Trang chủ Chứng khoán

Mất trụ, VN-Index “tuột” cơ hội chinh phục mốc 1700 điểm

Kim Phong

30/10/2025, 15:44

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt đã không duy trì được sự cân bằng trong phiên hôm nay khi dòng ngân hàng đã suy yếu trở lại. Điểm số giảm khá nhiều kết hợp với lượng hàng bắt đáy về tài khoản khiến dòng tiền tiếp tục thoái lui chờ cơ hội giá rẻ hơn.

VN-Index đang bị các cổ phiếu lớn kéo lùi xuống, thanh khoản suy yếu.
VN-Index đang bị các cổ phiếu lớn kéo lùi xuống, thanh khoản suy yếu.

Sau nhịp trượt giảm liên tục trong phiên sáng, thị trường chiều không phục hồi mà dao động ở vùng thấp. VN-Index đóng cửa giảm 0,96% (-16,26 điểm), kém hơn buổi sáng một chút. Dù vậy tính về tương quan độ rộng, chiều nay cổ phiếu còn tốt hơn buổi sáng với 148 mã tăng/175 mã giảm (phiên sáng 118 mã tăng/184 mã giảm).

Điểm số tệ hơn vì các cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu thêm. Thống kê trong rổ VN30 có tới 20 mã giảm giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 7 mã có cải thiện. Bất ngờ là cả VIC lẫn VHM đều nhích giá lên trong khi nhóm ngân hàng đa số lại tụt. Đặc biệt VHM trong khoảng 15 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục được kéo lên rõ rệt, xuất hiện biên độ dao động tới +2,84%, thậm chí lập đỉnh cao nhất phiên với mức tăng 1,16%. Dù vậy ít phút cuối VHM bị ép trở lại, chỉ còn tăng 0,19%, nhưng vẫn là cao hơn buổi sáng tới 1,17% và đổi màu giá thành công.

SHB là cổ phiếu ngân hàng hiếm hoi mạnh lên trong phiên chiều. Cũng giống VHM, SHB chỉ được kéo trong 15 phút cuối, đóng cửa tăng 0,6% so với tham chiếu nhưng là tăng 1,5% so với giá chốt buổi sáng. GVR lại có khác biệt khi tăng ngay khi bước vào phiên chiều và chỉ diễn ra trong 30 phút đầu tiên. Cổ phiếu này đóng cửa tăng 0,89% so với chiều nay, tương đương riêng phiên chiều tăng 1,98%.

Đây chỉ là các đại diện lẻ tẻ có cải thiện giá trong nhóm cổ phiếu blue-chips. Đa số còn lại suy yếu thêm. Trừ SHB, các mã ngân hàng còn lại đều tụt giá sâu hơn: LPB “chìm thêm” 1,33% chiều nay và chốt giảm 3,53% so với tham chiếu. VPB giảm thêm 1,02% thành -2,18%. TCB giảm thêm 1,11%, đóng cửa -1,92%. TPB giảm thêm 1,15%, thành -5,51%...

Toàn nhóm ngân hàng phiên này chỉ còn sót lại 5/27 mã xanh. Nhóm blue-chips chỉ có hai đại diện SHB và BID tăng yếu. Trong khi đó 11 mã khác giảm trên 1%. Thanh khoản chung của nhóm ngân hàng trên HoSE cũng giảm 24% so với hôm qua. Như vậy sau một ngày hưng phấn, tiền vào cổ phiếu ngân hàng chững lại khá nhanh.

Cổ phiếu ngân hàng đã không còn bù đắp được cho nhóm Vin hôm nay.
Cổ phiếu ngân hàng đã không còn bù đắp được cho nhóm Vin hôm nay.

Dù vậy thanh khoản yếu là tình trạng chung ở nhiều cổ phiếu khác. Tính chung giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết hôm nay đạt 24.397 tỷ đồng, thấp nhất 20 phiên. Toàn thị trường chỉ có duy nhất 2 cổ phiếu đạt thanh khoản vượt ngàn tỷ đồng là VIX với 1.960,9 tỷ, giá giảm 6,98% và SHB với 1.202,5 tỷ. Với độ rộng khá hẹp, thanh khoản thấp phản ánh sự thoái lui từ bên mua.

Dù vậy thị trường cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều mà sức ép tạo ra sự phân hóa về biên độ: Những cổ phiếu tăng tốt vẫn đang trong nhịp điều chỉnh mạnh và bị thoát hàng liên tục. VIX hôm nay có phiên giảm sàn và dư bán sàn hơn 3,05 triệu đơn vị. GEX cũng đang “trả giá” cho nhịp tăng vũ bão trước đó, phiên này giảm hết biên độ với thanh khoản 852,4 tỷ đồng. Toàn sàn HoSE ghi nhận 97 mã giảm giá từ 1% trở lên, trong đó 19 mã thanh khoản vượt trăm tỷ đồng. Đây là nhóm chịu sức ép rõ rệt nhất, thậm chí nhiều cổ phiếu giảm rất mạnh như SSI giảm 2,11%, CII giảm 2,59%, VND giảm 2,44%, BSR giảm 3,49%, EIB giảm 2,37%... Tính chung 97 cổ phiếu yếu nhất này chiếm 46,3% tổng giá trị khớp lệnh HoSE.

Ở phía tăng, cũng có không ít cổ phiếu còn thu hút được dòng tiền tốt nâng đỡ. 70 cổ phiếu tăng vượt 1% và cũng có 13 mã khớp trên trăm tỷ đồng. Không có blue-chips nào lọt vào danh sách này và toàn là các mã midcap. DXG tăng 1,19%, KDH tăng 4,22%, VTP tăng 3,74%, HAH tăng 1,13%, KHG tăng 6,91%, PDR tăng 1,74%, GMD tăng 1,88% đều có thanh khoản trên 200 tỷ đồng mỗi cổ phiếu.

Như vậy tổng thể thị trường vẫn đang trong trạng thái giằng co và thiệt hại nhất vẫn là VN-Index khi mất đi các mã trụ. Chỉ số đóng cửa giảm 16,26 điểm, lùi xuống mức 1669,57 điểm và càng rời xa vùng 1700 điểm. Sự đồng thuận của các cổ phiếu lớn là điểm tựa duy nhất cho chỉ số trong khả năng chinh phục trở lại vùng trên mốc 1700 điểm.

Thấy gì từ các thương vụ IPO công ty chứng khoán với mức định giá cao?

14:42, 30/10/2025

Thấy gì từ các thương vụ IPO công ty chứng khoán với mức định giá cao?

Dòng tiền thận trọng chờ hàng ngắn hạn, thanh khoản suy yếu

12:03, 30/10/2025

Dòng tiền thận trọng chờ hàng ngắn hạn, thanh khoản suy yếu

Đã có 746 doanh nghiệp công bố lợi nhuận, nhóm Tài chính vượt trội tăng 47%

20:53, 29/10/2025

Đã có 746 doanh nghiệp công bố lợi nhuận, nhóm Tài chính vượt trội tăng 47%

cổ phiếu midcap cổ phiếu ngân hàng nhận định chứng khoán SHB tăng giá thị trường chứng khoán hôm nay VHM VN-Index 1700 điểm

Dòng tiền toàn cầu đổ vào các quỹ ETF cổ phiếu Mỹ, rút ròng khỏi Việt Nam

Dòng tiền toàn cầu đổ vào các quỹ ETF cổ phiếu Mỹ, rút ròng khỏi Việt Nam

Dòng vốn tiếp tục đổ ròng vào ETF cổ phiếu Mỹ khi các nhà đầu tư kỳ vọng về triển vọng tích cực từ thương mại Mỹ-Trung và Fed giảm lãi suất trong tuần 27-31/10/2025.

Kiến nghị bỏ quy định về lợi nhuận 2 năm liên tiếp để đưa startup, doanh nghiệp công nghệ lên sàn?

Kiến nghị bỏ quy định về lợi nhuận 2 năm liên tiếp để đưa startup, doanh nghiệp công nghệ lên sàn?

Thành viên trên thị trường kiến nghị bỏ điều kiện lợi nhuận 2 năm liên tiếp không có lỗ lũy kế, để có thể giúp các doanh nghiệp thuộc ngành công nghệ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thể tham gia vào thị trường vốn.

Thấy gì từ các thương vụ IPO công ty chứng khoán với mức định giá cao?

Thấy gì từ các thương vụ IPO công ty chứng khoán với mức định giá cao?

Đợt IPO của TCBS, với P/B 3.3x cao hơn đáng kể so với P/B trung bình ngành hiện tại là 2.2x, nhưng vẫn đạt tỷ lệ đăng ký mua vượt 2,5 lần so với khối lượng chào bán.

Dòng tiền thận trọng chờ hàng ngắn hạn, thanh khoản suy yếu

Dòng tiền thận trọng chờ hàng ngắn hạn, thanh khoản suy yếu

Chiều nay sẽ có một đợt cổ phiếu bắt đáy giá thấp về tài khoản. Mặc dù chưa rõ có bao nhiêu là lượng hàng lướt sóng nhưng dòng tiền vẫn nhẫn nại chờ đợi. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay giảm gần 6% và cổ phiếu giằng co biên độ hẹp là phổ biến.

Nvidia trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mốc vốn hóa 5 nghìn tỷ USD

Nvidia trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mốc vốn hóa 5 nghìn tỷ USD

Cách đây 3 năm, trước khi OpenAI ra mắt ChatGPT, Nvidia chỉ được định giá khoảng 400 tỷ USD...

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

1

Giải pháp tổng thể “hạ nhiệt” giá nhà, đất và kiến nghị tháo gỡ vướng mắc Luật Đất đai 2024

Tiêu điểm

2

Cần có giải pháp mạnh mẽ để cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên y tế

Tiêu điểm

3

Công an thành phố Huế và những "trạm sạc 0 đồng" cho người dân giữa vùng lũ

Dân sinh

4

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch tập đoàn Lotte

Tiêu điểm

5

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Tổng Thư ký Phòng Thương mại Quốc tế

Tiêu điểm

