Geleximco giảm sở hữu tại Chứng khoán An Bình xuống 4,9%

Theo đó, Tập đoàn Geleximco cho biết đã bán 41.423.167 cổ phiếu ABW trên tổng số 46.379.517 cổ phiếu đã đăng ký trước đó, giao dịch được thực hiện từ ngày 15/1 đến ngày 13/2. Tập đoàn cho biết lý do không thực hiện được hết là do không tìm được đối tác phù hợp.

Sau giao dịch, Tập đoàn Geleximco giảm sở hữu tại ABW từ 45,85% xuống còn 4,9% và không còn là cổ đông lớn tại Chứng khoán An Bình.

Theo dữ liệu trên HNX, Chứng khoán An Bình liên tục ghi nhận giao dịch thoả thuận với khối lượng lớn trong 4 phiên, trong đó, phiên 19/1 khớp 9.750.000 cổ phiếu với tổng giá trị 129,675 tỷ đồng; ngày 22/1 khớp 9.361.800 cổ phiếu với giá trị 124,5 tỷ đồng; ngày 27/1 khớp 9,7 triệu cổ phiếu với giá trị 127,07 tỷ đồng; và ngày 29/1 khớp 12.611.367 cổ phiếu, giá trị 161,4 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cả 4 giao dịch thoả thuận tổng cộng 41.423.167 cổ phiếu ABW, tương ứng giá trị 542,68 tỷ đồng, tương ứng 13.101 đồng/cổ phiếu.