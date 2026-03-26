Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Minh Quang

26/03/2026, 16:11

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM) tổ chức “Sự kiện kết nối doanh nghiệp Ấn Độ – Việt Nam trong lĩnh vực dược phẩm”...

Năm 2026 được đánh giá là cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế làm trọng tâm hợp tác được xem là hướng đi thiết thực, gắn trực tiếp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Sự kiện có sự hiện diện của ngài Tshering W. Sherpa, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam; ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế; ông Navendu Kumar, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ - Hà Nội (INCHAM Hanoi)...

Được biết đến rộng rãi là “nhà thuốc của thế giới”, Ấn Độ cung cấp khoảng 20% ​​thuốc generic (dược phẩm gốc) toàn cầu về khối lượng và là nhà cung cấp vaccine hàng đầu, chiếm tới 60% nguồn cung toàn cầu. Xuất khẩu dược phẩm của Ấn Độ đạt khoảng 30,4 tỷ USD vào năm 2025, với sự thâm nhập mạnh mẽ vào các thị trường được quản lý chặt chẽ như Hoa Kỳ và châu Âu...

Trong bài phát biểu khai mạc, ngài Tshering W. Sherpa, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng dư địa hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn. Dù Ấn Độ dẫn đầu về sản lượng dược phẩm cung cấp cho Việt Nam, song thứ hạng về giá trị xuất khẩu chưa tương xứng. Ông cho rằng cần làm rõ các rào cản về cơ chế, tiêu chuẩn và môi trường kinh doanh để thúc đẩy doanh nghiệp hai bên khai thác hiệu quả hơn tiềm năng hợp tác.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Navendu Kumar, Chủ tịch INCHAM Hà Nội, cho biết quan hệ thương mại song phương tiếp tục ghi nhận những bước phát triển tích cực, với kim ngạch hai chiều đạt mức kỷ lục 16,46 tỷ USD trong năm 2025.

Riêng trong lĩnh vực dược phẩm, Ấn Độ xuất khẩu khoảng 305 triệu USD sang Việt Nam trong năm qua, trở thành nhà cung cấp lớn thứ tư, phản ánh niềm tin của thị trường đối với chất lượng và giá cả cạnh tranh của dược phẩm Ấn Độ.

Theo ông Navendu Kumar, chiến lược phát triển ngành dược của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 với mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất trong nước, bảo đảm an ninh y tế và giảm phụ thuộc nhập khẩu có sự tương đồng với thế mạnh của Ấn Độ. Trên cơ sở đó, hai bên có thể thúc đẩy hợp tác theo ba trụ cột chính.

Thứ nhất, chuyển từ hợp tác thương mại truyền thống sang hợp tác dựa trên công nghệ, bao gồm chuyển giao công nghệ, sản xuất chung và nghiên cứu - phát triển.

Thứ hai, tăng cường hợp tác về hoạt chất dược phẩm (API), tận dụng lợi thế của Ấn Độ trong chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định và nâng cao tính tự chủ cho Việt Nam.

Thứ ba, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực sinh phẩm và vaccine, hướng tới các sáng kiến đồng phát triển và sản xuất chung, góp phần bảo đảm an ninh y tế khu vực.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng gia tăng của khu vực y tế tư nhân trong hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, cho rằng hợp tác y tế giữa Việt Nam và Ấn Độ không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn có giá trị nhân văn sâu sắc trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng.

Kết nối doanh nghiệp Việt với "nhà thuốc của thế giới"

13:27, 26/03/2026

Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”

Sâm Ngọc Linh: Tinh hoa dược liệu Việt Nam vươn tầm quốc tế

14:05, 10/03/2026

Sâm Ngọc Linh: Tinh hoa dược liệu Việt Nam vươn tầm quốc tế

Một số bệnh viện Việt Nam có thêm thiết bị hiện đại điều trị ung thư

05:25, 12/03/2026

Một số bệnh viện Việt Nam có thêm thiết bị hiện đại điều trị ung thư

công nghệ dược phẩm, Đại sứ Ấn Độ Tshering W. Sherpa, hợp tác dược phẩm Việt Nam Ấn Độ, vaccine Ấn Độ

Đọc thêm

Liên tiếp các thương hiệu tiêu dùng "sẩy chân" trong hoạt động quảng cáo, marketing

Liên tiếp các thương hiệu tiêu dùng “sẩy chân” trong hoạt động quảng cáo, marketing

Mạng xã hội và nền tảng số mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, nhưng cũng kéo theo không ít hệ lụy. Phản ứng của người tiêu dùng đang dần buộc các hoạt động quảng cáo, marketing phải minh bạch và có trách nhiệm hơn…

Du lịch Huế sôi động ngay từ quý I/2026

Du lịch Huế sôi động ngay từ quý I/2026

Nhờ chuẩn bị tốt cho mùa cao điểm và đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, du lịch Huế đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong quý I/2026, với lượng khách và doanh thu đều tăng trưởng mạnh.

Du lịch làng nghề Hà Nội: Xanh hóa để phát triển bền vững

Du lịch làng nghề Hà Nội: Xanh hóa để phát triển bền vững

Trong dòng chảy hội nhập, các làng nghề của Hà Nội không còn chỉ là nơi lưu giữ ký ức văn hóa, mà đang chuyển mình theo hướng “xanh hóa” để phát triển bền vững.

Thị trường điện máy gia dụng "đón hè" sớm

Thị trường điện máy gia dụng “đón hè” sớm

Hà Nội đang có những ngày với nhiệt độ cao hơn hẳn so với trung bình cùng thời điểm nhiều năm. Chiều nay, 24/3, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể lên tới 33 độ C, trời khá nóng. Đến đầu tuần sau, dự báo nhiệt độ sẽ là 38 – 39 độ C, trời rất nóng…

Cuộc đua giao hàng nhanh của các "ông lớn" bán lẻ

Cuộc đua giao hàng nhanh của các “ông lớn” bán lẻ

Nếu trước đây, bán lẻ chủ yếu là qua hình thức trực tiếp thì hiện nay đang bước vào thời kỳ của "bán lẻ tức thời". Thuật ngữ này chỉ hình thức mua sắm trực tuyến và người mua có thể nhận giao hàng sau một khoảng thời gian rất ngắn…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thế giới

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Thế giới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

eMagazine

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

1

Thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng chế độ ốm đau của người lao động

Dân sinh

2

Lần đầu tiên có quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu

Dân sinh

3

Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác

Đầu tư

4

Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử 27 triệu USD chính thức hoạt động tại Bắc Ninh

Kinh tế số

5

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: Nghị quyết 02 định hình quỹ đạo phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Tiêu điểm

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy