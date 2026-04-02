Tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, kiểm soát dữ liệu hệ thống quan trắc môi trường
Hằng Anh
02/04/2026, 10:14
Qua vụ việc làm sai lệch số liệu quan trắc môi trường vừa qua, có thể thấy tồn tại một số hạn chế trong tổ chức thực hiện, chủ yếu là khâu giám sát, kiểm soát kỹ thuật và hậu kiểm chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn...
Thông tin với báo chí về vấn đề này, đại diện Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho
biết “chúng tôi xác định rõ: trách nhiệm thuộc về đơn vị vận hành hệ thống. Cơ quan quản lý sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, hậu kiểm và kiểm
soát dữ liệu để bảo đảm số liệu quan trắc là chính xác và đáng tin cậy.”
QUY ĐỊNH GIÁM SÁT HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC THEO
NHIỀU LỚP
Theo ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, hiện
nay việc kiểm soát khí thải và quan trắc môi trường đã được pháp luật quy định
tương đối đầy đủ theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số
08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT.
Theo đó, đối với các cơ sở thuộc đối tượng phải quan trắc tự
động, liên tục, doanh nghiệp có trách nhiệm lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải,
khí thải tự động, liên tục. Hệ thống này phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về thiết
bị đo, chất chuẩn, camera giám sát, hệ thống lấy mẫu tự động, bộ thu nhận và
truyền dữ liệu.
Các số liệu phải truyền trực tiếp về cơ quan quản lý nhà nước ở địa
phương để theo dõi, giám sát. Dữ liệu truyền phải có đầy đủ thông số đo, kết quả
đo, đơn vị đo, thời gian đo và trạng thái hoạt động của thiết bị;
Đặc biệt, các cổng kết nối không sử dụng phải được niêm
phong; tài khoản quản trị cao nhất của data logger phải cung cấp cho Sở Nông
nghiệp và Môi trường để phục vụ quản lý, kiểm soát cấu hình và phần mềm của hệ
thống.
Đại diện Cục môi trường nhấn mạnh việc giám sát hệ thống
quan trắc tự động, liên tục hiện nay, pháp luật hiện hành quy định theo nhiều lớp.
Thứ nhất, doanh nghiệp phải tự vận hành, kiểm tra, bảo trì,
hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị và lập đầy đủ hồ sơ quản lý, nhật ký vận hành.
Thứ hai, hệ thống phải đạt bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật
theo quy định và phải được kiểm soát chất lượng khi đưa vào hoạt động chính thức
và định kỳ hằng năm bởi đơn vị độc lập có đủ năng lực, trong đó có nội dung kiểm
tra vị trí quan trắc, tính năng thu thập, lưu giữ, truyền dữ liệu và phải thực
hiện quan trắc đối chứng để đánh giá độ chính xác tương đối của hệ thống.
Thứ ba, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm giám sát
dữ liệu quan trắc tự động, liên tục; đánh giá kết quả quan trắc, liên tục và so
sánh với giá trị tối đa cho phép các thông số ô nhiễm theo quy chuẩn kỹ thuật
môi trường. Cùng với đó theo dõi, kiểm tra việc khắc phục trong trường hợp dữ
liệu quan trắc bị gián đoạn; phát hiện thông số giám sát vượt quy chuẩn kỹ thuật
môi trường và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.
Về kiểm soát tính bảo mật của dữ liệu, các Sở được cung cấp
tài khoản tối cao của hệ thống data logger để thực hiện việc quản lý, kiểm soát
các cổng kết nối, cấu hình và quá trình nâng cấp phần mềm điều khiển
(firmware).
Với các quy định hiện nay, Bộ khẳng định rằng dữ liệu quan
trắc môi trường được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tính chính xác, khách quan và
đáng tin cậy theo đúng quy định của pháp luật. Việc kiểm soát này được thể hiện
thông qua các quy trình vận hành và kiểm soát hệ thống chặt chẽ.
Theo đại diện Cục Môi trường, việc can thiệp, làm sai lệch số
liệu quan trắc là hành vi vi phạm pháp luật, có tính chất tinh vi, có thể thực
hiện thông qua can thiệp vào phần mềm, cấu hình hệ thống hoặc quá trình truyền
dữ liệu. Trong khi đó, hệ thống hiện nay chủ yếu được thiết kế để giám sát giá
trị môi trường và trạng thái vận hành, nên chưa phát hiện các hành vi can thiệp
có chủ đích, sử dụng công nghệ cao trong một số trường hợp.
Tuy nhiên, phía cơ quan quản lý môi trường cũng nhấn mạnh rằng
pháp luật đã có các quy định kiểm soát như niêm phong cổng kết nối, quản lý tài
khoản truy cập, lưu trữ dữ liệu, kiểm tra định kỳ và kiểm tra đối chứng. Thông
qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra của cơ quan chức năng, các sai
phạm vừa qua đã được phát hiện, xử lý theo quy định.
Như vậy, có thể thấy hệ thống hiện nay đã có nền tảng pháp
lý bảo đảm tính minh bạch. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là tiếp tục hoàn thiện công
cụ giám sát và tăng cường thực thi để bảo đảm tính minh bạch.
RÀ SOÁT, KIỂM TRA CÁC HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG, HẬU KIỂM, KIỂM SOÁT DỮ LIỆU
Sau vụ việc vừa qua, quan điểm của Bộ là xử lý nghiêm sai phạm,
đồng thời rà soát toàn bộ quy trình kỹ thuật và quy trình quản lý dữ liệu để siết
chặt hơn nữa việc kiểm soát. Cục Môi trường cho biết trong thời gian tới Bộ Nông
nghiệp và Môi trường sẽ siết chặt kỷ cương đối với công tác cán bộ cũng như rà
soát, kiểm soát chặt chẽ quy trình thực hiện đấu thầu của các dự án, đảm bảo thực
hiện đúng quy định về đấu thầu.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ xác định yêu cầu quan trọng
nhất là bảo đảm hệ thống quan trắc môi trường trên toàn quốc tiếp tục vận hành ổn
định, không bị gián đoạn để cung cấp dữ liệu phục vụ quản lý, bởi nếu dữ liệu
thiếu sẽ ảnh hưởng lớn tới công tác quản lý, đặc biệt là việc thu phí khí thải,
nước thải.
Trong thời gian tới, với trách nhiệm là cơ quan ban hành chính sách, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ rà soát để tiếp tục hoàn thiện quy định kỹ thuật và quy trình quản lý dữ liệu theo hướng tăng tính bảo mật, tính toàn vẹn dữ liệu, khả năng giám sát từ xa và khả năng phát hiện sớm hành vi can thiệp trái phép.
Trên cơ sở đó, Bộ yêu cầu các địa phương khẩn trương rà
soát, kiểm tra toàn bộ các hệ thống quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn, bảo
đảm việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn và truyền dữ liệu thực
hiện đúng quy định pháp luật; đồng thời kiểm tra việc niêm phong, quản lý tài
khoản truy cập, cấu hình thiết bị và hệ thống truyền dữ liệu.
Các Sở Nông nghiệp và Môi trường cần tiếp tục duy trì việc
tiếp nhận, theo dõi và xử lý dữ liệu quan trắc tự động, liên tục theo thời gian
thực, kịp thời phát hiện các trường hợp thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật môi
trường để yêu cầu cơ sở có biện pháp xử lý, khắc phục theo quy định.
Đại diện Cục Môi trường cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là kiểm tra đột xuất và kiểm
tra đối chứng, tập trung vào các cơ sở có lưu lượng xả thải lớn, có nguy cơ ô
nhiễm môi trường cao hoặc có dấu hiệu bất thường về dữ liệu quan trắc.
Cùng với đó yêu cầu cơ sở rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy
trình quản lý dữ liệu quan trắc, từ khâu thu nhận, truyền dẫn đến lưu trữ và
khai thác dữ liệu, nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm có nguy cơ bị
can thiệp hoặc làm sai lệch số liệu.
Song song với các giải pháp trước mắt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang nghiên cứu,
hoàn thiện các quy định kỹ thuật và tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám
sát dữ liệu, nhằm nâng cao khả năng phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và bảo
đảm tính chính xác, tin cậy của dữ liệu quan trắc.
Với các giải pháp nêu trên, Cục Môi trường cho biết Bộ sẽ tiếp tục duy trì đảm
bảo hoạt động quan trắc môi trường trên cả nước hiện vẫn được duy trì ổn định,
liên tục và phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
Quản lý môi trường chuyển từ “hậu kiểm thủ công” sang giám sát thời gian thực
09:55, 25/02/2026
Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai xây dựng 12 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành
Ô nhiễm không khí gia tăng, TP.Hồ Chí Minh tăng tốc kiểm soát phát thải
TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu kiểm soát 100% nguồn phát thải lớn, phấn đấu toàn bộ giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch vào năm 2030...
Tối đa 90% tín chỉ carbon được chuyển giao quốc tế
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 112/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 19/5/2026), lần đầu tiên thiết lập khung pháp lý cho việc trao đổi quốc tế kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon của Việt Nam, trong khuôn khổ thực hiện Thỏa thuận Paris...
Sẽ có quy định cụ thể về tiêu chí xanh, xác định dự án xanh, tuần hoàn, ESG
Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong bối cảnh mới...
Những điểm mới của nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 96/2006/NĐ-CP ngày 31/3 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nghị định hoàn thiện khung pháp lý, tháo gỡ các nút thắt hành chính và tạo hành lang thông thoáng để thu hút các dòng vốn chất lượng cao vào những lĩnh vực then chốt…
Trung Quốc: Tăng tốc chuyển đổi xanh, mục tiêu giảm 17% lượng phát thải CO2
Trung Quốc đặt mục tiêu giảm 17% lượng phát thải CO₂ trên mỗi đơn vị GDP trong giai đoạn 2026-2030, phản ánh quyết tâm đạt đỉnh phát thải trước năm 2030. Khi dư địa cắt giảm ngày càng thu hẹp, nước này chuyển trọng tâm sang điều chỉnh cơ cấu năng lượng, đổi mới công nghệ và hoàn thiện cơ chế thị trường carbon...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: