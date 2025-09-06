Công ty chứng khoán nhận định gì về "cú xả" tại mốc 1700 điểm?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 8-12/9/2025.

Trong tuần, VN-Index giảm 15,24 điểm, tương đương 0,91% xuống 1.666,97 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 0,69 điểm, tương đương 0,25% lên 280,67 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.630-1.650 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Áp lực giảm điểm có thể sẽ còn tiếp diễn đầu tuần tới, VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.630-1.650 điểm. Chúng tôi kỳ vọng chỉ số sẽ cho phản ứng hồi phục tăng điểm khi tiếp cận vùng hỗ trợ này.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ đối với các vị thế đang có trong danh mục và tiếp tục quản trị rủi ro bằng việc nâng các ngưỡng trailing stop cho các vị thế ngắn hạn đang có.

Đối với các hoạt động mua trading, nhà đầu tư ưu tiên thực hiện đối với các vị thế có sẵn trong các nhịp thị trường rung lắc trong phiên”.

VN-Index không thành công trong việc chinh phục ngưỡng 1.700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index không thành công trong việc chinh phục ngưỡng 1.700 trong ngày hôm nay. Sau khi vượt qua ngưỡng này, lực bán xuất hiện và đẩy chỉ số xuống đóng cửa tại mốc 1.666,97 điểm, giảm hơn 29 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dịch vụ tài chính giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Tài nguyên cơ bản, Bảo hiểm, Ngân hàng,...

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Cây nến giảm ngày hôm nay đóng cửa tại mức giá thấp nhất phiên và bao phủ hoàn toàn cây nến của ngày hôm trước, nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới".

VN-Index đang có tín hiệu tạo đỉnh ngắn quanh vùng 1.690 điểm - 1.710 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - SHS)

“Với những diễn biến trong những phiên gần đây, tăng điểm với thanh khoản thấp, giảm mạnh khối lượng bán gia tăng. VN-Index đang có tín hiệu tạo đỉnh ngắn quanh vùng 1.690 điểm - 1.710 điểm. VN-Index đang có tín hiệu kết thúc xu hướng tăng giá vượt trội để chuyển sang giai đoạn điều chỉnh, tích lũy. Khá nhiều mã trên thị trường sau giai đoạn tăng giá mạnh, cũng có tín hiệu tương tự, chịu áp lực bán mạnh, khá đột biến.

Sau tháng 8 tăng giá vượt trội với khối lượng rất đột biến, trung bình 1,67 tỷ cổ phiếu/phiên được giao dịch. Về xu hướng giá, đây là tín hiệu VN-Index vượt đỉnh lịch sử với khối lượng đột biến, nhưng cần kiểm định lại. Đồng thời cũng phản ánh tính chất đầu cơ mạnh khi 01 ngày trung bình gần 2,6% lượng cổ phiếu lưu hành tự do được giao dịch trên HOSE. Thị trường đã bắt đầu vào tháng 9 và đang có tín hiệu tạo đỉnh ngắn hạn. Thông thường trong lịch sử, sau giai đoạn tăng mạnh, vượt đỉnh lịch sử, thị trường sẽ có nhịp điều chỉnh, tích lũy, kiểm định lại vùng đỉnh lịch sử đã vượt lên. Chúng tôi sẽ đánh giá thị trường, kinh tế vĩ mô, nhóm ngành... trong báo cáo chiến lược tháng 9 công bố tuần sau.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”.

Nhiều khả năng VN-Index sẽ gặp cản trở quanh kháng cự 1.675-1.680 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Phiên giảm điểm 05/09 hình thành quán tính điều chỉnh trên chỉ số VN-Index. Do đó, nhiều khả năng nỗ lực hồi phục kỹ thuật trong phiên tiếp theo sẽ gặp cản trở quanh kháng cự 1.675-1.680 điểm và chỉ số cần kiểm định lại vùng 1.645 điểm để tìm kiếm hoạt động mua giá thấp. Thiếu vắng lực cầu vùng thấp quanh hỗ trợ sẽ tạo tiền đề kéo dài giai đoạn điều chỉnh, tiếp cận trở lại mốc 1.600 điểm”.

Đà tăng chủ đạo của VN-Index vẫn chưa ghi nhận ảnh hưởng đáng kể

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.666,97 điểm, giảm 29,32 điểm (-1,73%). KLGD khớp lệnh 1,7 tỷ đơn vị.

Động lực tăng của chỉ số VN-Index dần suy yếu từ cuối phiên khi cung chốt lời đẩy mạnh. Tuy nhiên, đà tăng chủ đạo vẫn chưa ghi nhận ảnh hưởng đáng kể; dù diễn biến ngắn hạn có thể chững lại để tạo nền giá bền vững hơn.

Hỗ trợ quan trọng của chỉ số duy trì tại 1.640 - 1.660; đóng vai trò củng cố cho xu hướng chung”.

Xu hướng điều chỉnh của VN-Index nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên cuối tuần với mẫu hình nến Bearish Engulfing khi lực cung bất ngờ dâng cao gây áp lực lên chỉ số.

Ở khung đồ thị ngày, các chỉ báo RSI và MACD hướng xuống và hình thành phân kỳ âm cho thấy VN-Index đang có phần suy yếu trong ngắn hạn, đồng thời tâm lý chốt lời cũng gia tăng khi VN-Index chinh phục mốc 1.700 trong phiên hôm nay nên xu hướng điều chỉnh nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong những phiên đầu tuần tới với mốc hỗ trợ gần nhất là 1.645, tương đương với đường MA20.

Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo RSI và CMF hướng xuống vùng điểm thấp thêm phần củng cố cho diễn biến điều chỉnh cũng như sự gia tăng của áp lực bán trong ngắn hạn. Đường -DI dâng cao trong khi đường +DI hạ thấp dần nên việc rung lắc, giằng co là điều khó tránh trong phiên tiếp theo.

VN-Index đã thành công chinh phục mốc 1.700 trong phiên hôm nay, tuy nhiên sự gia tăng nhanh chóng của lực cung đã khiến chỉ số hụt hơi và trượt điểm về dưới mốc 1.670. Sắc đỏ chiếm ưu thế cùng sự điều chỉnh diễn ra trên diện rộng cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn trong những phiên tới. Theo đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường và chỉ nên giải ngân khi đã có tín hiệu xác nhận điểm cân bằng mới của thị trường. Cùng với đó, nhà đầu tư cũng cần chủ động hạ tỷ trọng margin và giữ sức mua để vừa có thể quản trị rủi ro, cũng như tận dụng những nhịp điều chỉnh của thị trường để tìm kiếm cơ hội giải ngân cho mục đích lướt sóng ngắn hạn”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.