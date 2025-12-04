Thứ Năm, 04/12/2025

Trang chủ Chứng khoán

Tìm cơ hội trong thị trường tháng 12

Thu Minh

04/12/2025, 14:21

Thị trường đối mặt một số rủi ro cần theo dõi, như việc khối ngoại tiếp tục bán ròng, áp lực tỷ giá hiện hữu và xu hướng lãi suất có dấu hiệu tăng trở lại.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tháng 11/2025, VN-Index vận động trong trạng thái giằng co quanh vùng 1.630 – 1.690 điểm. Chỉ số có thời điểm điều chỉnh xuống dưới đường MA100 nhưng nhanh chóng hồi phục, khép lại tháng tại 1.691 điểm, tương ứng mức tăng 3,13%. Thanh khoản thị trường giảm tới 40% so với tháng trước, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh thiếu vắng các thông tin hỗ trợ.

Dòng tiền ghi nhận sự dẫn dắt của nhóm bất động sản, trong khi phần lớn các nhóm ngành còn lại có xu hướng giảm. Khối ngoại duy trì bán ròng nhưng quy mô đã thu hẹp, chủ yếu tập trung vào nhóm Tài chính như: STB, MBB, VCI…

Bước sang tháng 12/2025, trong báo cáo vừa công bố mới đây, Agriseco Research kỳ vọng VN-Index sẽ dao động trong vùng 1.700 – 1.750 điểm, kèm các nhịp rung lắc khi thị trường kiểm định mặt bằng giá mới.

Nhiều yếu tố vĩ mô được đánh giá có khả năng hỗ trợ xu hướng tăng trung hạn, gồm: khả năng FED cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12; kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 4/2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; kỳ họp Quốc hội kết thúc mở ra dư địa cho các chính sách điều hành mới; cùng với đó là loạt dự án hạ tầng quy mô lớn được khởi công trong tháng.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt một số rủi ro cần theo dõi, như việc khối ngoại tiếp tục bán ròng, áp lực tỷ giá hiện hữu và xu hướng lãi suất có dấu hiệu tăng trở lại. Trên cơ sở đó, Agriseco Research công bố danh mục khuyến nghị tháng 12/2025, tập trung vào các cổ phiếu có định giá hợp lý, kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 4/2025 tiếp tục cải thiện và hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

GMD: Giá dịch vụ cảng duy trì đà tăng, kỳ vọng lợi nhuận từ thoái vốn. Trong quý 3/2025, giá dịch vụ xếp dỡ tại các cảng nước sâu ghi nhận mức tăng 5–10%, tạo động lực tích cực cho GMD – doanh nghiệp sở hữu công suất cảng nước sâu lớn nhất cả nước. Giá dịch vụ được kỳ vọng tiếp tục tăng theo lộ trình trong năm 2026.

GMD cũng có thể ghi nhận khoảng 200 tỷ đồng lợi nhuận từ việc thoái vốn mảng cao su. Doanh nghiệp đang trong quá trình đàm phán với các đối tác và có thể hoàn tất giao dịch trong thời gian tới. Lợi nhuận từ thoái vốn dự kiến được hạch toán trong năm 2026.

VnEconomy

HHV: Nhiều dự án trọng điểm bước vào giai đoạn cuối. Một loạt dự án có giá trị hợp đồng lớn do HHV triển khai đang bám sát tiến độ, trong đó nhiều dự án tiến vào giai đoạn cuối, kỳ vọng hỗ trợ kết quả kinh doanh cuối năm 2025 và cả giai đoạn 2026.

Đáng chú ý, dự án cao tốc Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành đang được đàm phán ký hợp đồng, với giá trị sản lượng dự kiến khoảng 1.400 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn đóng góp quan trọng cho backlog giai đoạn 2026–2027.

MWG: Doanh thu duy trì mức cao kỷ lục. MWG ghi nhận doanh thu gần 17.000 tỷ đồng trong tháng 10/2025, chủ yếu nhờ sự bứt phá của mảng ICT với doanh số iPhone đạt mức kỷ lục. Đây cũng là tháng có doanh thu cao nhất năm của doanh nghiệp.

Sang tháng 11/2025, ban lãnh đạo ước tính doanh thu toàn chuỗi duy trì tương đương tháng trước, với mức tăng trưởng tích cực ở tất cả các mảng.

NTP: Sản lượng cải thiện nhờ thị trường Bất động sản phục hồi. Sản phẩm ống nhựa của NTP chủ yếu phục vụ nhu cầu dân sinh và thị trường bất động sản dân dụng. Với dự báo nguồn cung căn hộ tăng 20% trong quý IV/2025 so với cùng kỳ, doanh nghiệp được kỳ vọng tiếp tục cải thiện sản lượng bán hàng.

Ngoài ra, nhu cầu sửa chữa nhà cửa tăng cao vào cuối năm theo mùa vụ và do tác động của mưa bão trong quý 3/2025 cũng hỗ trợ sản lượng.

Cơ cấu tài chính của NTP ở mức lành mạnh, khi doanh nghiệp sở hữu gần 3.000 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, chiếm hơn 40% tổng tài sản. NTP duy trì chính sách chi trả cổ tức đều đặn hằng năm, với dividend yield khoảng 5%.

PC1: Hai động lực tăng trưởng – bất động sản và thủy điện. Trong quý IV/2025, PC1 dự kiến bàn giao dự án Tháp Vàng – Gia Lâm, mang về khoảng 1.400 tỷ đồng doanh thu. Các dự án tại Định Công và Vĩnh Hưng sẽ tiếp tục bàn giao giai đoạn 2026–2028, với tổng doanh thu ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng, trở thành động lực lợi nhuận quan trọng trong bối cảnh thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi.

Mảng thủy điện: Điều kiện thủy văn tiếp tục thuận lợi nhờ pha La Nina kéo dài đến cuối năm 2025, trong khi xác suất El Nino đến giữa năm 2026 ở mức thấp. Yếu tố này hỗ trợ sản lượng và lợi nhuận thủy điện trong các quý tới.

Hai dự án thủy điện Bảo Lạc A và Thượng Hà đang triển khai đúng tiến độ và dự kiến phát điện trong quý 4/2026, nâng công suất lên 212 MW (tăng 25% so với hiện tại). Đây được xem là động lực tăng trưởng dài hạn của PC1.

Giám đốc của FTSE: Tháng 9/2026, Việt Nam chính thức được đưa vào rổ chỉ số theo chuẩn FTSE Global Benchmark

11:45, 04/12/2025

Giám đốc của FTSE: Tháng 9/2026, Việt Nam chính thức được đưa vào rổ chỉ số theo chuẩn FTSE Global Benchmark

Chủ tịch Dragon Capital: Việt Nam đang ở giai đoạn thuận lợi cho chu kỳ tăng trưởng mới

09:45, 04/12/2025

Chủ tịch Dragon Capital: Việt Nam đang ở giai đoạn thuận lợi cho chu kỳ tăng trưởng mới

Thị trường có thể hướng đến vùng kháng cự gần trong khoảng 1.755 - 1.775 trong các phiên tới

09:02, 04/12/2025

Đọc thêm

Giám đốc của FTSE: Tháng 9/2026, Việt Nam chính thức được đưa vào rổ chỉ số theo chuẩn FTSE Global Benchmark

Giám đốc của FTSE: Tháng 9/2026, Việt Nam chính thức được đưa vào rổ chỉ số theo chuẩn FTSE Global Benchmark

Theo đại diện FTSE, tháng 3/2026 sẽ là mốc kiểm tra tiến độ (interim checkpoint), trong đó FTSE xác nhận lại khả năng triển khai và đánh giá mức độ sẵn sàng của thị trường. Đến tháng 9/2026, Việt Nam sẽ được chính thức đưa vào rổ chỉ số trong kỳ rà soát theo chuẩn FTSE Global Benchmark.

Chủ tịch Dragon Capital: Việt Nam đang ở giai đoạn thuận lợi cho chu kỳ tăng trưởng mới

Chủ tịch Dragon Capital: Việt Nam đang ở giai đoạn thuận lợi cho chu kỳ tăng trưởng mới

Việt Nam đang ở giai đoạn thuận lợi cho tăng trưởng, với niềm tin từ doanh nghiệp, chính sách đồng bộ và thị trường vốn mở rộng, giúp GDP ổn định và xuất khẩu vượt kỳ vọng…

Thị trường có thể hướng đến vùng kháng cự gần trong khoảng 1.755 - 1.775 trong các phiên tới

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 4/12/2025

50 công ty lãi có lợi nhuận lớn nhất năm 2025, nhóm công nghệ áp đảo

50 công ty lãi có lợi nhuận lớn nhất năm 2025, nhóm công nghệ áp đảo

Sử dụng dữ liệu từ trang FinanceCharts.com, đồ họa thông tin dưới đây gồm 50 công ty lãi lớn nhất trong 12 tháng tính tới tháng 11/2025...

Chứng khoán Mỹ giữ đà hồi phục sau báo cáo việc làm, giá dầu tăng hơn 1%

Chứng khoán Mỹ giữ đà hồi phục sau báo cáo việc làm, giá dầu tăng hơn 1%

Phiên này, cổ phiếu tài chính - ngân hàng là nhóm hưởng lợi nhiều nhất từ triển vọng Fed hạ lãi suất...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

1

EU đầu tư hàng tỷ euro nhằm giảm phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc

Thế giới

2

Giám đốc của FTSE: Tháng 9/2026, Việt Nam chính thức được đưa vào rổ chỉ số theo chuẩn FTSE Global Benchmark

Chứng khoán

3

Quảng Trị: Thu ngân sách vượt dự toán, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn ì ạch

Đầu tư

4

Quy định đối tượng được thuê nhà ở công vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính

Bất động sản

5

BofA: Không phải bong bóng AI, “núi nợ” xây trung tâm dữ liệu AI mới đáng lo

Kinh tế số

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy