Thứ Sáu, 05/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

“Cú lừa” trên đỉnh 1700 điểm?

Kim Phong

05/09/2025, 15:44

Sự hào hứng trước diễn biến VN-Index vượt mốc 1700 điểm trong buổi sáng bất ngờ bị “dội gáo nước lạnh”: Một đợt xả hàng cực mạnh xuất hiện nhanh chóng mặt, VN-Index từ khoảng 1h15 đến hết phiên sụt giảm tới 2,36%, cả trăm cổ phiếu đảo chiều giảm cực mạnh.

VN-Index được kéo vượt mốc 1700 điểm rồi mới xuất hiện đợt xả hàng dữ dội.
VN-Index được kéo vượt mốc 1700 điểm rồi mới xuất hiện đợt xả hàng dữ dội.

Chỉ số này đóng cửa giảm 1,73% tương đương -29,32 điểm, chỉ đứng sau phiên ngày 25 và 28/8 vừa qua. Điều khiến nhịp xả này giống như một “cú lừa” là việc đẩy VN-Index vượt mốc tâm lý 1700 điểm và neo giữ trong thời gian dài. Phải đến hơn 1h50 chiều nay chỉ số mới lùi xuống dưới ngưỡng này. Mặt khác, áp lực bán là cực lớn, không có “thương lượng giá” mà chỉ thuần túy là xả.

Thanh khoản sàn HoSE chiều nay tăng vọt 46,2% so với buổi sáng, đẩy giá trị khớp lệnh cả ngày vọt lên mức 47.464 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, tăng 27% so với hôm qua. Đây cũng là mức thanh khoản cao nhất 8 phiên ở sàn này.

Buổi sáng thị trường vẫn còn rất tốt, chốt phiên VN-Index còn tăng 0,53% với độ rộng áp đảo ở phía tăng (190 mã tăng/115 mã giảm). Thậm chí trong 30 phút đầu tiên của phiên chiều, bên tăng giá vẫn nhỉnh hơn. Tuy nhiên chỉ trong khoảng chục phút khi VN-Index bị đánh gãy 1700 điểm, độ rộng co lại rất nhanh. Đóng cửa sàn HoSE chỉ còn 100 mã tăng/230 mã giảm.

Diễn biến này một lần nữa cho thấy khả năng tác động tâm lý rất lớn của mức biến động chỉ số. Những phiên trước VN-Index lình xình tăng giảm không đáng kể trong phiên, độ rộng luôn nghiêng hẳn về phía tăng và nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ rất khỏe. Hôm nay VN-Index mất điểm nhanh và nhiều, tâm lý lập tức thay đổi và cổ phiếu vừa và nhỏ bị bán tháo.

Trong 230 mã đỏ cuối ngày, có tới 150 mã giảm quá 1% và nhóm này chiếm 76% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Đặc biệt có 87 cổ phiếu giảm từ 2% trở lên nhưng bao gồm rất nhiều cổ phiếu thanh khoản cực cao. 87 mã này cũng chiếm gần 64% thanh khoản cả sàn.

Loạt cổ phiếu giao dịch ngàn tỷ đáng chú ý là HPG giảm 3,52%, thanh khoản 2.806,7 tỷ đồng; SHB giảm 4,51% khớp 2.452,2 tỷ; SSI giảm 4,26% với 2.173,4 tỷ; MBB giảm 3,01% với 1.867 tỷ; VND giảm 6,72% với 1.529,6 tỷ; VIX giảm 4% với 1.405,7 tỷ; VPB giảm 4,01% với 1.314,5 tỷ; MSN giảm 2,12% với 1.025,4 tỷ; PDR giảm 3,46% với 1.012,7 tỷ.

Với mức giao dịch khổng lồ này và giá giảm sâu thì chỉ có thể là hành động bán chủ động quyết liệt. Hàng chục cổ phiếu khác ghi nhận thanh khoản 300-900 tỷ đồng và giá giảm 3%-4% la liệt.

Cổ phiếu thanh khoản càng lớn, giá giảm càng mạnh, thể hiện áp lực bán chủ động cực cao.
Cổ phiếu thanh khoản càng lớn, giá giảm càng mạnh, thể hiện áp lực bán chủ động cực cao.

VN-Index mất 29,32 điểm hôm nay vẫn còn có chút may mắn khi VIC còn trụ lại được ở tham chiếu lúc đóng cửa. TCB, cổ phiếu vốn hóa lớn thứ 5 trong chỉ số, cũng giảm nhẹ 0,25%. Những nỗ lực chống đỡ từ bên mua là vẫn có. TCB chẳng hạn, trượt sâu 1,86% so với giá chốt buổi sáng và nếu tính từ mức đỉnh lúc 10h35 thì giảm tới 3,54%. Bên bán đã xả ra gần 1.422 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên đường đi.

VN30-Index đóng cửa giảm 2,02% xác nhận áp lực giảm giá rất mạnh trong nhóm blue-chips, những cổ phiếu vốn đã phân hóa từ trước. Toàn bộ 10 mã vốn hóa lớn nhất thị trường thì duy nhất VIC tham chiếu còn lại là đỏ, trong đó 6 mã giảm quá 2%. Tổng thể rổ blue-chips này có 10 mã giảm từ 3% trở lên và 10 mã khác giảm trong biên độ từ 1% tới dưới 3%.

Ở phần còn lại, Midcap tổn thương nặng với mức giảm 2,27% ở chỉ số. Smallcap đỡ hơn, giảm 0,93%. Tuy vậy các cổ phiếu cụ thể vẫn có rất nhiều mã thiệt hại lớn. Toàn sàn HoSE có 150 cổ phiếu giảm trên 1% thì rổ VN30 có 20 mã mà thôi. Cổ phiếu chứng khoán như VND, VCI, DSE, AGR, CTS, BSI, SSI, HCM, VIX đều bốc hơi hơn 4% giá trị. Bất động sản có DXG, NTL, TCH, HDG, HPX cũng giảm mạnh không kém. Ngân hàng có 17/27 mã cũng giảm quá 2%.

Nhóm đi ngược dòng cũng sót lại vài cổ phiếu có lực đỡ đủ tin cậy, dù biên độ tụt giá là tương đối rộng. Nổi bật là KBC còn tăng 2,11% sau khi trượt 4,52% từ giá đỉnh, thanh khoản cỡ 984 tỷ đồng. GVR lao dốc khoảng 3,25% từ đỉnh và còn tăng 1,02% so với tham chiếu, thanh khoản 234,3 tỷ đồng. DPM trả lại 2,85%, còn tăng 1,3%, khớp 214,2 tỷ. REE tụt 1,9%, còn tăng 2,75% với 210,2 tỷ. FRT tụt 1,13% còn tăng 1,54% với 124,8 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên này quay lại áp lực bán ròng lớn vượt mốc ngàn tỷ sau phiên hãm đà hôm qua. Sàn HoSE ghi nhận mức bán ròng gần 1.351 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu rổ VN30 bị bán ròng 1.307 tỷ đồng. Những cổ phiếu bị bán đáng chú ý là VPB -268,2 tỷ, VHM -204,4 tỷ, MBB -154,9 tỷ, HDB -129,9 tỷ, TCB -129,6 tỷ. Phía mua ròng có DIG +124,4 tỷ, NVL +76,9 tỷ, SHB +76,1 tỷ…

Quy mô rút ròng tại các ETF bất ngờ giảm mạnh

07:44, 05/09/2025

Quy mô rút ròng tại các ETF bất ngờ giảm mạnh

Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ qua khớp lệnh nhưng vẫn gom HPG

20:21, 04/09/2025

Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ qua khớp lệnh nhưng vẫn gom HPG

VN-Index lên đỉnh lịch sử mới, sắp chạm 1700 điểm

15:32, 04/09/2025

VN-Index lên đỉnh lịch sử mới, sắp chạm 1700 điểm

Từ khóa:

nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán hôm nay VN-Index 1700 điểm

Đọc thêm

Vì sao nhà đầu tư toàn cầu bán tháo trái phiếu chính phủ, mua vàng?

Vì sao nhà đầu tư toàn cầu bán tháo trái phiếu chính phủ, mua vàng?

Lợi suất trái phiếu chính phủ leo thang và giá vàng tăng mạnh là những diễn biến thu hút sự quan tâm trên thị trường tài chính toàn cầu những ngày qua...

Khởi tố 23 người liên quan đến vụ án lừa đảo tại Egroup

Khởi tố 23 người liên quan đến vụ án lừa đảo tại Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu làm rõ việc 23 Quản lý kinh doanh của Công ty Egame có dấu hiệu đồng phạm với "Shark" Nguyễn Ngọc Thủy...

Áp lực chốt lời khiến giá vàng giảm, quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục xả

Áp lực chốt lời khiến giá vàng giảm, quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục xả

“Với kỳ vọng Fed hạ lãi suất về cơ bản đã được phản ánh vào giá vàng, báo cáo việc làm hàng tháng công bố vào ngày mai sẽ mang tính quyết định", một nhà giao dịch nhận định...

Quy mô rút ròng tại các ETF bất ngờ giảm mạnh

Quy mô rút ròng tại các ETF bất ngờ giảm mạnh

Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục rút ròng với hơn 507 tỷ đồng. Tuy nhiên, quy mô rút ròng đã giảm mạnh 59% so với tuần trước đó.

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trước thềm báo cáo việc làm quan trọng, giá dầu xuống đáy 2 tuần

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trước thềm báo cáo việc làm quan trọng, giá dầu xuống đáy 2 tuần

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (4/9), với chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục, khi nhà đầu tư tạm gác sang bên một báo cáo việc làm yếu hơn dự báo và chờ một báo cáo việc làm khác quan trọng hơn dự kiến được công bố vào ngày hôm sau...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

eMagazine

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

eMagazine

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

eMagazine

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 17% cho cá nhân kinh doanh vượt ngưỡng 200 triệu đồng/năm

Tài chính

2

Tổng Bí thư Tô Lâm: "Không áp đặt những chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại"

Tiêu điểm

3

Giá bán vàng miếng SJC tăng gần 4 triệu đồng/lượng trong 3 ngày cuối tuần

Tài chính

4

Nhà Trắng chỉ trích việc quỹ đầu tư quốc gia Na Uy rút vốn khỏi công ty Mỹ

Thế giới

5

TTC Phú Quốc 2025 - 2030: Tái cơ cấu tài chính, kiến tạo Selavia, nâng tầm Đảo Ngọc

Bất động sản

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: