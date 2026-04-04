Khởi tố 11 bị can trong vụ án sai phạm về quan trắc môi trường

Chiều ngày 3/4/2026, tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an Quý I/2026, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin về vụ án hình sự xảy ra tại Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục môi trường (cũ) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Công ty Seiki, Công ty Deahan và các đơn vị liên quan trên phạm vi toàn quốc.

Thiếu tướng Lê Văn Tân cho biết đối với hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ", kết quả điều tra đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can về 3 tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ".

Theo đó, bị can Hoàng Văn Thức, cựu Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Trần Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường Miền Bắc (Trung tâm NCEM) bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "Nhận hối lộ".

Bị can Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Seiki bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "Đưa hối lộ".

Các bị can: Nguyễn Phan Dũng, Tổng Giám đốc; Bùi Thị Phúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Seiki; Đào Như Ý và Bùi Thị Hà Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Deahan; Lê Đức Chiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phan Ngọc Châu, nhân viên Công ty Toàn Cầu; Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng Giám đốc, thẩm định viên Công ty Nhân Tâm Việt; Lê Đình Quang, nhân viên kinh doanh Công ty Coninco bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thời gian tới, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ tập trung củng cố tài liệu chứng minh về hành vi phạm tội của 11 bị can đã khởi tố; đồng thời đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời mở rộng điều tra hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đối với các gói thầu quan trắc môi trường và bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị quan trắc khác để xử lý triệt để toàn diện theo quy định pháp luật.

Đối với hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy tại Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc (NCEM), kết quả điều tra đến nay xác định, từ năm 2021 đến năm 2024, Trần Thị Minh Hương, Phạm Quang Hiếu và Hồ Minh Tráng, lãnh đạo Trung tâm NCEM đã chỉ đạo để lập khống chứng từ, các hồ sơ nhân công thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân tiền lương nhân công với tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.

Sau khi trừ 10% thuế thu nhập cá nhân và trừ tiền công vận hành, Trung tâm NCEM được hưởng số tiền chênh lệch là hơn 2,6 tỷ đồng. Các đối tượng thực hiện hành vi trên nhằm mục đích rút tiền từ nguồn ngân sách Nhà nước sau đó chuyển về quỹ chung của Trung tâm NCEM rồi cùng nhau chia chác, hưởng lợi.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự và Quyết định khởi tố 03 bị can: Trần Thị Minh Hương, Hồ Minh Tráng, Phạm Quang Hiếu về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Thời gian tới, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ tập trung điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm của những đối tượng liên quan còn lại, tổng hợp đánh giá hành vi vi phạm để đề xuất xử lý theo quy định.