TRA bị phạt gần 3,3 tỷ đồng tiền thuế

Công ty cổ phần Traphaco (mã TRA-HOSE) vừa công bố thông tin về việc nhận quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể: Traphaco cho biết, Chi cục thuế Doanh nghiệp lớn đã thực hiện kiểm tra thuế năm tài chính 2023 và 2024 của Công ty cổ phần Traphaco. Theo đó, ngày 13/2, công ty nhận được quyết định số 136/QĐ-DNL của Chi cục thuế Doanh nghiệp lớn với kết quả kiểm tra như sau:

Xử lý vi phạm hành chính, truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền chậm nộp thuế với tổng số tiền gần 3,3 tỷ đồng.

Traphaco xác nhận việc khai thiếu chính xác dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp nêu trên của công ty là lỗi thường gặp đối với các doanh nghiệp trên cả nước, không mang tính cố ý mà do nhầm lẫn số học, sót số liệu.

Đáng chú ý là, Traphaco không công bố kèm theo quyết định xử phạt cụ thể từ cơ quan thuế như nhiều doanh nghiệp đã từng công bố.

Được biết, ngày 28/1 tới TRA sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền với tỷ lệ 20%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 5/1.

Mới đây, TRA đã chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/3 và ngày họp là ngày 17/4 tới tại Hội trường công ty - Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Yên Sở, Hà Nội nhằm báo cáo kết quả hoạt động của công ty năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026...