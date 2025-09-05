“Cú lừa” trên đỉnh 1700 điểm?

Sự hào hứng trước diễn biến VN-Index vượt mốc 1700 điểm trong buổi sáng bất ngờ bị “dội gáo nước lạnh”: Một đợt xả hàng cực mạnh xuất hiện nhanh chóng mặt, VN-Index từ khoảng 1h15 đến hết phiên sụt giảm tới 2,36%, cả trăm cổ phiếu đảo chiều giảm cực mạnh.
Chỉ số này đóng cửa giảm 1,73% tương đương -29,32 điểm, chỉ đứng
sau phiên ngày 25 và 28/8 vừa qua. Điều khiến nhịp xả này giống như một “cú lừa”
là việc đẩy VN-Index vượt mốc tâm lý 1700 điểm và neo giữ trong thời gian dài.
Phải đến hơn 1h50 chiều nay chỉ số mới lùi xuống dưới ngưỡng này. Mặt khác, áp
lực bán là cực lớn, không có “thương lượng giá” mà chỉ thuần túy là xả.
Thanh khoản sàn HoSE chiều nay tăng vọt 46,2% so với buổi sáng,
đẩy giá trị khớp lệnh cả ngày vọt lên mức 47.464 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, tăng
27% so với hôm qua. Đây cũng là mức thanh khoản cao nhất 8 phiên ở sàn này.
Buổi sáng thị trường vẫn còn rất tốt, chốt phiên VN-Index còn
tăng 0,53% với độ rộng áp đảo ở phía tăng (190 mã tăng/115 mã giảm). Thậm chí
trong 30 phút đầu tiên của phiên chiều, bên tăng giá vẫn nhỉnh hơn. Tuy nhiên
chỉ trong khoảng chục phút khi VN-Index bị đánh gãy 1700 điểm, độ rộng co lại rất
nhanh. Đóng cửa sàn HoSE chỉ còn 100 mã tăng/230 mã giảm.
Diễn biến này một lần nữa cho thấy khả năng tác động tâm lý
rất lớn của mức biến động chỉ số. Những phiên trước VN-Index lình xình tăng giảm
không đáng kể trong phiên, độ rộng luôn nghiêng hẳn về phía tăng và nhóm cổ phiếu
vừa và nhỏ rất khỏe. Hôm nay VN-Index mất điểm nhanh và nhiều, tâm lý lập tức
thay đổi và cổ phiếu vừa và nhỏ bị bán tháo.
Trong 230 mã đỏ cuối ngày, có tới 150 mã giảm quá 1% và nhóm
này chiếm 76% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Đặc biệt có 87 cổ phiếu giảm từ
2% trở lên nhưng bao gồm rất nhiều cổ phiếu thanh khoản cực cao. 87 mã này cũng
chiếm gần 64% thanh khoản cả sàn.
Loạt cổ phiếu giao dịch ngàn tỷ đáng chú ý là HPG giảm 3,52%,
thanh khoản 2.806,7 tỷ đồng; SHB giảm 4,51% khớp 2.452,2 tỷ; SSI giảm 4,26% với
2.173,4 tỷ; MBB giảm 3,01% với 1.867 tỷ; VND giảm 6,72% với 1.529,6 tỷ; VIX giảm
4% với 1.405,7 tỷ; VPB giảm 4,01% với 1.314,5 tỷ; MSN giảm 2,12% với 1.025,4 tỷ;
PDR giảm 3,46% với 1.012,7 tỷ.
Với mức giao dịch khổng lồ này và giá giảm sâu thì chỉ có thể
là hành động bán chủ động quyết liệt. Hàng chục cổ phiếu khác ghi nhận thanh khoản
300-900 tỷ đồng và giá giảm 3%-4% la liệt.
VN-Index mất 29,32 điểm hôm nay vẫn còn có chút may mắn khi
VIC còn trụ lại được ở tham chiếu lúc đóng cửa. TCB, cổ phiếu vốn hóa lớn thứ 5
trong chỉ số, cũng giảm nhẹ 0,25%. Những nỗ lực chống đỡ từ bên mua là vẫn có.
TCB chẳng hạn, trượt sâu 1,86% so với giá chốt buổi sáng và nếu tính từ mức đỉnh
lúc 10h35 thì giảm tới 3,54%. Bên bán đã xả ra gần 1.422 tỷ đồng giá trị cổ phiếu
trên đường đi.
VN30-Index đóng cửa giảm 2,02% xác nhận áp lực giảm giá rất
mạnh trong nhóm blue-chips, những cổ phiếu vốn đã phân hóa từ trước. Toàn bộ 10
mã vốn hóa lớn nhất thị trường thì duy nhất VIC tham chiếu còn lại là đỏ, trong
đó 6 mã giảm quá 2%. Tổng thể rổ blue-chips này có 10 mã giảm từ 3% trở lên và
10 mã khác giảm trong biên độ từ 1% tới dưới 3%.
Ở phần còn lại, Midcap tổn thương nặng với mức giảm 2,27% ở
chỉ số. Smallcap đỡ hơn, giảm 0,93%. Tuy vậy các cổ phiếu cụ thể vẫn có rất nhiều
mã thiệt hại lớn. Toàn sàn HoSE có 150 cổ phiếu giảm trên 1% thì rổ VN30 có 20
mã mà thôi. Cổ phiếu chứng khoán như VND, VCI, DSE, AGR, CTS, BSI, SSI, HCM, VIX
đều bốc hơi hơn 4% giá trị. Bất động sản có DXG, NTL, TCH, HDG, HPX cũng giảm mạnh
không kém. Ngân hàng có 17/27 mã cũng giảm quá 2%.
Nhóm đi ngược dòng cũng sót lại vài cổ phiếu có lực đỡ đủ
tin cậy, dù biên độ tụt giá là tương đối rộng. Nổi bật là KBC còn tăng 2,11%
sau khi trượt 4,52% từ giá đỉnh, thanh khoản cỡ 984 tỷ đồng. GVR lao dốc khoảng
3,25% từ đỉnh và còn tăng 1,02% so với tham chiếu, thanh khoản 234,3 tỷ đồng.
DPM trả lại 2,85%, còn tăng 1,3%, khớp 214,2 tỷ. REE tụt 1,9%, còn tăng 2,75% với
210,2 tỷ. FRT tụt 1,13% còn tăng 1,54% với 124,8 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên này quay lại áp lực bán ròng lớn
vượt mốc ngàn tỷ sau phiên hãm đà hôm qua. Sàn HoSE ghi nhận mức bán ròng gần
1.351 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu rổ VN30 bị bán ròng 1.307 tỷ đồng. Những cổ phiếu
bị bán đáng chú ý là VPB -268,2 tỷ, VHM -204,4 tỷ, MBB -154,9 tỷ, HDB -129,9 tỷ,
TCB -129,6 tỷ. Phía mua ròng có DIG +124,4 tỷ, NVL +76,9 tỷ, SHB +76,1 tỷ…
