Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, kiểm soát dữ liệu hệ thống quan trắc môi trường

Hằng Anh

02/04/2026, 10:14

Qua vụ việc làm sai lệch số liệu quan trắc môi trường vừa qua, có thể thấy tồn tại một số hạn chế trong tổ chức thực hiện, chủ yếu là khâu giám sát, kiểm soát kỹ thuật và hậu kiểm chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn...

Một trạm quan trắc môi trường được lắp đặt ở Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Thông tin với báo chí về vấn đề này, đại diện Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết “chúng tôi xác định rõ: trách nhiệm thuộc về đơn vị vận hành hệ thống. Cơ quan quản lý sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, hậu kiểm và kiểm soát dữ liệu để bảo đảm số liệu quan trắc là chính xác và đáng tin cậy.”

QUY ĐỊNH GIÁM SÁT HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC THEO NHIỀU LỚP

Theo ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, hiện nay việc kiểm soát khí thải và quan trắc môi trường đã được pháp luật quy định tương đối đầy đủ theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT.

Theo đó, đối với các cơ sở thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục, doanh nghiệp có trách nhiệm lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục. Hệ thống này phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về thiết bị đo, chất chuẩn, camera giám sát, hệ thống lấy mẫu tự động, bộ thu nhận và truyền dữ liệu.

Các số liệu phải truyền trực tiếp về cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương để theo dõi, giám sát. Dữ liệu truyền phải có đầy đủ thông số đo, kết quả đo, đơn vị đo, thời gian đo và trạng thái hoạt động của thiết bị;

Đặc biệt, các cổng kết nối không sử dụng phải được niêm phong; tài khoản quản trị cao nhất của data logger phải cung cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để phục vụ quản lý, kiểm soát cấu hình và phần mềm của hệ thống.

Theo đại diện Cục Môi trường, pháp luật đã thiết kế hệ thống theo hướng minh bạch và có kiểm soát nhiều lớp. Các sai phạm vừa qua là hành vi vi phạm có tính chất tinh vi. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục siết chặt kiểm soát để bảo đảm tính minh bạch được thực hiện thực chất, không chỉ trên quy định.

Đại diện Cục môi trường nhấn mạnh việc giám sát hệ thống quan trắc tự động, liên tục hiện nay, pháp luật hiện hành quy định theo nhiều lớp.

Thứ nhất, doanh nghiệp phải tự vận hành, kiểm tra, bảo trì, hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị và lập đầy đủ hồ sơ quản lý, nhật ký vận hành.

Thứ hai, hệ thống phải đạt bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định và phải được kiểm soát chất lượng khi đưa vào hoạt động chính thức và định kỳ hằng năm bởi đơn vị độc lập có đủ năng lực, trong đó có nội dung kiểm tra vị trí quan trắc, tính năng thu thập, lưu giữ, truyền dữ liệu và phải thực hiện quan trắc đối chứng để đánh giá độ chính xác tương đối của hệ thống.

Thứ ba, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm giám sát dữ liệu quan trắc tự động, liên tục; đánh giá kết quả quan trắc, liên tục và so sánh với giá trị tối đa cho phép các thông số ô nhiễm theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Cùng với đó theo dõi, kiểm tra việc khắc phục trong trường hợp dữ liệu quan trắc bị gián đoạn; phát hiện thông số giám sát vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.

Về kiểm soát tính bảo mật của dữ liệu, các Sở được cung cấp tài khoản tối cao của hệ thống data logger để thực hiện việc quản lý, kiểm soát các cổng kết nối, cấu hình và quá trình nâng cấp phần mềm điều khiển (firmware).

Với các quy định hiện nay, Bộ khẳng định rằng dữ liệu quan trắc môi trường được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tính chính xác, khách quan và đáng tin cậy theo đúng quy định của pháp luật. Việc kiểm soát này được thể hiện thông qua các quy trình vận hành và kiểm soát hệ thống chặt chẽ.

Theo đại diện Cục Môi trường, việc can thiệp, làm sai lệch số liệu quan trắc là hành vi vi phạm pháp luật, có tính chất tinh vi, có thể thực hiện thông qua can thiệp vào phần mềm, cấu hình hệ thống hoặc quá trình truyền dữ liệu. Trong khi đó, hệ thống hiện nay chủ yếu được thiết kế để giám sát giá trị môi trường và trạng thái vận hành, nên chưa phát hiện các hành vi can thiệp có chủ đích, sử dụng công nghệ cao trong một số trường hợp.

Tuy nhiên, phía cơ quan quản lý môi trường cũng nhấn mạnh rằng pháp luật đã có các quy định kiểm soát như niêm phong cổng kết nối, quản lý tài khoản truy cập, lưu trữ dữ liệu, kiểm tra định kỳ và kiểm tra đối chứng. Thông qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra của cơ quan chức năng, các sai phạm vừa qua đã được phát hiện, xử lý theo quy định.

Như vậy, có thể thấy hệ thống hiện nay đã có nền tảng pháp lý bảo đảm tính minh bạch. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là tiếp tục hoàn thiện công cụ giám sát và tăng cường thực thi để bảo đảm tính minh bạch. 

RÀ SOÁT, KIỂM TRA CÁC HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, HẬU KIỂM, KIỂM SOÁT DỮ LIỆU

Sau vụ việc vừa qua, quan điểm của Bộ là xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời rà soát toàn bộ quy trình kỹ thuật và quy trình quản lý dữ liệu để siết chặt hơn nữa việc kiểm soát. Cục Môi trường cho biết trong thời gian tới Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ siết chặt kỷ cương đối với công tác cán bộ cũng như soát, kiểm soát chặt chẽ quy trình thực hiện đấu thầu của các dự án, đảm bảo thực hiện đúng quy định về đấu thầu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ xác định yêu cầu quan trọng nhất là bảo đảm hệ thống quan trắc môi trường trên toàn quốc tiếp tục vận hành ổn định, không bị gián đoạn để cung cấp dữ liệu phục vụ quản lý, bởi nếu dữ liệu thiếu sẽ ảnh hưởng lớn tới công tác quản lý, đặc biệt là việc thu phí khí thải, nước thải.

Trong thời gian tới, với trách nhiệm là cơ quan ban hành chính sách, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ rà soát để tiếp tục hoàn thiện quy định kỹ thuật và quy trình quản lý dữ liệu theo hướng tăng tính bảo mật, tính toàn vẹn dữ liệu, khả năng giám sát từ xa và khả năng phát hiện sớm hành vi can thiệp trái phép.

Trên cơ sở đó, Bộ yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn bộ các hệ thống quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn, bảo đảm việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn và truyền dữ liệu thực hiện đúng quy định pháp luật; đồng thời kiểm tra việc niêm phong, quản lý tài khoản truy cập, cấu hình thiết bị và hệ thống truyền dữ liệu.

Các Sở Nông nghiệp và Môi trường cần tiếp tục duy trì việc tiếp nhận, theo dõi và xử lý dữ liệu quan trắc tự động, liên tục theo thời gian thực, kịp thời phát hiện các trường hợp thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường để yêu cầu cơ sở có biện pháp xử lý, khắc phục theo quy định.

Đại diện Cục Môi trường cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là kiểm tra đột xuất và kiểm tra đối chứng, tập trung vào các cơ sở có lưu lượng xả thải lớn, có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao hoặc có dấu hiệu bất thường về dữ liệu quan trắc.

Cùng với đó yêu cầu cơ sở rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy trình quản lý dữ liệu quan trắc, từ khâu thu nhận, truyền dẫn đến lưu trữ và khai thác dữ liệu, nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm có nguy cơ bị can thiệp hoặc làm sai lệch số liệu.

Song song với các giải pháp trước mắt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang nghiên cứu, hoàn thiện các quy định kỹ thuật và tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát dữ liệu, nhằm nâng cao khả năng phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và bảo đảm tính chính xác, tin cậy của dữ liệu quan trắc.

Với các giải pháp nêu trên, Cục Môi trường cho biết Bộ sẽ tiếp tục duy trì đảm bảo hoạt động quan trắc môi trường trên cả nước hiện vẫn được duy trì ổn định, liên tục và phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Quản lý môi trường chuyển từ "hậu kiểm thủ công" sang giám sát thời gian thực

Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai xây dựng 12 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành

Quy định mới trong thanh tra bảo vệ môi trường

Từ khóa:

Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nghệ giám sát Cục Môi trường dữ liệu quan trắc môi trường giám sát dữ liệu quan trắc giám sát hệ thống quan trắc hệ thống quan trắc tự động môi trường khởi tố kiểm soát khí thải kiểm tra chất lượng dữ liệu Kinh tế xanh Luật Bảo vệ môi trường 2020 ô nhiễm môi trường ông Hoàng Văn Thức Quan trắc quy trình quản lý dữ liệu vi phạm môi trường

Đọc thêm

TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu kiểm soát 100% nguồn phát thải lớn, phấn đấu toàn bộ giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch vào năm 2030...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 112/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 19/5/2026), lần đầu tiên thiết lập khung pháp lý cho việc trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon của Việt Nam, trong khuôn khổ thực hiện Thỏa thuận Paris...

Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong bối cảnh mới...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 96/2006/NĐ-CP ngày 31/3 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nghị định hoàn thiện khung pháp lý, tháo gỡ các nút thắt hành chính và tạo hành lang thông thoáng để thu hút các dòng vốn chất lượng cao vào những lĩnh vực then chốt…

Trung Quốc đặt mục tiêu giảm 17% lượng phát thải CO₂ trên mỗi đơn vị GDP trong giai đoạn 2026-2030, phản ánh quyết tâm đạt đỉnh phát thải trước năm 2030. Khi dư địa cắt giảm ngày càng thu hẹp, nước này chuyển trọng tâm sang điều chỉnh cơ cấu năng lượng, đổi mới công nghệ và hoàn thiện cơ chế thị trường carbon...

Dòng sự kiện

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Doanh nghiệp

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở "đường đua hiệu suất" cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Đầu tư

2

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

3

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Chứng khoán

4

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Du lịch

5

Một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị đình trệ

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy