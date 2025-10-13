Khôi phục trường lớp sau thiên tai, không để gián đoạn giáo dục

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, việc xây dựng một hệ thống giáo dục bền vững, có khả năng chống chịu với các tác động của thiên tai là điều cần thiết. Các biện pháp khắc phục hậu quả trước mắt cần được thực hiện đồng bộ với các chiến lược dài hạn nhằm nâng cao khả năng ứng phó của ngành Giáo dục trước những thách thức của biến đổi khí hậu.
Trong những ngày qua, Bão số 11, hay còn gọi là bão Matmo, đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng trên khắp các tỉnh thành ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân, cơn bão này còn để lại những hậu quả nặng nề cho ngành Giáo dục, một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của xã hội.
Hàng trăm trường học bị hư hại, sách vở và thiết bị giảng dạy bị cuốn trôi, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác dạy và học. Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 196/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ ngành và địa phương liên quan nhanh chóng đánh giá và khắc phục thiệt hại.
Theo Công điện, bão số 11 đã tàn phá nhiều khu vực, đặc biệt là các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, và nhiều tỉnh thành khác ở miền Bắc. Ngành Giáo dục chịu ảnh hưởng nặng nề với hàng trăm trường học bị hư hại. Sách vở, thiết bị giảng dạy, và đồ dùng học tập bị nước cuốn trôi, rách nát không thể sử dụng. Điều này không chỉ gây khó khăn cho việc giảng dạy mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh và giáo viên. Trong bối cảnh đó, việc khắc phục hậu quả và đưa học sinh trở lại trường học là nhiệm vụ cấp bách.
Các Bộ Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường cũng được yêu cầu hỗ trợ địa phương trong công tác dọn dẹp trường học, rà soát, thống kê thiệt hại. Bộ Tài chính cần cân đối nguồn lực để hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại, trong đó có các thiệt hại về trường lớp học, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác.
Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và Bộ trưởng các Bộ liên quan thực hiện các biện pháp khẩn cấp. Các địa phương cần nhanh chóng rà soát, thống kê tình hình thiệt hại, tập trung vào các nội dung như thiệt hại về người, cơ sở vật chất trường lớp học, sách giáo khoa, và ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học. Báo cáo thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ bổ sung sách vở, thiết bị giảng dạy cần được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 15h00 ngày 14 tháng 10 năm 2025.
Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động sử dụng ngân sách và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để khắc phục thiệt hại, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho học sinh tới trường.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được giao nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc ngành Giáo dục các địa phương rà soát, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, huy động lực lượng, nguồn lực để khắc phục nhanh nhất các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng. Đồng thời, cần có phương án kịp thời hỗ trợ sách vở, thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập để nhanh chóng khôi phục điều kiện học tập của học sinh.
