chỉ đủ để chỉ số cầm cự. Chiều nay VIC tăng thêm tới 3,83% so với giá chốt buổi sáng, VHM tăng thêm 1,19%. Một số trụ khác cũng cộng hưởng khá mạnh: CTG tăng thêm 1,94%, đóng cửa tăng 2,15% so với tham chiếu; TCB hồi 2,31%, thu hẹp mức giảm còn 0,53%; VPB tăng 5,02%, đảo chiều vượt tham chiếu 2,02%...

Thống kê cho thấy rổ VN30 có 24 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt phiên sáng, chỉ 4 mã tụt giá. Nhóm ngân hàng phục hồi khá tích cực trừ VCB. Trụ này chiều nay lại tụt nhẹ 0,84% và rơi qua tham chiếu 0,17% lúc đóng cửa. Tuy vậy 12 cổ phiếu ngân hàng còn lại trong rổ VN30 đều xanh, với HDB kịch trần và 8 mã khác tăng hơn 1%. VN30-Index đóng cửa tăng 2,41% với 26 mã tăng/4 mã giảm. FPT và HDB kịch trần, 12 mã khác tăng vượt 2%.

Các trụ một lần nữa làm điểm tựa để VN-Index phục hồi.
Các trụ một lần nữa làm điểm tựa để VN-Index phục hồi.

Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trạng thái phân hóa vẫn diễn ra dù đà tăng áp đảo rõ rệt. Loạt mã kịch trần là GEE, FRT, BMP, HHP, DCL. Nhóm tăng trên 4% có CTD, VTP, KHG, HVN, DCM, DPM, FTS, GMD, PVD thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng. Cổ phiếu bất động sản, chứng khoán thể hiện rõ nhất trạng thái phân hóa này. Trong khi chỉ số VNREAL đại diện nhóm bất động sản sàn HoSE tăng 2,59% với VIC, VHM, VRE đều mạnh thì CII, DXG, PDR, DIG, TCH vẫn đỏ đậm. Thậm chí NVL, HHS, SCR, DXS còn giảm sàn. Nhóm chứng khoán ngoài SSI là blue-chips tăng tốt 1,71% thì còn lại đều là các cổ phiếu ít quan trọng như FTS, TCI, TVS, VFS… Trong khi đó VCI, HCM, VND… đều giảm mạnh.

Sàn HoSE có 113 cổ phiếu tăng vượt 2% hôm nay nhưng so với 242 cổ phiếu giảm quá 2% hôm qua (trong đó 108 mã giảm sàn) thì biên độ phục hồi vẫn còn xa mới hàn gắn được thiệt hại. Dù vậy điểm tốt là vẫn có dòng tiền vào bắt đáy, thậm chí khá tốt, dù thanh khoản không cao như mong đợi. Ngoài ra về mặt kỹ thuật VN-Index vẫn chưa phải kiểm định ngưỡng hỗ trợ 1600 điểm (thấp nhất hôm nay là 1622,37 điểm). Nếu thị trường tiếp tục giảm xuống gần ngưỡng này thì dòng tiền bắt đáy sẽ còn hoạt động tốt hơn nữa.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng là điểm sáng hôm nay khi mua ròng trở lại tích cực. Riêng chiều nay khối ngoại giải ngân thêm 3.455 tỷ đồng nữa trên sàn HoSE, mức mua ròng là 715,1 tỷ đồng. Phiên sáng khối này đã mua ròng hơn 1.693 tỷ đồng. Mặc dù đây cũng có thể chỉ là hành động lướt sóng nhưng việc tăng mạnh quy mô mua vào cũng là một biểu hiện của sự chấp nhận rủi ro. Các cổ phiếu được mua ấn tượng hôm nay là FPT +529,3 tỷ, SSI +444,2 tỷ, TCX +186,1 tỷ, HPG +168,7 tỷ, GEX +163,5 tỷ, CII +154 tỷ, VIX +127 tỷ, GMD +112,6 tỷ, VRE +104 tỷ, PDR +104 tỷ, ACB +103,9 tỷ. Phía bán ròng có MSN -251,2 tỷ, VHM -182,7 tỷ, VJC -116 tỷ.

Tiền rào rào bắt đáy, thanh khoản tăng 84%, khối ngoại “vợt” ròng hơn 1.700 tỷ

12:14, 21/10/2025

Tiền rào rào bắt đáy, thanh khoản tăng 84%, khối ngoại “vợt” ròng hơn 1.700 tỷ

Đã có 160 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 3 tăng bùng nổ 114%, ngân hàng, chứng khoán lên "top"

11:01, 21/10/2025

Đã có 160 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 3 tăng bùng nổ 114%, ngân hàng, chứng khoán lên

Các ETF bất ngờ mua ròng thị trường Việt Nam sau nhiều tháng bán ra

10:36, 21/10/2025

Các ETF bất ngờ mua ròng thị trường Việt Nam sau nhiều tháng bán ra

Từ khóa:

nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán hôm nay VN-Index 1600 điểm

Đọc thêm

Cá nhân thoát hàng bán ròng 2.700 tỷ, khối ngoại gom mạnh

Cá nhân thoát hàng bán ròng 2.700 tỷ, khối ngoại gom mạnh

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 2749.3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 2689.3 tỷ đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có 2 Phó Chủ tịch mới

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có 2 Phó Chủ tịch mới

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi vừa trao các Quyết định bổ nhiệm cho 2 tân Phó chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong các phiên tới chủ yếu nhờ nhóm vốn hóa lớn, hướng đến mục tiêu 1.700 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 22/10/2025

Cổ phiếu đất hiếm

Cổ phiếu đất hiếm "lên cơn sốt" giữa căng thẳng Mỹ - Trung

Giá cổ phiếu của các công ty đất hiếm đang trong xu hướng tăng mạnh, cùng với sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc...

10 cổ phiếu lọt rổ chỉ số tăng trưởng chi trả cổ tức VNDIVIDEND

10 cổ phiếu lọt rổ chỉ số tăng trưởng chi trả cổ tức VNDIVIDEND

Chỉ số VNDIVIDEND giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi hiệu quả của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, lịch sử chi trả cổ tức tăng trưởng và ổn định

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Phần Lan

Tiêu điểm

2

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong kỷ nguyên số

Thị trường

3

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb

Tiêu điểm

4

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Dân sinh

5

Phân định thẩm quyền, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động lập pháp

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy