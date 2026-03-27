Blog chứng khoán: Tự tin nâng giá mua

Những đợt chốt lời nhỏ không đủ lực cản xu hướng tăng hôm nay, VNI đã giành lại được ngưỡng MA200 ngày không chỉ nhờ trụ mà còn với số cổ phiếu tăng giá hoàn toàn áp đảo.
Chỉ số đóng cửa tăng 1,71%, tuy không cực mạnh nhưng đã khiến
những ai chốt lời hôm qua phải tiếc nuối. Đặc biệt tới hơn 100 cổ phiếu tăng vượt
2%, với 13 mã kịch trần là một kết quả rất tích cực. Lực cản từ bên bán không ép
được giá lùi lại một cách rõ rệt ở nhóm này, nghĩa là bên mua đủ sức khống chế dao
động cho tới phút cuối.
Việc VNI vượt trở lại lên trên đường MA200 ngày cũng là một
tín hiệu tốt về mặt kỹ thuật. Nếu duy trì được độ cao trên đường này thì nhịp
trượt của phiên đầu tuần lại mang dáng dấp của một “bear-trap”. Dĩ nhiên nếu thị
trường tuần tới lại quay đầu giảm và dò đáy mới thì tình thế sẽ khác, nhưng cho
đến khi điều đó diễn ra, khả năng thị trường chạm đáy vẫn hiện diện.
Biến số lớn nhất lúc này vẫn là liệu tình hình bên ngoài đã
thực sự ổn định hay chưa. Các đợt tấn công lẫn nhau vẫn diễn ra, giá dầu vẫn
cao nhưng ít nhất thị trường được xác nhận là các biện pháp ngoại giao đang được
xúc tiến – điều không còn mơ hồ như hồi đầu tuần khi một bên phủ nhận. Đương
nhiên không có tiến trình đàm phán nào suôn sẻ ngay lập tức, thậm chí các hành động
gây sức ép trong lúc đàm phán vẫn có thể xuất hiện. Vấn đề là nếu điều xấu nhất
đã qua thì cơ hội cải thiện dần sẽ “sáng” hơn.
Đối với tình hình trong nước, tuần tới sẽ bắt đầu có số liệu
vĩ mô quý 1/2026. Tình trạng căng thẳng về giá dầu chỉ mới có trong tháng 3 nên
khả năng chưa tác động nhiều, ngay cả với CPI tháng 3/2026. Kết quả kinh doanh
của doanh nghiệp cũng vậy. Do đó trong ngắn hạn các số liệu khả năng cao vẫn khá
tích cực. Mùa đại hội cổ đông cũng sẽ giúp thị trường đánh giá tốt hơn về rủi
ro mà doanh nghiệp phải đối diện từ góc nhìn của ban lãnh đạo.
Nói ngắn gọn thì khoảng thời gian trước mắt sẽ khá êm đềm,
nhất là khi nguy cơ tấn công hạ tầng năng lượng của Iran được trì hoãn thêm đến
6/4. Trong thời gian này sẽ có thông tin về đợt đánh giá giữa kỳ của FTSE và những
dự báo, tiết lộ về kết quả kinh doanh quý 1/2026 cũng xuất hiện. Kịch bản này sẽ
bị phá vỡ nếu đàm phán không tích cực và xung đột lại leo thang. Do đó mọi việc
vẫn chưa bình yên được, dòng tiền chưa có lý do gì để hoạt động quá mạnh.
Hôm nay thanh khoản 2 sàn khoản 22,1k tỷ chưa kể thỏa thuận,
chỉ ở mức thấp. Tuy nhiên hiệu ứng tăng giá thì mạnh, xác nhận bên bán đã găm hàng.
Thực ra ngoại trừ phiên bán tháo đầu tuần, các phiên còn lại đều có thanh khoản
rất kém, không có thêm đợt ép mạnh nào nữa. Như vậy lượng mắc kẹt trong “bull-trap”
gần nhất có sức chịu đựng tốt.
Dù vậy vẫn giữ quan điểm thận trọng, giải ngân nên từ tốn và
lựa chọn các cổ phiếu có đáy sau cao hơn hoặc vùng tích lũy rõ ràng. Biến số
ngoại biên khó đoán là rủi ro lớn nhất
Thị trường phái sinh hôm nay tích cực, F1 có trạng thái basis
đảo ngược từ rất sớm. Ngày cả nhịp lùi từ 10h-11h của VN30 thì basis vẫn dương,
thậm chí còn mở rộng. Đây là một tín hiệu đặt cược mạnh mẽ trong tình huống giá
dầu tăng và chứng khoán thế giới đỏ. Trừ nhịp lùi giữa buổi sáng khiến Short bất
lợi, còn lại VN30 hình thành xu hướng lên rõ ràng, biên độ rộng từ 1789.xx tới
1825.xx và không có nhịp đảo hướng biên độ lớn nào.
Với dòng tiền mua nâng giá có hưng phấn tốt trong hôm nay VNI
đã lấy lại được MA200. Khả năng tuần tới thị trường sẽ vẫn diễn biến tích cực với
bối cảnh khá êm đềm. Một nhịp tích lũy trên MA200 để chờ sự ổn định thực sự của
đàm phán có thể tạo đáy sau cao hơn ở rất nhiều cổ phiếu. Chiến lược vẫn là mua
thận trọng, Long/Short linh hoạt.
VN30 đóng cửa tại 1821.53. Cản gần nhất phiên tới là 1835;
1845; 1858; 1865; 1881; 1892. Hỗ trợ 1815; 1802; 1791; 1782; 1768.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Bất chấp xung đột vẫn căng thẳng, giá dầu vẫn quanh 100 USD/thùng và chứng khoán thế giới đỏ lửa, VN-Index vẫn chốt tuần ở mức cao nhất ngày, tăng 1,71% và là mức tăng mạnh nhất thế giới. Nhóm cổ phiếu midcap hôm nay tăng rực rỡ nhất.
Ba kịch bản cho thị trường chứng khoán trước tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông
Theo cập nhật mới nhất, Mỹ và Iran đang tiếp xúc gián tiếp, hướng tới đàm phán sau suốt hơn một tháng xung đột leo thang. Chứng khoán KBSV đưa ra 3 kịch bản chính của kết quả đàm phán nếu có và phản ứng của thị trường chứng khoán.
Dự báo lợi nhuận ngành ngân hàng tăng trưởng chậm lại trong quý 1/2026
VCBS dự báo toàn ngành ngân hàng tăng trưởng chậm lại do áp lực chi phí vốn lên NIM vẫn hiện hữu, trong khi đó room tín dụng bị hạn chế đặc biệt là tín dụng kinh doanh bất động sản vốn là động lực của nhiều ngân hàng.
Ba công ty chứng khoán được dự báo bùng nổ lợi nhuận quý 1/2026
Lợi nhuận nhóm công ty chứng khoán top đầu như HCM, SSI, VCI... tập trung cho vay margin kỳ vọng tăng trưởng so với cùng kỳ nhờ thanh khoản cải thiện mạnh, quy mô cho vay tăng so với cùng kỳ nhờ phát hành tăng vốn trong năm 2025.
Fed lỗ gần 19 tỷ USD trong năm 2025
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố khoản lỗ hoạt động 18,7 tỷ USD trong năm 2025, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp cơ quan này thua lỗ...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: