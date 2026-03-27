VN-Index tăng mạnh nhất thế giới, cổ phiếu midcap bùng nổ

Kim Phong

27/03/2026, 15:36

Bất chấp xung đột vẫn căng thẳng, giá dầu vẫn quanh 100 USD/thùng và chứng khoán thế giới đỏ lửa, VN-Index vẫn chốt tuần ở mức cao nhất ngày, tăng 1,71% và là mức tăng mạnh nhất thế giới. Nhóm cổ phiếu midcap hôm nay tăng rực rỡ nhất.

VN-Index tăng mạnh phiên cuối tuần và giành lại đường MA200 ngày.
Chứng khoán châu Á kết thúc phiên cuối tuần với chỉ vài chỉ số xanh như Sanghai tăng 0,63%, Hang Seng tăng 0,36%, SET tăng 0,43% còn lại toàn đỏ. Chứng khoán châu Âu đã mở cửa và phần lớn cũng đỏ. Đêm qua chứng khoán Mỹ thậm chí lao dốc nặng với S&P 500 giảm 1,74%, Nasdaq giảm 2,38%... Trong bối cảnh đó thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì mức tăng tốt trọn phiên cuối tuần là một diễn biến mạnh mẽ.

VN-Index tăng 1,71% tương đương +28,17 điểm là mức tăng thực chất chứ không phải kéo trụ. Dĩ nhiên sức mạnh của VIC tăng 2%, VHM tăng 1,88% cũng vẫn rõ nét. Tuy nhiên VCB tăng 1,55%, BID tăng 2,44%, CTG tăng 2,96%, TCB tăng 1,66%, MBB tăng 1,36%, HPG tăng 2,32%, GAS tăng 2,24% cũng không hề kém cạnh. Đó là chưa kể tới độ rộng áp đảo hoàn toàn: 253 mã tăng/90 mã giảm. Chỉ riêng số cổ phiếu tăng vượt 2% đã là 108 mã và khoảng 60 mã khác tăng từ 1% tới 2%.

Bất kể VN-Index tăng bao nhiêu, biên độ giá cổ phiếu như vậy đều xác nhận một phiên giao dịch mạnh mẽ. Đặc biệt chỉ số Midcap đóng cửa tăng mạnh nhất với +2,36% và thanh khoản còn cao hơn rổ VN30, chiếm 52,7% sàn HoSE (VN30 chiếm 45,5%).

13 cổ phiếu kịch trần thì chỉ duy nhất GVR thuộc rổ VN30. Ngoài ra KBC khớp 181,9 tỷ đồng, PDR khớp 424,8 tỷ, HDC khớp 120,9 tỷ, DIG khớp 350 tỷ là những cổ phiếu thu hút dòng tiền nổi bật ở giá tăng hết biên độ. HHS, DXS, SCR là các mã khác kịch trần với thanh khoản khá tốt.

Có thể thấy nhóm bất động sản tăng giá nổi bật phiên này. Không chỉ ở mức kịch trần, biên độ 4%-6% cũng có rất nhiều đại diện như SZL tăng 6,25%, DXG tăng 5,42%, LDG tăng 5,14%, TCH tăng 5,03%, CII tăng 4,95%, KHG tăng 4,67%... Các mã nhóm này đều đã giảm rất sâu và xu hướng kéo dài, một số quay về đáy tháng 4/2025. Điều này có thể khơi gợi lòng tham và thanh khoản hạn chế trở thành lợi thế.

Từ góc độ thanh khoản, các mã giao dịch lớn nhất đại đa số tăng giá mạnh.
Với nhóm blue-chips, sức mạnh cũng khá tốt trong nhóm vốn hóa hàng đầu và là động lực để VN-Index chốt ở mức cao nhất phiên. Tuy nhiên các cổ phiếu tầm trung trong rổ VN30 cũng ấn tượng hơn: GVR kịch trần, PLX tăng 5,89%, MWG tăng 3,18%, HDB tăng 3,05%, SSI tăng 2,66%... VN30-Index đóng cửa tăng 1,69% với 27 mã tăng và 2 mã giảm, trong đó 12 mã tăng từ 2% trở lên và 8 mã khác tăng từ 1% tới dưới 2%. Hai cổ phiếu đỏ là DGC giảm 0,96% và STB giảm 1,16%.

Toàn thị trường có 108 cổ phiếu tăng giá vượt 2% và VN30 đóng góp 12 mã. Chỉ riêng điều này cũng thể hiện sức mạnh của các cổ phiếu vừa và nhỏ. Về thanh khoản, VIX, SSI, CII, DXG, PDR, DIG, PC1 cũng thuộc nhóm hàng đầu, đều khớp từ 300 tỷ đồng trở lên mỗi mã.

Một điểm đáng chú ý là nhóm tăng khỏe nhất thị trường nói trên hầu như ít chịu áp lực ở vùng giá cao, thậm chí đại đa số vẫn chốt ở mức cao nhất lúc kết phiên. Thống kê tới 71% số cổ phiếu trong nhóm tăng vượt 2% đóng cửa ở giá cao nhất hoặc có dư mua sát giá cao nhất. Điều này xác nhận lực cầu đủ khả năng duy trì sức ép cho tới tận phút cuối.

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE hôm nay tăng 18% so với hôm qua, nếu tính cả HNX thì đạt 22.076 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, tăng 20%. Mức giao dịch nay cũng chưa phải là lớn, nhưng hiệu quả giá thì tốt. Như vậy bên bán cũng vẫn tiếp tục rút lui.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ buổi sáng 394,7 tỷ đồng và sang chiều mua ròng trở lại 240 tỷ. Như vậy mức bán ròng tổng thể hôm nay là không đáng kể. Cổ phiếu bị bán lớn nhất là STB -270,5 tỷ đồng, DGC -1198 tỷ, đều là các mã đỏ. Phía mua ròng có HPG +125,2 tỷ, DCM +95,9 tỷ, VĨ +77,4 tỷ, MWG +66,6 tỷ, DPM +64 tỷ.

Ba kịch bản cho thị trường chứng khoán trước tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Dự báo lợi nhuận ngành ngân hàng tăng trưởng chậm lại trong quý 1/2026

Đọc thêm

Những đợt chốt lời nhỏ không đủ lực cản xu hướng tăng hôm nay, VNI đã giành lại được ngưỡng MA200 ngày không chỉ nhờ trụ mà còn với số cổ phiếu tăng giá hoàn toàn áp đảo.

Theo cập nhật mới nhất, Mỹ và Iran đang tiếp xúc gián tiếp, hướng tới đàm phán sau suốt hơn một tháng xung đột leo thang. Chứng khoán KBSV đưa ra 3 kịch bản chính của kết quả đàm phán nếu có và phản ứng của thị trường chứng khoán.

VCBS dự báo toàn ngành ngân hàng tăng trưởng chậm lại do áp lực chi phí vốn lên NIM vẫn hiện hữu, trong khi đó room tín dụng bị hạn chế đặc biệt là tín dụng kinh doanh bất động sản vốn là động lực của nhiều ngân hàng.

Lợi nhuận nhóm công ty chứng khoán top đầu như HCM, SSI, VCI... tập trung cho vay margin kỳ vọng tăng trưởng so với cùng kỳ nhờ thanh khoản cải thiện mạnh, quy mô cho vay tăng so với cùng kỳ nhờ phát hành tăng vốn trong năm 2025.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố khoản lỗ hoạt động 18,7 tỷ USD trong năm 2025, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp cơ quan này thua lỗ...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

1

FPT và SGS đồng kiến tạo hệ sinh thái công nghệ giúp doanh nghiệp nhanh chóng đáp ứng lộ trình Net Zero

Doanh nghiệp

2

Blog chứng khoán: Tự tin nâng giá mua

Chứng khoán

3

Lựa chọn mô hình phát triển cho kinh tế thể thao Việt Nam

Dân sinh

4

Di sản trở thành chiến lược của ngành đồng hồ hiện đại

Đẹp +

5

VN-Index tăng mạnh nhất thế giới, cổ phiếu midcap bùng nổ

Chứng khoán

