“Găm hàng” bắt đáy, thị trường cân bằng trên nền thanh khoản thấp

Dao động cực nhỏ tiếp tục được duy trì trong phiên chiều nay bất chấp có thêm lượng cổ phiếu bắt đáy có lãi về tài khoản. Đây là tín hiệu tốt khi nhà đầu tư không muốn lướt sóng nhanh nữa.

VN-Index đóng cửa giảm hầu như không đáng kể 0,03% tương đương 0,42 điểm. Các trụ cân bằng là một nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn là độ rộng vẫn nghiêng đáng kể về phía xanh với 163 mã tăng/138 mã đỏ. Hiện tượng phân hóa với thanh khoản thấp là do cung cầu ở các cổ phiếu khác nhau, có mã vẫn bị chốt lời mạnh, có mã lại được hấp thụ tốt, hoặc đơn giản là cung cầu không gặp nhau.

Giá trị khớp lệnh sàn HoSE chiều nay tăng nhẹ 1,8% so với phiên sáng, nếu tính cả HNX thì tăng 3,5%. Như vậy áp lực mua bán cũng không có nhiều thay đổi so với buổi sáng và VN-Index lẫn giá cổ phiếu đi ngang là phù hợp với ngưỡng thanh khoản này.

Rổ blue-chips về tổng thể chiều nay kém hơn phiên sáng khi có tới 19 cổ phiếu tụt giá và 9 mã có cải thiện. VN30-Index đóng cửa giảm 0,43% với 13 mã tăng/15 mã giảm, yếu hơn phiên sáng (giảm 0,12%). Chỉ số này suy yếu vì các trụ lớn kém đi. Đáng chú ý nhất là STB giảm thêm 0,41% nữa so với mức chốt buổi sáng, đóng cửa dưới tham chiếu 3,75%. FPT cũng lao dốc thêm 0,7% nữa, thành giảm chung cuộc 1,69%. HPG trượt thêm 0,75%, chốt giảm 1,67%. Nếu tính riêng biến động buổi chiều thì VPB yếu nhất, giảm tới 1,07% và đảo chiều xuống dưới tham chiếu 0,89%.

Mặc dù có biến động kém đi nhưng nhóm trụ không quá tệ. HPG và FPT là hai mã duy nhất giảm hơn 1%, còn lại đều nhẹ. VCB tăng 0,5%, BID tăng 0,13%, TCB tăng 0,29%, GAS tăng 1,62%. Sự ổn định ở các cổ phiếu lớn nhất là điều kiện quan trọng giúp VN-Index dao động hẹp hôm nay, tạo điều kiện cho các cổ phiếu còn lại tiến triển giá thuận lợi.

Trong 163 cổ phiếu xanh của VN-Index có 80 mã tăng hơn 1%, tương đương số lượng phiên sáng. Thanh khoản nhóm này chiếm 29,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Khá nhiều mã đạt thanh khoản cao trong nhóm này, đặc biệt PVD, DGC, GEE kịch trần. Nhóm cổ phiếu dầu khí, hóa chất nhiều mã tăng rất tốt. Ngoài PVD, PVC, PVS, OIL đều tăng trên 3%. Hóa chất ngoài DGC thì DPR, PHR, LAS, NFC, GVR, DPM, DCM cũng tăng hơn 1%.

Đối với các cổ phiếu tầm trung còn lại, thanh khoản trên trăm tỷ đồng có tầm chục mã: HAH tăng 5,1%, VSC tăng 2,09%, KDH tăng 1,03%, POW tăng 3,16%, KBC tăng 1,36%, NVL tăng 1,53%, VHC tăng 2,8%, VGC tăng 4,25%...

Áp lực bán ở các cổ phiếu là khác nhau, có thể nhìn thấy rõ nhất trong nhóm thanh khoản hàng đầu phiên này.

Nhóm giảm giá chiều nay xuất hiện thêm nhiều cổ phiếu chịu sức ép mạnh rõ rệt. Sáng nay mới có STB, VIX, GEX giao dịch trên trăm tỷ đồng với mức giảm giá quá 1%. Chiều nay 3 mã này bị xả thêm hàng trăm tỷ đồng nữa. Ngoài ra một số blue-chips mới gia nhập nhóm này như SSI giảm 1,55% với 746,6 tỷ đồng thanh khoản; HPG giảm 1,67% với 506,1 tỷ; FPT giảm 1,69% với 473 tỷ; VCI giảm 1,23% với 454,5 tỷ; VRE giảm 2,59% với 189,6 tỷ; DIG giảm 2,91% với 178,7 tỷ; VND giảm 1,51% với 178,3 tỷ.

Toàn sàn có 60 cổ phiếu đóng cửa giảm hơn 1% so với tham chiếu, cũng không khác nhiều so với phiên sáng (52 mã). Tuy nhiên thanh khoản nhóm này đã chiếm 28% tổng sàn HoSE, cao hơn hẳn phiên sáng (14,4%). Điều này cũng phù hợp với thực tế là xuất hiện thêm khá nhiều cổ phiếu giảm giá mạnh với thanh khoản tăng lên. Khi cổ phiếu bắt đáy về tài khoản nhà đầu tư sẽ có các lựa chọn khác nhau và vẫn sẽ có những cổ phiếu chịu áp lực riêng biệt.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều giao dịch cân bằng, mua ròng nhẹ 44,1 tỷ đồng so với mức bán ròng 1.031,8 tỷ đồng trong buổi sáng. STB bị bán lớn nhất với -408,5 tỷ đồng. Tiếp đến là VCI -223,9 tỷ, VIX -129,5 tỷ, HDB -128,3 tỷ, HPG -88,4 tỷ, GEX -75,1 tỷ… Phía mua ròng có FPT +288,3 tỷ, VNM +276,2 tỷ, TCB +143,8 tỷ, PVD +119,2 tỷ, KDH +90,8 tỷ.