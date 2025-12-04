Khối ngoại mua ròng thêm hơn 1.000 tỷ

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 07/12/2025
Thu Minh
04/12/2025, 20:06
Khối ngoại có một phiên vào ròng 1085.7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1067.4 tỷ đồng.
Nhóm Tài chính tiếp tục hút tiền vào dẫn dắt chỉ số đi lên. VN-Index đóng cửa phiên giao dịch tăng thêm 5,47 điểm nữa tiến về vùng giá 1.737,24 với độ rộng đẹp miên man 217 mã tăng chỉ còn lại 91 mã giảm điểm.
Ngân hàng vừa và nhỏ vào việc, hàng loạt cổ phiếu tăng rất tốt như MBB, LPB, TCB, ACB, HDB. Tương tự, chứng khoán tăng mạnh ở VIX, SSI, VND, SHS... Bất động sản ghi nhận sự quay đầu của cổ phiếu họ nhà Vin như VIC, VHM và VRE, chỉ riêng ba cổ phiếu này đã đánh bay gần 4 điểm của thị trường chung. Trong khi nhóm địa ốc còn lại tăng nhẹ nhàng như KDH, PDR, KBC, KSF.
Ở nhóm phi tài chính, tiêu dùng không thiết yếu bật lên gồm VPL, MWG; nguyên vật liệu thép có HPG tăng 1,87%; vận tải có HVN, hay năng lượng đảo chiều đi lên ở hàng loạt cổ phiếu như BSR, PLX. Trong khi đó, nhóm tiêu dùng thiết yếu quay xe giảm điểm như VNM, MSN.
Cuối năm thường là thời điểm của cổ phiếu đầu tư công song nhóm này đang ghi nhận sự phân hóa sâu sắc, CTD giảm 1,1%, cùng chiều có GEE, HTN ngược lại TDH, VCG, HBC, FCN, HAS thể hiện vượt trội hơn.
Điểm đáng chú ý là sau một thời gian vắng bóng, cổ phiếu ngân hàng trở lại đã kéo theo dòng tiền lớn. Ba sàn hôm nay khớp lệnh tăng mạnh đạt gần 28.000 tỷ đồng trong bối cảnh lực bán suy yếu cạn kiệt.
Khối ngoại có một phiên vào ròng 1085.7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1067.4 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, HPG, VIC, TCB, MWG, FPT, TCX, POW, VJC, TPB.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, MSN, VIX, SHB, VCB, ACB, SSI, GMD, VPI.
Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 478.2 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 75.7 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIX, FPT, VHM, TPB, HDB, ACB, VPI, VPB, VND, SHB.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: MBB, HPG, CTG, SSI, MWG, POW, VIC, GEX, VJC.
Tự doanh mua ròng 581.1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 570.6 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 13/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm STB, HPG, VIX, SSI, FPT, VCI, VCG, MSN, HDB, VHM. Top bán ròng là nhóm Bán lẻ. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, VIB, MBB, TPB, FRT, KBC, PC1, ACG, VNM, VPL.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 1145.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 1713.7 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 12/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có MBB, FPT, VIX, HPG, VIC, HDB, TPB, TCB, STB, TCX. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bán lẻ. Top mua ròng có MWG, GEX, CTG, MSN, POW, VIB, DIG, SSI, VCB, GEE.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 4.284,5 tỷ đồng, giảm -30,5% so với phiên liền trước và đóng góp 14,8% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VIC, với gần 3 triệu đơn vị cổ phiếu (trị giá 767 tỷ đồng) được nhà đầu tư cá nhân bán thỏa thuận cho Tố chức trong nước và gần 1,5 triệu đơn vị cổ phiếu (trị giá 377,3 tỷ đồng) được sang tay giữa các Tổ chức trong nước.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Chứng khoán, Thép, Công nghệ thông tin, Kho bãi, Vận tải thủy, Hàng không, trong khi giảm ở Ngân hàng, Xây dựng, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.
Trong tháng 11/2025, nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 237.000 tài khoản. Mức tăng này thấp hơn 73.000 tài khoản so với tháng trước, đồng thời là mức thấp nhất trong 4 tháng, qua đó chấm dứt chuỗi 5 tháng tăng trưởng liên tục.
VN-Index tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tiệm cận đỉnh cao lịch sử quanh mốc 1800 điểm. Đỉnh cao nhất tuần qua chỉ số đã tới 1758,44 điểm. Tuy vậy dấu ấn của các cổ phiên trụ vẫn rất đậm nét. Diễn biến “hụt hơi” của nhóm cổ phiếu ngân hàng cuối tuần qua đã phát đi tín hiệu khó khăn.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: