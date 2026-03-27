Không chấp nhận tăng trưởng thấp, doanh nghiệp được đặt vào trung tâm mục tiêu tăng trưởng hai con số

“Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp, phải kiên trì mục tiêu tăng trưởng cao, thực chất và bền vững”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu doanh nghiệp tiên phong đổi mới, dựa vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số...

Sáng 27/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị “Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp”, với sự tham dự của các Phó Thủ tướng, lãnh đạo nhiều bộ, ngành và đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cộng đồng doanh nghiệp luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân trong suốt quá trình phát triển đất nước, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và biến động kinh tế toàn cầu. Bước vào giai đoạn mới, doanh nghiệp tiếp tục được xác định là lực lượng xung kích trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

DOANH NGHIỆP ĐÓNG GÓP KHOẢNG 60% GDP, THU HÚT HƠN 16 TRIỆU LAO ĐỘNG

Hội nghị tập trung đánh giá vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế – xã hội, nhất là thúc đẩy tăng trưởng; đồng thời thảo luận các giải pháp chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dựa nhiều hơn vào khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nhiều ý kiến kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm phát triển đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh, hình thành các doanh nghiệp tầm cỡ khu vực và toàn cầu.

Theo báo cáo, đến hết năm 2025, cả nước có khoảng 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng hơn 25% so với năm 2020. Khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 60% GDP, thu hút trên 16 triệu lao động và giữ vai trò chủ đạo trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu.

Doanh nghiệp nhà nước tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong nhiều ngành, lĩnh vực then chốt, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và ổn định kinh tế vĩ mô. Kinh tế tư nhân – một động lực quan trọng của nền kinh tế – có bước phát triển mạnh, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, từng bước hình thành các tập đoàn có thương hiệu ở tầm khu vực và quốc tế. Khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục là bộ phận cấu thành quan trọng khi Việt Nam thuộc nhóm 15 quốc gia thu hút FDI lớn nhất thế giới.

Giai đoạn 2021–2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ khu vực doanh nghiệp đạt khoảng 33% GDP. Đến cuối năm 2025, quy mô thị trường cổ phiếu tương đương 86,7% GDP, thị trường trái phiếu đạt khoảng 30% GDP. Trong năm 2025, cả nước đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 5,2 triệu tỷ đồng, trong đó vốn tư nhân chiếm gần 75%.

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cho rằng doanh nghiệp vẫn đối mặt nhiều khó khăn, nhất là các điểm nghẽn về thể chế, pháp luật và những vướng mắc pháp lý tồn đọng liên quan đến một số dự án đầu tư chưa được xử lý dứt điểm.

THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN, KHƠI THÔNG ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định bối cảnh trong nước và quốc tế còn nhiều thách thức, song khẳng định các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước không thay đổi. Ngay từ năm 2026 và các năm tiếp theo, nền kinh tế phải phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm.

Quán triệt tinh thần “bốn kiên định” được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Thủ tướng nêu rõ bốn nguyên tắc cốt lõi: tăng trưởng thực chất, chất lượng và bền vững; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả tăng trưởng. Phương châm xuyên suốt là Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công – tư đồng hành.

Theo Thủ tướng, trọng trách phát triển đất nước trong giai đoạn tới rất lớn, đòi hỏi kết quả phải thể hiện ngay từ năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, phù hợp với yêu cầu không chấp nhận tăng trưởng thấp, kiên trì theo đuổi tăng trưởng cao, bền vững và thực chất.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ; cắt giảm tối thiểu 30% thủ tục, điều kiện kinh doanh không cần thiết; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, bảo đảm quyền tự do kinh doanh và tiếp cận bình đẳng các nguồn lực.

Đối với các mô hình kinh doanh mới như kinh tế số, tài chính số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và công nghệ chiến lược, cần thiết kế cơ chế sandbox rõ phạm vi, thời gian, trách nhiệm và tiêu chí đánh giá.

Thủ tướng chỉ đạo “làm mới” các động lực tăng trưởng truyền thống, sử dụng đầu tư công như công cụ điều hành chủ động, đóng vai trò “vốn mồi” để dẫn dắt đầu tư tư nhân vào hạ tầng chiến lược, năng lượng, logistics, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng số, bán dẫn và AI. Đồng thời, triển khai các biện pháp kích cầu tiêu dùng có trọng tâm, thúc đẩy thương mại điện tử, thanh toán số; hỗ trợ xuất khẩu theo hướng bám sát từng thị trường, từng ngành hàng, tận dụng hiệu quả các FTA.

Cùng với đó là phát triển các động lực tăng trưởng mới, đổi mới cơ chế vận hành doanh nghiệp nhà nước theo nguyên tắc thị trường; hình thành lớp doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn và hệ sinh thái doanh nghiệp vừa và nhỏ gắn kết.

Kết thúc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp quan trọng cho phát triển đất nước, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết, đổi mới, biến cam kết thành hành động cụ thể, chung sức cùng Chính phủ thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững.