Khối ngoại xả ròng 1.500 tỷ phiên cuối tuần

Thanh khoản ba sàn khớp lệnh tăng mạnh cuối tuần chủ yếu do lực bán chủ động dâng cao, đạt 54.000 tỷ đồng trong đó khối ngoại vẫn bán ròng mạnh 1486.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1414.2 tỷ đồng.

Thị trường phiên cuối tuần đưa nhà đầu tư từ cảm xúc hưng phấn cao độ đến hoảng loạn chỉ trong phút chốc. Một nhịp đẩy VN-Index vượt mốc 1700 điểm đầy hào hứng trong buổi sáng lại kết thúc bằng đợt xả hàng dữ dội buổi chiều. Cuối cùng thì không có mốc 1.700 nào được công phá hôm nay cả, chỉ số đóng cửa rơi về 1666,97 điểm.

Áp lực chốt lời càng về cuối phiên càng mạnh, ngân hàng, bất động sản, chứng khoán rơi rụng hàng loạt. Bảng điện đỏ rực khi có đến 230 mã giảm điểm trên 100 mã tăng. Chứng khoán thiệt hại nặng nề nhất, không còn nổi một cổ phiếu nào giữ được trên tham chiếu.

Cổ bay hơn 4% nhan nhản như SSI, VIX, VCI, HCM, MBS, trong khi nhóm bay trên 6% cũng không hiếm như VND, SHS, DSE, CTS. Ngân hàng tương tự nhưng mức sát thương nhẹ hơn, nhóm vốn hóa lớn giảm mạnh như VCB, BID, VPB, MBB.

Bất động sản đỡ hơn nhờ VIC, VRE giữ được vùng giá tham chiếu, tiền đổ vào nhóm vốn hóa nhỏ hàng loạt cổ phiếu bung trần như SJS, EVG, NBB, KBC, NLG, NVL cũng xanh mướt mát. Nhìn chung cả thị trường đang gặp áp lực chốt lời, hàng loạt cổ phiếu khác cũng giảm mạnh như thép, cảng biển dịch vụ, thực phẩm đồ uống, công nghệ thông tin, viễn thông, năng lượng.

Top gây sức ép cho chỉ số hôm nay dẫn đầu là VCB thổi bay 2,69 điểm của thị trường, VPB đánh bay 2,55 điểm, ngoài ra còn có BID, VHM, HPG, MBB, SHB, CTG.

Đợt xả hàng khổng lồ xuất hiện ngay khi VN-Index vượt qua mốc tâm lý 1700 điểm khiến nhà đầu tư cảm thấy bất an. Sự hưng phấn dường như đang được chờ đợi và bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi vào cạm bẫy từ những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu lãi lớn suốt thời gian qua.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: DIG, NVL, SHB, HSG, GEX, KBC, SSI, EIB, PVD, VNM.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, VHM, MBB, HDB, TCB, MWG, VCI, VND, STB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 196.4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 124.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: HPG, GEX, TPB, KBC, VHM, HDB, MSN, MSB, CTG, VSC.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yêu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top bán ròng có: SHB, DIG, EIB, BID, NVL, HCM, VCI, BAF, REE.

Tự doanh mua ròng 177.7 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 161.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua rồng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm GEX, MWG, E1VFVN30, VNM, MBB, REE, VIB, HDB, ACB, VCB.

Top bán ròng là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm HPG, CTG, VIX, SSI, TPB, BID, TCB, NVL, KDH, MSN.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1009.1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1128 tỷ. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Top bản ròng có GEX, KBC, HPG, MSB, MSN, CII, VSC, VNM, SSI, VDS.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VPB, HCM, SHB, VCI, MBB, STB, BID, VIX, VHM, VND.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 1.664,3 tỷ đồng, giảm -37,3% so với phiên liền trước và đóng góp 3,1% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý giữa các Tố chức trong nước ở các cổ phiếu gồm: HPG, PDR, STB, VHM, ACB, MWG.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Xây dựng, Hóa chất, Dầu khí, Nuôi trồng nông & hải sản trong khi giảm ở Thép, Thực phẩm, Bán lẻ, Công nghệ thông tin, Điện, Hàng không. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.