Thứ Bảy, 06/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Khối ngoại xả ròng 1.500 tỷ phiên cuối tuần

Thu Minh

06/09/2025, 16:41

Thanh khoản ba sàn khớp lệnh tăng mạnh cuối tuần chủ yếu do lực bán chủ động dâng cao, đạt 54.000 tỷ đồng trong đó khối ngoại vẫn bán ròng mạnh 1486.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1414.2 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thị trường phiên cuối tuần đưa nhà đầu tư từ cảm xúc hưng phấn cao độ đến hoảng loạn chỉ trong phút chốc. Một nhịp đẩy VN-Index vượt mốc 1700 điểm đầy hào hứng trong buổi sáng lại kết thúc bằng đợt xả hàng dữ dội buổi chiều. Cuối cùng thì không có mốc 1.700 nào được công phá hôm nay cả, chỉ số đóng cửa rơi về 1666,97 điểm.

Áp lực chốt lời càng về cuối phiên càng mạnh, ngân hàng, bất động sản, chứng khoán rơi rụng hàng loạt. Bảng điện đỏ rực khi có đến 230 mã giảm điểm trên 100 mã tăng. Chứng khoán thiệt hại nặng nề nhất, không còn nổi một cổ phiếu nào giữ được trên tham chiếu.

Cổ bay hơn 4% nhan nhản như SSI, VIX, VCI, HCM, MBS, trong khi nhóm bay trên 6% cũng không hiếm như VND, SHS, DSE, CTS. Ngân hàng tương tự nhưng mức sát thương nhẹ hơn, nhóm vốn hóa lớn giảm mạnh như VCB, BID, VPB, MBB.

Bất động sản đỡ hơn nhờ VIC, VRE giữ được vùng giá tham chiếu, tiền đổ vào nhóm vốn hóa nhỏ hàng loạt cổ phiếu bung trần như SJS, EVG, NBB, KBC, NLG, NVL cũng xanh mướt mát. Nhìn chung cả thị trường đang gặp áp lực chốt lời, hàng loạt cổ phiếu khác cũng giảm mạnh như thép, cảng biển dịch vụ, thực phẩm đồ uống, công nghệ thông tin, viễn thông, năng lượng.

Top gây sức ép cho chỉ số hôm nay dẫn đầu là VCB thổi bay 2,69 điểm của thị trường, VPB đánh bay 2,55 điểm, ngoài ra còn có BID, VHM, HPG, MBB, SHB, CTG.

Đợt xả hàng khổng lồ xuất hiện ngay khi VN-Index vượt qua mốc tâm lý 1700 điểm khiến nhà đầu tư cảm thấy bất an. Sự hưng phấn dường như đang được chờ đợi và bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi vào cạm bẫy từ những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu lãi lớn suốt thời gian qua.

Thanh khoản ba sàn khớp lệnh tăng mạnh chủ yếu do lực bán chủ động dâng cao, đạt 54.000 tỷ đồng trong đó khối ngoại vẫn bán ròng mạnh 1486.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1414.2 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: DIG, NVL, SHB, HSG, GEX, KBC, SSI, EIB, PVD, VNM. 

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, VHM, MBB, HDB, TCB, MWG, VCI, VND, STB.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 196.4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 124.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: HPG, GEX, TPB, KBC, VHM, HDB, MSN, MSB, CTG, VSC.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yêu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top bán ròng có: SHB, DIG, EIB, BID, NVL, HCM, VCI, BAF, REE.

Tự doanh mua ròng 177.7 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 161.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua rồng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm GEX, MWG, E1VFVN30, VNM, MBB, REE, VIB, HDB, ACB, VCB.

Top bán ròng là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm HPG, CTG, VIX, SSI, TPB, BID, TCB, NVL, KDH, MSN.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1009.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1128 tỷ.  Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Top bản ròng có GEX, KBC, HPG, MSB, MSN, CII, VSC, VNM, SSI, VDS.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VPB, HCM, SHB, VCI, MBB, STB, BID, VIX, VHM, VND.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 1.664,3 tỷ đồng, giảm -37,3% so với phiên liền trước và đóng góp 3,1% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý giữa các Tố chức trong nước ở các cổ phiếu gồm: HPG, PDR, STB, VHM, ACB, MWG.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Xây dựng, Hóa chất, Dầu khí, Nuôi trồng nông & hải sản trong khi giảm ở Thép, Thực phẩm, Bán lẻ, Công nghệ thông tin, Điện, Hàng không. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.

Công ty chứng khoán nhận định gì về "cú xả" tại mốc 1700 điểm?

14:05, 06/09/2025

Công ty chứng khoán nhận định gì về "cú xả" tại mốc 1700 điểm?

Blog chứng khoán: “Quá tam ba bận”, kịch cũ lặp lại?

16:47, 05/09/2025

Blog chứng khoán: “Quá tam ba bận”, kịch cũ lặp lại?

“Cú lừa” trên đỉnh 1700 điểm?

15:44, 05/09/2025

“Cú lừa” trên đỉnh 1700 điểm?

Từ khóa:

khối ngoại Khối ngoại gom hàng

Đọc thêm

Công ty chứng khoán nhận định gì về "cú xả" tại mốc 1700 điểm?

Công ty chứng khoán nhận định gì về "cú xả" tại mốc 1700 điểm?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 8-12/9/2025.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ sức ép lạm phát, tỷ giá những tháng cuối năm

Thủ tướng yêu cầu làm rõ sức ép lạm phát, tỷ giá những tháng cuối năm

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng đề nghị các thành viên tập trung phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm; nhận diện khó khăn, vướng mắc, thẩm quyền giải quyết; nguyên nhân khách quan, chủ quan; rút ra bài học và đề xuất giải pháp thực hiện từ nay đến hết năm…

Báo cáo việc làm Mỹ đưa giá vàng chạm 3.600 USD/oz lần đầu tiên trong lịch sử

Báo cáo việc làm Mỹ đưa giá vàng chạm 3.600 USD/oz lần đầu tiên trong lịch sử

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (5/9), có lúc chạm mốc 3.600 USD/oz và đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại...

Tháng 8, HOSE có thêm 3 doanh nghiệp gia nhập "câu lạc bộ" vốn hóa trên 10 tỷ USD

Tháng 8, HOSE có thêm 3 doanh nghiệp gia nhập "câu lạc bộ" vốn hóa trên 10 tỷ USD

Trong tháng 8/2025, chỉ số VN-Index, VNAllshare và VN30 tiếp tục đà tăng điểm với mức tăng lần lượt là 11,96%, 14,76% và 15,49% so với tháng trước.

Chứng khoán Mỹ và giá dầu cùng sụt giảm sau báo cáo việc làm ảm đạm

Chứng khoán Mỹ và giá dầu cùng sụt giảm sau báo cáo việc làm ảm đạm

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (5/9), khi báo cáo việc làm yếu hơn dự báo củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về sự sụt tốc của nền kinh tế...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

eMagazine

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

eMagazine

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

eMagazine

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Công ty chứng khoán nhận định gì về "cú xả" tại mốc 1700 điểm?

Chứng khoán

2

Hơn 128.000 doanh nghiệp mới đã gia nhập thị trường trong 8 tháng

Đầu tư

3

Thủ tướng yêu cầu làm rõ sức ép lạm phát, tỷ giá những tháng cuối năm

Tài chính

4

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025

Tiêu điểm

5

Hơn 26 tỷ USD vốn FDI chảy vào Việt Nam trong 8 tháng, tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng tích cực

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: