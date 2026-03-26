Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”
Hoài Phương
26/03/2026, 13:27
Ngày 25/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (Incham) tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp Ấn Độ – Việt Nam trong lĩnh vực dược phẩm. Đây là diễn đàn nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược, giao thương và trao đổi công nghệ giữa hai quốc gia trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe…
Tham dự hội nghị có Ngài Tshering W. Sherpa, Đại sứ Ấn
Độ tại Việt Nam; Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế; Ông Navendu Kumar, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ - Hà Nội (Incham Hanoi)... và hơn 40 đại diện doanh nghiệp Ấn Độ, hơn 100 đại
diện doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.
Hội nghị diễn ra vào thời điểm đặc biệt mang tính biểu tượng,
khi năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 10 năm Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP)
giữa Việt Nam và Ấn Độ. Trong bài phát biểu khai mạc, Ngài Tshering W. Sherpa, Đại
sứ Ấn Độ tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng dược phẩm được lựa chọn một cách có chủ
đích làm trọng tâm chủ đề đầu tiên trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm.
“Dược phẩm chạm đến mọi người. Dược phẩm liên quan đến mọi khía cạnh
của cuộc sống và có sức mạnh làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn”, Đại sứ
nhận định.
Ông cũng nhấn mạnh, Việt Nam và Ấn Độ đã thiết lập các cơ chế thể chế như Nhóm
công tác chung về y tế, nhưng sự kiện này nhấn mạnh mong muốn chung là chuyển
thiện chí ngoại giao thành những kết quả kinh doanh cụ thể hơn - đặc biệt trong
bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng tại Việt Nam.
Được biết đến rộng rãi là “nhà thuốc của thế giới”, Ấn Độ
cung cấp khoảng 20% thuốc generic (dược phẩm gốc) toàn cầu về khối lượng và
là nhà cung cấp vaccine hàng đầu, chiếm tới 60% nguồn cung toàn cầu.
Xuất khẩu
dược phẩm của Ấn Độ đạt khoảng 30,4 tỷ USD vào năm 2025, với sự thâm nhập mạnh
mẽ vào các thị trường được quản lý chặt chẽ như Hoa Kỳ và châu Âu. Ấn Độ cũng
là quốc gia có số lượng cơ sở sản xuất tuân thủ tiêu chuẩn USFDA lớn nhất ngoài
Hoa Kỳ, cùng với hơn 2.000 nhà máy được WHO phê duyệt theo tiêu chuẩn GMP.
Những thế mạnh này - kết hợp với giá cả cạnh tranh và nguồn
nhân lực dồi dào gồm các chuyên gia y tế lành nghề - đã định vị Ấn Độ như một đối
tác hấp dẫn đối với Việt Nam, đặc biệt khi Việt Nam đang tìm cách tăng cường khả
năng tiếp cận thuốc với giá cả phải chăng, đảm bảo nguồn cung và nâng cao năng
lực sản xuất trong nước.
Ở chiều ngược lại, đại diện Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, đã
trình bày các chính sách mới nhằm tăng cường ngành công nghiệp dược phẩm Việt Nam, bao gồm các ưu đãi cho đầu tư công nghệ cao và sản xuất trong nước theo
chiến lược “Make in Việt Nam”. Những cải cách này là một phần của chiến lược
phát triển ngành dược phẩm Quốc gia đến năm 2030 của Việt Nam, nhằm mục đích giảm
sự phụ thuộc vào nhập khẩu đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận thuốc chất lượng.
Sau hai phiên thảo luận, doanh nghiệp hai bên bày tỏ sự quan
tâm mạnh mẽ đến việc mở rộng hợp tác, đặc biệt là trong các lĩnh vực như thuốc
generic giá rẻ, thiết bị y tế công nghệ cao, hệ thống quản lý bệnh viện và
nghiên cứu phát triển dược phẩm.
PGS.TS Nguyễn Thị Chính, Phó chủ tịch Hiệp hội
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng thời là nhà sáng lập Công ty TNHH Nấm linh
chi, bày tỏ sự quan tâm tới các chính sách, thủ tục hợp tác nhằm tiếp cận xu hướng
mới như ứng dụng công nghệ nano, AI trong nghiên cứu dược liệu, hay chuyển giao
công nghệ sản xuất theo chuỗi khép kín, kinh tế tuần hoàn.
Tương tự, ông Nguyễn Sơn Tùng, Trưởng phòng Kinh doanh Công
ty Elgi Equipments (Ấn Độ), bày tỏ sự quan tâm đến các chính sách thuế nhập khẩu
và thị trường thiết bị, linh kiện y tế. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch
Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam, mong muốn kết nối với các bệnh viện Ấn Độ
để học hỏi kinh nghiệm xây dựng chuỗi bệnh viện tư nhân chất lượng cao tại Việt
Nam. "Chúng tôi mong muốn được gửi các chuyên gia, bác sĩ, kỹ sư đi đào tạo
về nâng cao trình độ sở hữu thiết bị và phát huy công năng phục vụ người bệnh
hiệu quả," ông Đệ nói.
Về phía doanh nghiệp Ấn Độ, ông Dhiman Das, Quản lý khu vực,
công ty Zydus Life Science nhận định Việt Nam có tiềm năng về sản xuất vaccine
giá rẻ, nhưng để phát triển ngành vaccine cần đặc biệt chú trọng đến hạ tầng và
nguồn nhân lực chất lượng cao. "Việt Nam hoàn toàn có thể thích ứng, nhưng
ở cấp độ chính phủ cần thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng để hỗ trợ khu vực tư nhân.
Một khi muốn xây dựng các cơ sở vaccine, chúng ta cần hạ tầng tốt và đội ngũ kỹ thuật
trình độ cao," ông Das nhấn mạnh.
Các doanh nghiệp Ấn Độ cũng được khuyến nghị cần thay đổi tư
duy để thành công tại Việt Nam. Ông Arun Ahuja đến từ Công ty Dr. Reddy's cho rằng
chiến lược kinh doanh cần chuyển từ ngắn hạn sang đầu tư dài hạn, phù hợp với định
hướng phát triển sản xuất nội địa của Việt Nam.
"Các công ty Ấn Độ nên học
cách đổi mới vì các chính sách của Chính phủ Việt Nam đang hướng tới ưu tiên sản
xuất nội địa. Nếu các công ty chỉ tiếp tục tập trung vào Nhóm 2 và Nhóm 5 (thuốc
generic), đó không phải là chiến lược dài hạn," ông Ahuja nói.
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Hà Nội (Incham) Navendu
Kumar cho rằng hợp tác cần tập trung vào ba trụ cột chính: thương mại gắn với
công nghệ; phát triển nguồn nguyên liệu dược phẩm và thúc đẩy sản xuất vaccine,
sinh phẩm.
Đại sứ Ấn Độ Tshering Wangchuk Sherpa nhấn mạnh thành công của sự hợp tác hai bên không chỉ đo bằng doanh thu mà còn bằng tác động tới sức khỏe cộng đồng, hướng tới mục tiêu "làm cho Ấn Độ tự hào và làm cho Việt Nam tự hào".
Một kết quả đáng chú ý của sự kiện là việc ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Incham và Hiệp hội các công ty dược phẩm Việt Nam, thể hiện cam kết thể chế hóa hợp tác kinh doanh. Trong tương lai, cả hai bên đang lên kế hoạch tổ chức Nhóm công tác chung về Y tế tại Hà Nội, dự kiến vào tháng 6/2026, để tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và hợp tác chiến lược dài hạn.
Khám sàng lọc trước sinh: Biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dân số
11:16, 18/03/2026
Người dân hưởng lợi từ chuyển đổi số trong ngành y tế
12:29, 12/03/2026
Một số bệnh viện Việt Nam có thêm thiết bị hiện đại điều trị ung thư
Nền tảng EM-P Super Hybrid trên Lynk & Co 08 có gì khác biệt?
Lynk & Co 08, Honda CR-V và Hyundai Santa Fe thể hiện ba hướng tiếp cận khác nhau trong phân khúc SUV Hybrid. Sự khác biệt không chỉ ở thông số, mà ở cách mỗi hệ truyền động mang đến trải nghiệm thuần điện cho người dùng.
Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác
Giá nhiên liệu bay tăng mạnh và nguồn cung Jet A-1 có dấu hiệu thắt chặt đang buộc các hãng hàng không trong nước điều chỉnh kế hoạch khai thác, cắt giảm một số đường bay và tập trung nguồn lực vào các tuyến trọng điểm...
Nghệ An xây dựng chính sách mới thu hút doanh nghiệp đầu tư
Sở Tài chính Nghệ An đang lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2026–2030. Dự thảo đưa ra nhiều cơ chế hỗ trợ về hạ tầng, đất đai, phát triển cụm công nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tư vào tỉnh.
J&T Express: Kết nối tương lai logistics tại VALOMA LOGFAIR 2026
Tại VALOMA LOGFAIR 2026, J&T Express đã giới thiệu các hoạt động kết nối nguồn nhân lực trẻ và giải pháp nền tảng số, phản ánh xu hướng phát triển mới của ngành chuyển phát.
Hà Nội công bố 125 đại biểu trúng cử Hội đồng nhân dân, nhiều doanh nhân đắc cử
Theo Nghị quyết của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031, có 125 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ mới.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: