VN-Index tăng mạnh nhất thế giới, cổ phiếu midcap bùng nổ
Kim Phong
27/03/2026, 15:36
Bất chấp xung đột vẫn căng thẳng, giá dầu vẫn quanh 100 USD/thùng và chứng khoán thế giới đỏ lửa, VN-Index vẫn chốt tuần ở mức cao nhất ngày, tăng 1,71% và là mức tăng mạnh nhất thế giới. Nhóm cổ phiếu midcap hôm nay tăng rực rỡ nhất.
Chứng khoán châu Á kết thúc phiên cuối tuần với chỉ vài chỉ
số xanh như Sanghai tăng 0,63%, Hang Seng tăng 0,36%, SET tăng 0,43% còn lại toàn
đỏ. Chứng khoán châu Âu đã mở cửa và phần lớn cũng đỏ. Đêm qua chứng khoán Mỹ
thậm chí lao dốc nặng với S&P 500 giảm 1,74%, Nasdaq giảm 2,38%... Trong bối
cảnh đó thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì mức tăng tốt trọn phiên cuối tuần
là một diễn biến mạnh mẽ.
VN-Index tăng 1,71% tương đương +28,17 điểm là mức tăng thực
chất chứ không phải kéo trụ. Dĩ nhiên sức mạnh của VIC tăng 2%, VHM tăng 1,88%
cũng vẫn rõ nét. Tuy nhiên VCB tăng 1,55%, BID tăng 2,44%, CTG tăng 2,96%, TCB
tăng 1,66%, MBB tăng 1,36%, HPG tăng 2,32%, GAS tăng 2,24% cũng không hề kém cạnh.
Đó là chưa kể tới độ rộng áp đảo hoàn toàn: 253 mã tăng/90 mã giảm. Chỉ riêng số
cổ phiếu tăng vượt 2% đã là 108 mã và khoảng 60 mã khác tăng từ 1% tới 2%.
Bất kể VN-Index tăng bao nhiêu, biên độ giá cổ phiếu như vậy
đều xác nhận một phiên giao dịch mạnh mẽ. Đặc biệt chỉ số Midcap đóng cửa tăng
mạnh nhất với +2,36% và thanh khoản còn cao hơn rổ VN30, chiếm 52,7% sàn HoSE
(VN30 chiếm 45,5%).
13 cổ phiếu kịch trần thì chỉ duy nhất GVR thuộc rổ VN30.
Ngoài ra KBC khớp 181,9 tỷ đồng, PDR khớp 424,8 tỷ, HDC khớp 120,9 tỷ, DIG khớp
350 tỷ là những cổ phiếu thu hút dòng tiền nổi bật ở giá tăng hết biên độ. HHS,
DXS, SCR là các mã khác kịch trần với thanh khoản khá tốt.
Có thể thấy nhóm bất động sản tăng giá nổi bật phiên này. Không
chỉ ở mức kịch trần, biên độ 4%-6% cũng có rất nhiều đại diện như SZL tăng
6,25%, DXG tăng 5,42%, LDG tăng 5,14%, TCH tăng 5,03%, CII tăng 4,95%, KHG tăng
4,67%... Các mã nhóm này đều đã giảm rất sâu và xu hướng kéo dài, một số quay về
đáy tháng 4/2025. Điều này có thể khơi gợi lòng tham và thanh khoản hạn chế trở
thành lợi thế.
Với nhóm blue-chips, sức mạnh cũng khá tốt trong nhóm vốn hóa
hàng đầu và là động lực để VN-Index chốt ở mức cao nhất phiên. Tuy nhiên các cổ
phiếu tầm trung trong rổ VN30 cũng ấn tượng hơn: GVR kịch trần, PLX tăng 5,89%,
MWG tăng 3,18%, HDB tăng 3,05%, SSI tăng 2,66%... VN30-Index đóng cửa tăng 1,69%
với 27 mã tăng và 2 mã giảm, trong đó 12 mã tăng từ 2% trở lên và 8 mã khác tăng
từ 1% tới dưới 2%. Hai cổ phiếu đỏ là DGC giảm 0,96% và STB giảm 1,16%.
Toàn thị trường có 108 cổ phiếu tăng giá vượt 2% và VN30 đóng
góp 12 mã. Chỉ riêng điều này cũng thể hiện sức mạnh của các cổ phiếu vừa và nhỏ.
Về thanh khoản, VIX, SSI, CII, DXG, PDR, DIG, PC1 cũng thuộc nhóm hàng đầu, đều
khớp từ 300 tỷ đồng trở lên mỗi mã.
Một điểm đáng chú ý là nhóm tăng khỏe nhất thị trường nói trên
hầu như ít chịu áp lực ở vùng giá cao, thậm chí đại đa số vẫn chốt ở mức cao nhất
lúc kết phiên. Thống kê tới 71% số cổ phiếu trong nhóm tăng vượt 2% đóng cửa ở
giá cao nhất hoặc có dư mua sát giá cao nhất. Điều này xác nhận lực cầu đủ khả
năng duy trì sức ép cho tới tận phút cuối.
Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE hôm nay tăng 18% so với hôm
qua, nếu tính cả HNX thì đạt 22.076 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, tăng 20%. Mức
giao dịch nay cũng chưa phải là lớn, nhưng hiệu quả giá thì tốt. Như vậy bên bán
cũng vẫn tiếp tục rút lui.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ buổi sáng 394,7 tỷ đồng và
sang chiều mua ròng trở lại 240 tỷ. Như vậy mức bán ròng tổng thể hôm nay là không
đáng kể. Cổ phiếu bị bán lớn nhất là STB -270,5 tỷ đồng, DGC -1198 tỷ, đều là các
mã đỏ. Phía mua ròng có HPG +125,2 tỷ, DCM +95,9 tỷ, VĨ +77,4 tỷ, MWG +66,6 tỷ,
DPM +64 tỷ.
Những đợt chốt lời nhỏ không đủ lực cản xu hướng tăng hôm nay, VNI đã giành lại được ngưỡng MA200 ngày không chỉ nhờ trụ mà còn với số cổ phiếu tăng giá hoàn toàn áp đảo.
Ba kịch bản cho thị trường chứng khoán trước tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông
Theo cập nhật mới nhất, Mỹ và Iran đang tiếp xúc gián tiếp, hướng tới đàm phán sau suốt hơn một tháng xung đột leo thang. Chứng khoán KBSV đưa ra 3 kịch bản chính của kết quả đàm phán nếu có và phản ứng của thị trường chứng khoán.
Dự báo lợi nhuận ngành ngân hàng tăng trưởng chậm lại trong quý 1/2026
VCBS dự báo toàn ngành ngân hàng tăng trưởng chậm lại do áp lực chi phí vốn lên NIM vẫn hiện hữu, trong khi đó room tín dụng bị hạn chế đặc biệt là tín dụng kinh doanh bất động sản vốn là động lực của nhiều ngân hàng.
Ba công ty chứng khoán được dự báo bùng nổ lợi nhuận quý 1/2026
Lợi nhuận nhóm công ty chứng khoán top đầu như HCM, SSI, VCI... tập trung cho vay margin kỳ vọng tăng trưởng so với cùng kỳ nhờ thanh khoản cải thiện mạnh, quy mô cho vay tăng so với cùng kỳ nhờ phát hành tăng vốn trong năm 2025.
Fed lỗ gần 19 tỷ USD trong năm 2025
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố khoản lỗ hoạt động 18,7 tỷ USD trong năm 2025, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp cơ quan này thua lỗ...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: