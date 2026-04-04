Khởi tố 11 bị can trong vụ án sai phạm về quan trắc môi trường

Đỗ Như

04/04/2026, 07:55

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ tập trung củng cố tài liệu chứng minh về hành vi phạm tội của 11 bị can đã khởi tố; đồng thời đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật...

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trả lời báo chí. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Chiều ngày 3/4/2026, tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an Quý I/2026, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin về vụ án hình sự xảy ra tại Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục môi trường (cũ) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Công ty Seiki, Công ty Deahan và các đơn vị liên quan trên phạm vi toàn quốc.

Thiếu tướng Lê Văn Tân cho biết đối với hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ", kết quả điều tra đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can về 3 tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ".

Theo đó, bị can Hoàng Văn Thức, cựu Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Trần Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường Miền Bắc (Trung tâm NCEM) bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "Nhận hối lộ".

Bị can Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Seiki bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "Đưa hối lộ".

Các bị can: Nguyễn Phan Dũng, Tổng Giám đốc; Bùi Thị Phúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Seiki; Đào Như Ý và Bùi Thị Hà Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Deahan; Lê Đức Chiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phan Ngọc Châu, nhân viên Công ty Toàn Cầu; Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng Giám đốc, thẩm định viên Công ty Nhân Tâm Việt; Lê Đình Quang, nhân viên kinh doanh Công ty Coninco bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thời gian tới, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ tập trung củng cố tài liệu chứng minh về hành vi phạm tội của 11 bị can đã khởi tố; đồng thời đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đồng thời mở rộng điều tra hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đối với các gói thầu quan trắc môi trường và bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị quan trắc khác để xử lý triệt để toàn diện theo quy định pháp luật.

Đối với hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy tại Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc (NCEM), kết quả điều tra đến nay xác định, từ năm 2021 đến năm 2024, Trần Thị Minh Hương, Phạm Quang Hiếu và Hồ Minh Tráng, lãnh đạo Trung tâm NCEM đã chỉ đạo để lập khống chứng từ, các hồ sơ nhân công thực hiện thủ tục thanh toán, giải ngân tiền lương nhân công với tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.

Sau khi trừ 10% thuế thu nhập cá nhân và trừ tiền công vận hành, Trung tâm NCEM được hưởng số tiền chênh lệch là hơn 2,6 tỷ đồng. Các đối tượng thực hiện hành vi trên nhằm mục đích rút tiền từ nguồn ngân sách Nhà nước sau đó chuyển về quỹ chung của Trung tâm NCEM rồi cùng nhau chia chác, hưởng lợi.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự và Quyết định khởi tố 03 bị can: Trần Thị Minh Hương, Hồ Minh Tráng, Phạm Quang Hiếu về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Thời gian tới, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ tập trung điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm của những đối tượng liên quan còn lại, tổng hợp đánh giá hành vi vi phạm để đề xuất xử lý theo quy định. 

Tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, kiểm soát dữ liệu hệ thống quan trắc môi trường

10:14, 02/04/2026

Tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, kiểm soát dữ liệu hệ thống quan trắc môi trường

Xử lý nghiêm các hành vi cố ý gian lận, làm sai lệch dữ liệu môi trường

15:37, 02/04/2026

Xử lý nghiêm các hành vi cố ý gian lận, làm sai lệch dữ liệu môi trường

Nhiều quy định đấu thầu bị bỏ qua tại dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

16:30, 25/03/2026

Nhiều quy định đấu thầu bị bỏ qua tại dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Đây là lần đầu tiên Ngày Sức khỏe toàn dân được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Việc tổ chức sự kiện này nhằm cụ thể hóa định hướng chuyển từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời...

Những tháng đầu năm 2026, hàng loạt đường dây tiền ảo núp bóng đa cấp liên tiếp bị cơ quan chức năng bóc gỡ, đánh sập, phơi bày quy mô huy động vốn khổng lồ và mức độ tinh vi của các kịch bản lừa đảo…

Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2025, tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại tài sản thống kê chưa đầy đủ trên 14.068 tỷ đồng. Ngoài những tổn thất trực tiếp về kinh tế, tai nạn lao động còn gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người lao động...

Một số ý kiến băn khoăn khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội giảm xuống còn 15 năm, mức lương hưu sẽ thấp theo. Tuy nhiên, cơ quan Bảo hiểm xã hội khẳng định, người dân không chỉ dừng lại ở việc được nhận lương hưu định kỳ hàng tháng, mà còn đi kèm với nhiều quyền lợi an sinh quan trọng…

Nền tảng số về thi hành án dân sự được xây dựng và vận hành đã hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự tập trung, kết nối, liên thông, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Doanh nghiệp

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

1

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Đầu tư

2

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

3

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Chứng khoán

4

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Du lịch

5

Một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị đình trệ

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy