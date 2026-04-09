Quỹ ngoại PYN Elite lỗ nặng trong tháng 3

Quỹ đầu tư Pyn Elite Fund vừa báo cáo hiệu suất đầu tư tháng 3 với hiệu suất kém nhất trong vòng hơn 2 năm trở lại đây trong bối cảnh VN-Index giảm mạnh 11% khi các cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào Iran kích hoạt làn sóng bán tháo trên diện rộng.

Có thời điểm, chỉ số giảm khoảng 15%, rơi xuống dưới mốc 1.600 điểm, phản ánh lo ngại về nguồn cung dầu thô của Việt Nam. Sau đó, chỉ số đã phục hồi 5% khi Chính phủ xác nhận nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đang vận hành hết công suất và nguồn cung dầu thô được đảm bảo đến hết tháng 5. Tâm lý thị trường cũng được cải thiện nhờ chuyến thăm Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong đó một thỏa thuận LNG sơ bộ đã được ký kết.

Trong bối cảnh đó, quỹ PYN Elite giảm 9,6%, đây là hiệu suất kém nhất kể từ đầu năm 2024 đến nay. Các cổ phiếu kém nhất trong danh mục của quỹ gồm FPT âm 19,6% với tỷ trọng 7,7% trong danh mục; YEG âm 20% và HVN âm 22,8% với tỷ trọng 5,5% trong danh mục. Top 10 cổ phiếu trong danh mục của quỹ hiện tại gồm STB, HPG, MWG, FPT, HVN, VIB, TCX, OCB, HDG, ACV.

Về vĩ mô, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7,8% trong quý 1. Riêng tháng 3, doanh số bán lẻ tăng 12,1% so với cùng kỳ (2 tháng đầu năm 2026: 10,4%), trong khi xuất khẩu tăng 20,1%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký tăng 146% so với cùng kỳ và vốn thực hiện tăng 9,4%. Đầu tư công tăng 45% trong quý 1. Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) giảm xuống 51,2 do chi phí vận chuyển và nhiên liệu tăng cao làm suy yếu nhu cầu. Tuy nhiên, chỉ số vẫn duy trì trên ngưỡng tăng trưởng tháng thứ 9 liên tiếp – một trong những chuỗi dài nhất tại châu Á.

Trước mùa Đại hội đồng cổ đông (AGM), phần lớn doanh nghiệp đã công bố kế hoạch lợi nhuận năm 2026. Các ngân hàng trong danh mục của quỹ đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trung bình 22%, trong khi HPG đặt mục tiêu 42% và FPT là 15%.

Cổ phiếu được Pyn Elite lựa chọn trong tháng là MWG. Theo đó, MWG đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận đầy tham vọng ở mức 31%. Chuỗi điện máy Điện Máy Xanh hướng tới tăng trưởng lợi nhuận 20%, trong khi chuỗi bách hóa Bách Hóa Xanh đặt mục tiêu 140%. Bách Hóa Xanh đang hưởng lợi từ chính sách của Chính phủ nhằm hiện đại hóa các chợ truyền thống.

Trong khi đó, Diện Máy Xanh được kỳ vọng gia tăng thị phần nhờ lợi thế quy mô và các quan hệ hợp tác tài chính vững mạnh, trong bối cảnh giá thiết bị điện tử tiêu dùng tăng do thiếu hụt chip nhớ. Kế hoạch niêm yết Diện Máy Xanh trong nửa cuối năm 2026 có thể hỗ trợ định giá của tập đoàn. Đồng thời, MWG đã siết chặt cơ chế khuyến khích bằng cổ phiếu khi giảm tỷ trọng phát hành cơ bản và gắn phần cổ phiếu bổ sung với mức vượt kế hoạch lợi nhuận.