Giá vàng sụt mạnh do USD tăng giá và mối lo chiến tranh kéo dài

Giá vàng và giá bạc thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (26/3), trượt sâu khỏi ngưỡng 4.400 USD/oz. Cú trượt này diễn ra khi tỷ giá đồng USD tăng và giá dầu duy trì xu hướng đi lên bở lo ngại cuộc chiến giữa Mỹ và Iran có thể kéo dài. Quỹ vàng SPDR Gold Trust tranh thủ giá giảm để mua vào, nhưng lực mua dè dặt.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 128,1 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 2,84%, còn 4.379,2 USD/oz.

Giá bạc giao ngay giảm 3,24 USD/oz, tương đương giảm 4,54%, còn 68,14 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4 giảm 3,9%, chốt phiên ở mức 4.376,3 USD/oz.

Đồng USD tăng giá phiên này, gây áp lực giảm lên thị trường kim loại quý. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,27%, chốt ở mức 99,87 điểm.

Trong 5 phiên trở lại đây, Dollar Index đã tăng 0,64%, nâng tổng mức tăng từ đầu tháng lên 2,22% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Đồng USD đang được nâng đỡ bởi đà tăng của giá dầu khi giới đầu tư hoài nghi về khả năng Mỹ và Iran đạt một thỏa thuận ngừng bắn. Mối lo về sự kéo dài của xung đột ở Vùng Vịnh đang khiến giá dầu duy trì trên mức 100 USD/thùng, làm gia tăng áp lực lạm phát và có thể khiến các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Ngoài ra, đồng USD còn hưởng lợi từ vị thế của Mỹ với tư cách một quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng và vị thế một kênh đầu tư an toàn.

Nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của công ty Kitco Metals nhận định giá vàng đang đương đầu sức ép giảm từ kỳ vọng lạm phát cao hơn và lãi suất tăng.

“Nếu xung đột tiếp diễn, giá vàng có thể giảm dưới 4.000 USD/oz. Còn trong trường hợp có một thỏa thuận ngừng bắn và kỳ vọng giảm lãi suất được thiết lập lại, giá vàng có thể tăng trở lại ngưỡng 5.000 USD/oz”, ông Wyckoff nói.

Phản ánh kỳ vọng lạm phát tăng và lãi suất cao hơn lâu hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 9 điểm cơ bản trong phiên ngày thứ Năm, lên mức 4,424%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm, có mức độ nhạy cảm lớn hơn với lãi suất quỹ liên bang của Fed, tăng hơn 11 điểm cơ bản, lên mức 3,994%.

Khả năng Mỹ và Iran đạt một thỏa thuận ngừng bắn cho cuộc chiến sắp bước sang tuần thứ năm vẫn còn mong manh. Một quan chức cấp cao của Iran nói với hãng tin Reuters rằng đề xuất của phía Mỹ để kết thúc chiến sự là “phiến diện và không công bằng”. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Năm nói rằng việc Iran để cho 10 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz là một hành động thiện chí rõ ràng và là một nỗ lực đàm phán.

Từ khi xung đột nổ ra vào hôm 28/2 đến nay, giá vàng đã giảm 17%.

“Hoạt động đầu cơ trong những quý gần đây đã làm cho vàng và bạc suy giảm vị thế tài sản an toàn, ít nhất là trong ngắn hạn. Cơn khát thanh khoản đã khiến cả hai kim loại quý này bị bán mạnh trong những tuần đầu tiên của xung đột”, một báo cáo của công ty Intesa Sanpaolo nhận định.

Số liệu thống kê kinh tế Mỹ công bố ngày thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu chỉ tăng nhẹ trong tuần trước. Đây được xem là một dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ giữ được sự ổn định và giúp Fed có dư địa để giữ nguyên lãi suất trong lúc đánh giá tác động của chiến tranh tới lạm phát và tăng trưởng kinh tế.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 0,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.052,7 tấn vàng. Từ khi chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra tới nay, quỹ đã bán ròng 48,6 tấn vàng, tương đương giảm 4,4% khối lượng nắm giữ.

Giá vàng và giá bạc cùng bật tăng vào đầu giờ phiên sáng nay tại thị trường châu Á.

Lúc 6h25 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 19,3 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương tăng 0,44%, giao dịch ở mức 4.398,5 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng 0,64%, giao dịch ở mức 68,58 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 139,7 triệu đồng/lượng, giảm 3,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.107 đồng (mua vào) và 26.357 đồng (bán ra), giảm 2 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.