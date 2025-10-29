Khối ngoại lại bán ròng thêm 1.500 tỷ, cá nhân và tổ chức gom

Sau phiên bất ngờ mua ròng hôm qua, nhà đầu tư nước ngoài hôm nay quay về trạng thái xả hàng, giá trị bán 1560.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 842.9 tỷ đồng.

Đè trụ dìm chỉ số bất thành ở cổ phiếu họ nhà Vin dù nhóm này hôm nay quay đầu giảm mạnh cuối phiên. VN-Index trong trạng thái giằng co cả buổi nhưng đóng cửa vẫn tăng thêm 5,33 điểm nữa tiến về vùng giá 1.685,83.

Dù điểm số tăng không đáng kể nhưng độ rộng thị trường lại thể hiện rất tốt số mã tăng 246 gấp gần 3 lần mã giảm. Cổ phiếu VIC cuối phiên bị kéo xuống giảm hơn 5% nhưng ngay sau đó hồi dần chỉ còn giảm 3,68%, VHM giảm 2,99%. Hai nhân tố này thổi bay gần 10 điểm của VN-Index. Nếu không gặp lực cản ở VIC và VHM, VN-Index có thể sẽ có một phiên bùng nổ về điểm số hôm nay.

Ngược lại ở nhóm bất động sản ghi nhận sự tích cực ở một vài cổ phiếu như KDH, NVL, NLG, IDC. Ngân hàng có sự đồng thuận lớn, hầu hết cổ phiếu nhà băng đều tăng trên 1%, Chứng khoán điều chỉnh ở các cổ phiếu như SSI, VND, VIX, VCI trong khi TCX được kéo tăng trở lại 2,62%. Đây là số phiên hiếm hoi cổ phiếu chứng khoán này đóng cửa tăng kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán.

Các nhóm ngành còn lại như sản xuất tiêu dùng, năng lượng tiện ích đang cho thấy dấu hiệu hút tiền trở lại. BSR và HAG bật tăng hết biên độ trong khi các cổ phiếu khác giao dịch cũng tích cực như HPG, GVR, MCH, MVN, POW.

Mặc dù vậy, dòng tiền lại tỏ ra khá thận trọng không mua đuổi ở giai đoạn này. Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh về vùng thấp 27.000 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin, Du lịch và Giải trí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HDB, FPT, VJC, HAH, LPB, SHB, NLG, VHC, VNM, VPL.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, VIX, SSI, HPG, VIC, HCM, DXG, HDC, EIB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 849.9 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 871.7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SHB, HPG, MBB, SSI, MSN, VND, PDR, VHM, VIC, EIB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Công nghệ Thông tin. Top bán ròng có: VPB, GEX, VIX, HAH, CTD, TCB, FPT, NLG, VJC.

Tự doanh bán ròng 336.7 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 338.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 2/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Tài nguyên Cơ bản, Dịch vụ tài chính.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, TCB, FUEVFVND, VIX, DXG, TPB, DPM, GEX, NVL, DCM. Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm VIC, MSN, HDB, VHM, GMD, MWG, KDH, LPB, VNM, VPB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 976.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 309.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có SHB, HDB, FPT, HPG, HAG, LPB, VCB, GMD, VHC, PDR. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính. Top mua ròng có VIX, VPB, GEX, VIC, DXG, CTG, SSI, CTD, VHM, HCM

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.833,1 tỷ đồng, tăng +23,2% so với phiên liền trước và đóng góp 10,0% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu ACB, với hơn 30 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 756,2 tỷ đồng được Tổ chức nước ngoài bán thỏa thuận cho Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Thép, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Kho bãi, Nhựa, cao su & sợi trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Bán lẻ, Thiết bị điện, Phần mềm, Sản xuất và khai thác dầu khí, Hàng không. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.