Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (Incham) tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp Ấn Độ – Việt Nam trong lĩnh vực dược phẩm. Đây là diễn đàn nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược, giao thương và trao đổi công nghệ giữa hai quốc gia trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe…

Tham dự hội nghị có Ngài Tshering W. Sherpa, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam; Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế; Ông Navendu Kumar, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ - Hà Nội (Incham Hanoi)... và hơn 40 đại diện doanh nghiệp Ấn Độ, hơn 100 đại diện doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.

Hội nghị diễn ra vào thời điểm đặc biệt mang tính biểu tượng, khi năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 10 năm Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP) giữa Việt Nam và Ấn Độ. Trong bài phát biểu khai mạc, Ngài Tshering W. Sherpa, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng dược phẩm được lựa chọn một cách có chủ đích làm trọng tâm chủ đề đầu tiên trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm.

“Dược phẩm chạm đến mọi người. Dược phẩm liên quan đến mọi khía cạnh của cuộc sống và có sức mạnh làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn”, Đại sứ nhận định. Ông cũng nhấn mạnh, Việt Nam và Ấn Độ đã thiết lập các cơ chế thể chế như Nhóm công tác chung về y tế, nhưng sự kiện này nhấn mạnh mong muốn chung là chuyển thiện chí ngoại giao thành những kết quả kinh doanh cụ thể hơn - đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng tại Việt Nam.

Được biết đến rộng rãi là “nhà thuốc của thế giới”, Ấn Độ cung cấp khoảng 20% ​​thuốc generic (dược phẩm gốc) toàn cầu về khối lượng và là nhà cung cấp vaccine hàng đầu, chiếm tới 60% nguồn cung toàn cầu.

Xuất khẩu dược phẩm của Ấn Độ đạt khoảng 30,4 tỷ USD vào năm 2025, với sự thâm nhập mạnh mẽ vào các thị trường được quản lý chặt chẽ như Hoa Kỳ và châu Âu. Ấn Độ cũng là quốc gia có số lượng cơ sở sản xuất tuân thủ tiêu chuẩn USFDA lớn nhất ngoài Hoa Kỳ, cùng với hơn 2.000 nhà máy được WHO phê duyệt theo tiêu chuẩn GMP.

Những thế mạnh này - kết hợp với giá cả cạnh tranh và nguồn nhân lực dồi dào gồm các chuyên gia y tế lành nghề - đã định vị Ấn Độ như một đối tác hấp dẫn đối với Việt Nam, đặc biệt khi Việt Nam đang tìm cách tăng cường khả năng tiếp cận thuốc với giá cả phải chăng, đảm bảo nguồn cung và nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

Ở chiều ngược lại, đại diện Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, đã trình bày các chính sách mới nhằm tăng cường ngành công nghiệp dược phẩm Việt Nam, bao gồm các ưu đãi cho đầu tư công nghệ cao và sản xuất trong nước theo chiến lược “Make in Việt Nam”. Những cải cách này là một phần của chiến lược phát triển ngành dược phẩm Quốc gia đến năm 2030 của Việt Nam, nhằm mục đích giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận thuốc chất lượng.

Ngài Tshering W. Sherpa, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam

Sau hai phiên thảo luận, doanh nghiệp hai bên bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ đến việc mở rộng hợp tác, đặc biệt là trong các lĩnh vực như thuốc generic giá rẻ, thiết bị y tế công nghệ cao, hệ thống quản lý bệnh viện và nghiên cứu phát triển dược phẩm.

PGS.TS Nguyễn Thị Chính, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng thời là nhà sáng lập Công ty TNHH Nấm linh chi, bày tỏ sự quan tâm tới các chính sách, thủ tục hợp tác nhằm tiếp cận xu hướng mới như ứng dụng công nghệ nano, AI trong nghiên cứu dược liệu, hay chuyển giao công nghệ sản xuất theo chuỗi khép kín, kinh tế tuần hoàn.

Tương tự, ông Nguyễn Sơn Tùng, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Elgi Equipments (Ấn Độ), bày tỏ sự quan tâm đến các chính sách thuế nhập khẩu và thị trường thiết bị, linh kiện y tế. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam, mong muốn kết nối với các bệnh viện Ấn Độ để học hỏi kinh nghiệm xây dựng chuỗi bệnh viện tư nhân chất lượng cao tại Việt Nam. "Chúng tôi mong muốn được gửi các chuyên gia, bác sĩ, kỹ sư đi đào tạo về nâng cao trình độ sở hữu thiết bị và phát huy công năng phục vụ người bệnh hiệu quả," ông Đệ nói.

Về phía doanh nghiệp Ấn Độ, ông Dhiman Das, Quản lý khu vực, công ty Zydus Life Science nhận định Việt Nam có tiềm năng về sản xuất vaccine giá rẻ, nhưng để phát triển ngành vaccine cần đặc biệt chú trọng đến hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao. "Việt Nam hoàn toàn có thể thích ứng, nhưng ở cấp độ chính phủ cần thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng để hỗ trợ khu vực tư nhân. Một khi muốn xây dựng các cơ sở vaccine, chúng ta cần hạ tầng tốt và đội ngũ kỹ thuật trình độ cao," ông Das nhấn mạnh.

Các doanh nghiệp Ấn Độ cũng được khuyến nghị cần thay đổi tư duy để thành công tại Việt Nam. Ông Arun Ahuja đến từ Công ty Dr. Reddy's cho rằng chiến lược kinh doanh cần chuyển từ ngắn hạn sang đầu tư dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển sản xuất nội địa của Việt Nam.

"Các công ty Ấn Độ nên học cách đổi mới vì các chính sách của Chính phủ Việt Nam đang hướng tới ưu tiên sản xuất nội địa. Nếu các công ty chỉ tiếp tục tập trung vào Nhóm 2 và Nhóm 5 (thuốc generic), đó không phải là chiến lược dài hạn," ông Ahuja nói.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Hà Nội (Incham) Navendu Kumar cho rằng hợp tác cần tập trung vào ba trụ cột chính: thương mại gắn với công nghệ; phát triển nguồn nguyên liệu dược phẩm và thúc đẩy sản xuất vaccine, sinh phẩm.

Đại sứ Ấn Độ Tshering Wangchuk Sherpa nhấn mạnh thành công của sự hợp tác hai bên không chỉ đo bằng doanh thu mà còn bằng tác động tới sức khỏe cộng đồng, hướng tới mục tiêu "làm cho Ấn Độ tự hào và làm cho Việt Nam tự hào".