Doanh nghiệp niêm yết

TRA bị phạt gần 3,3 tỷ đồng tiền thuế

Hà Anh

24/02/2026, 09:38

Traphaco xác nhận việc khai thiếu chính xác dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp nêu trên của công ty là lỗi thường gặp đối với các doanh nghiệp trên cả nước, không mang tính cố ý mà do nhầm lẫn số học, sót số liệu.

VnEconomy

Công ty cổ phần Traphaco (mã TRA-HOSE) vừa công bố thông tin về việc nhận quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể: Traphaco cho biết, Chi cục thuế Doanh nghiệp lớn đã thực hiện kiểm tra thuế năm tài chính 2023 và 2024 của Công ty cổ phần Traphaco. Theo đó, ngày 13/2, công ty nhận được quyết định số 136/QĐ-DNL của Chi cục thuế Doanh nghiệp lớn với kết quả kiểm tra như sau:

Xử lý vi phạm hành chính, truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền chậm nộp thuế với tổng số tiền gần 3,3 tỷ đồng.

Traphaco xác nhận việc khai thiếu chính xác dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp nêu trên của công ty là lỗi thường gặp đối với các doanh nghiệp trên cả nước, không mang tính cố ý mà do nhầm lẫn số học, sót số liệu.

Đáng chú ý là, Traphaco không công bố kèm theo quyết định xử phạt cụ thể từ cơ quan thuế như nhiều doanh nghiệp đã từng công bố.

Được biết, ngày 28/1 tới TRA sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền với tỷ lệ 20%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 5/1.

Mới đây, TRA đã chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/3 và ngày họp là ngày 17/4 tới tại Hội trường công ty - Ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Yên Sở, Hà Nội nhằm báo cáo kết quả hoạt động của công ty năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026...

Quý 4 lãi gần 5,7 tỷ, HPX bị phạt thuế hơn 5 tỷ đồng

09:09, 12/02/2025

09:09, 12/02/2025

Lỗ gần 21 tỷ trong quý 1/2024, BHN nhận thêm quyết định phạt thuế lên tới 19,5 tỷ

07:45, 02/05/2024

07:45, 02/05/2024

Lỗ gần 21 tỷ trong quý 1/2024, BHN nhận thêm quyết định phạt thuế lên tới 19,5 tỷ

PNJ bị phạt thuế hơn 13 tỷ đồng

08:03, 15/09/2023

PNJ bị phạt thuế hơn 13 tỷ đồng

chứng khoán lỗi thường gặp phạt thuế TRA

Thị giá 350.000 đồng, VNZ sắp phát hành gần 350.000 cổ phiếu ESOP giá 30.000 đồng

Mục đích phát hành nhằm tạo ra khoản ưu đãi dài hạn cho người lao động, từ đó thu hút và lưu giữ nguồn nhân tài cho công ty; tưởng thưởng cho sự đóng góp; khuyến khích thành tích công việc xuất sắc; đồng thời gắn lợi ích của người lao động với lợi ích dài hạn của công ty.

Nhóm quỹ Dragon Capital lại rời ghế cổ đông lớn tại MWG

Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 1.840.200 cổ phiếu MWG và giảm sở hữu về 4,96% vốn điều lệ, không còn là cổ đông lớn tại MWG vào ngày 9/2/2026.

Bất động sản REE không bán được cổ phiếu SGR, tiếp tục nắm giữ 21% vốn

Công ty TNHH Bất động sản REE báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (mã SGR-HOSE).

Lãnh đạo VDS muốn giảm sở hữu cổ phiếu trước đại hội cổ đông

Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 25/2/2026 đến ngày 26/3/2026.

Lỗ 5 năm liên tiếp, SCD lên kế hoạch chuyển nhượng nhà máy nước giải khát Nhơn Trạch 3

Lỗ lũy kế của SCD tới 2025 là 350 tỷ đồng, gây áp lực năng nề lên vốn chủ sở hữu và điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho HĐQT công ty phải có những quyết định kịp thời nhằm cải thiện năng lực tài chính và khả năng tự chủ dòng tiền của công ty.

