Di sản trở thành chiến lược của ngành đồng hồ hiện đại
Băng Sơn
27/03/2026, 16:07
Trong vài năm trở lại đây, ngành đồng hồ cao cấp thế giới chứng kiến một xu hướng đáng chú ý: sự trở lại của những thương hiệu từng được xem là “huyền thoại ngủ quên”…
Suốt một thời gian dài, ngành đồng hồ xa xỉ bị chi phối bởi hai xu
hướng chính: sản xuất công nghiệp quy mô lớn và đổi mới vật liệu công nghệ cao.
Tuy nhiên, song song với đó, một phân khúc khác vẫn âm thầm tồn tại: đồng hồ
siêu thủ công với sản lượng cực thấp.
Các nhà chế tác độc lập như Philippe Dufour, F. P. Journe
hay Kari Voutilainen đã chứng minh rằng thị trường vẫn tồn tại nhu cầu lớn đối
với những chiếc đồng hồ được hoàn thiện hoàn toàn bằng tay. Trong phân khúc
này, giá trị của sản phẩm không chỉ nằm ở thương hiệu, mà còn ở mức độ hoàn thiện,
độ hiếm và câu chuyện lịch sử đằng sau mỗi chiếc đồng hồ.
Gần đây, ngành đồng hồ cao cấp chứng kiến sự
phục hưng của nhiều thương hiệu lịch sử. Những cái tên như Gérald Genta, Czapek
& Cie hay A. Lange & Söhne đều trải qua quá trình tái sinh với chiến lược
tương tự nhau: tận dụng di sản lịch sử, giới hạn sản lượng và nhấn mạnh yếu tố
thủ công truyền thống.
Đối với các tập đoàn xa xỉ, đây là một chiến lược kinh doanh
hợp lý. Những thương hiệu lớn như Rolex hay Omega tập trung vào quy
mô sản xuất lớn và hệ thống phân phối toàn cầu. Còn các thương hiệu nhỏ với sản lượng
vài trăm chiếc mỗi năm có thể đóng vai trò “đỉnh kim tự tháp” với giá bán rất
cao và góp phần củng cố hình ảnh xa xỉ của cả tập đoàn đứng sau.
Giữa làn sóng đó, sự hồi sinh của Daniel Roth không chỉ là
câu chuyện về một thương hiệu được khôi phục, mà còn phản ánh những thay đổi
sâu sắc trong cấu trúc và chiến lược của thị trường đồng hồ xa xỉ hiện đại. Sau
nhiều năm gần như biến mất khỏi bản đồ ngành chế tác đồng hồ, Daniel Roth chính thức trở lại với sự hậu thuẫn của Louis Vuitton và tập đoàn LVMH.
Điều đáng chú ý là thương hiệu này không được tái sinh như một
nhãn hiệu sản xuất hàng loạt, mà được định vị lại như một nhà chế tác đồng hồ
haute horlogerie với sản lượng cực thấp và tiêu chuẩn thủ công ở mức cao nhất.
Trong bối cảnh ngành đồng hồ ngày càng bị chi phối bởi các tập đoàn lớn và dây
chuyền sản xuất công nghiệp, câu chuyện Daniel Roth đặt ra một câu hỏi thú vị:
liệu tương lai của đồng hồ cơ học có nằm ở việc chạy theo công nghệ, hay ở việc
quay trở lại với những giá trị thủ công truyền thống?
Tên tuổi Daniel Roth gắn liền với một giai đoạn quan trọng của
ngành đồng hồ Thụy Sĩ. Trước khi thành lập thương hiệu mang tên mình vào năm
1988, ông từng làm việc nhiều năm tại Breguet, nơi ông góp phần khôi phục ngôn
ngữ thiết kế cổ điển của hãng sau cuộc khủng hoảng thạch anh.
Khi rời Breguet để
thành lập thương hiệu riêng, Daniel Roth trở thành một trong những người tiên
phong của phong trào chế tác đồng hồ độc lập – trào lưu sau này đã tạo nên một
thế hệ nghệ nhân mới trong ngành haute horlogerie.
Những chiếc đồng hồ Daniel Roth đầu tiên nhanh chóng gây chú
ý nhờ hai yếu tố. Thứ nhất là thiết kế vỏ double-ellipse độc đáo, kết hợp giữa
hình tròn và hình chữ nhật, tạo nên một ngôn ngữ thẩm mỹ rất khác so với các mẫu
đồng hồ truyền thống.
Thứ hai là việc đưa các cơ chế phức tạp như Tourbillon
vào đồng hồ đeo tay trong thời điểm complication này vẫn còn cực kỳ hiếm.
Tourbillon vốn được phát minh từ thế kỷ XIX bởi Abraham-Louis Breguet, với mục
đích giảm sai số do trọng lực gây ra trong bộ máy đồng hồ cơ.
Trong giai đoạn đầu từ cuối thập niên 1980 đến đầu thập niên
1990, Daniel Roth chỉ sản xuất số lượng đồng hồ rất nhỏ nhưng mức độ hoàn thiện
thủ công cực kỳ cao. Những chiếc tourbillon, chronograph hay lịch vạn niên của
hãng nhanh chóng trở thành đối tượng được giới sưu tầm săn lùng.
Tuy nhiên, giống như nhiều thương hiệu độc lập khác, Daniel
Roth cũng phải đối mặt với khó khăn tài chính. Công ty sau đó được bán lại cho
nhà bán lẻ The Hour Glass, rồi chuyển sang sở hữu của Bulgari vào năm 2000. Khi
Bulgari tập trung xây dựng các dòng đồng hồ mang thương hiệu riêng, cái tên
Daniel Roth dần biến mất khỏi thị trường.
Khi LVMH quyết định hồi sinh Daniel Roth, mục tiêu của tập đoàn không phải
là cạnh tranh với các thương hiệu phổ biến, mà là xây dựng một thương hiệu đồng
hồ thủ công tinh hoa. Trung tâm của dự án này là xưởng chế tác La Fabrique du
Temps, nơi phát triển bộ máy và sản xuất các mẫu đồng hồ mới cho Daniel Roth.
Xưởng này do hai bậc thầy chế tác đồng hồ Michel Navas và Enrico Barbasini điều
hành, những người từng tham gia phát triển nhiều bộ máy phức tạp trong ngành.
Bước đi đầu tiên của thương hiệu sau khi hồi sinh là mẫu
Daniel Roth Tourbillon Souscription, được giới thiệu với số lượng chỉ vài chục
chiếc. Mẫu đồng hồ này có giá bán khoảng 190.000 franc Thụy Sĩ, tương đương hơn
200.000 USD, và nhanh chóng được các nhà sưu tầm đặt mua hết. Thành công của mẫu
đồng hồ này cho thấy thị trường vẫn có nhu cầu rất lớn đối với những chiếc đồng
hồ siêu thủ công mang giá trị lịch sử.
Tiếp theo đó là phiên bản Daniel Roth Tourbillon Rose Gold. Mẫu đồng hồ này
sử dụng bộ máy cơ DR001 do La Fabrique du Temps phát triển, với lồng tourbillon
đặt ở vị trí 6 giờ. Mặt số được chế tác từ vàng hồng nguyên khối và trang trí bằng
kỹ thuật Guilloché thủ công. Các họa tiết guilloché được thực hiện với sự hợp
tác của xưởng chế tác do nghệ nhân đồng hồ độc lập Kari Voutilainen sáng lập, một
trong những bậc thầy hoàn thiện đồng hồ nổi tiếng nhất hiện nay.
Mỗi năm chỉ có khoảng 50 chiếc đồng hồ được hoàn thiện, giá
bán của Tourbillon Rose Gold không được công bố rộng rãi. Nhưng theo nhiều nhà
bán lẻ đồng hồ cao cấp, mức giá ước tính dao động từ khoảng 200.000 đến 220.000
USD, tương đương hơn 5 tỷ đồng Việt Nam.
Ở góc độ kinh tế, câu chuyện Daniel Roth cho thấy giá trị của
đồng hồ cơ học ngày nay không còn nằm ở chức năng đo thời gian. Smartphone đã
khiến việc xem giờ trở nên quá dễ dàng. Thay vào đó, đồng hồ cơ cao cấp trở
thành một dạng tài sản văn hóa, nơi hội tụ của nghệ thuật thủ công, kỹ thuật cơ
khí và lịch sử thương hiệu.
Khi công nghệ số ngày càng chiếm lĩnh đời sống,
chính những cỗ máy cơ khí phức tạp được hoàn thiện bằng tay lại nhắc chúng ta rằng
thời gian chính là kết quả của sự
kiên nhẫn, kỹ năng và trí tưởng tượng của con người.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: