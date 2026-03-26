Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM) tổ chức “Sự kiện kết nối doanh nghiệp Ấn Độ – Việt Nam trong lĩnh vực dược phẩm”...

Năm 2026 được đánh giá là cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế làm trọng tâm hợp tác được xem là hướng đi thiết thực, gắn trực tiếp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Sự kiện có sự hiện diện của ngài Tshering W. Sherpa, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam; ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế; ông Navendu Kumar, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ - Hà Nội (INCHAM Hanoi)...

Được biết đến rộng rãi là “nhà thuốc của thế giới”, Ấn Độ cung cấp khoảng 20% ​​thuốc generic (dược phẩm gốc) toàn cầu về khối lượng và là nhà cung cấp vaccine hàng đầu, chiếm tới 60% nguồn cung toàn cầu. Xuất khẩu dược phẩm của Ấn Độ đạt khoảng 30,4 tỷ USD vào năm 2025, với sự thâm nhập mạnh mẽ vào các thị trường được quản lý chặt chẽ như Hoa Kỳ và châu Âu...

Trong bài phát biểu khai mạc, ngài Tshering W. Sherpa, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng dư địa hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn. Dù Ấn Độ dẫn đầu về sản lượng dược phẩm cung cấp cho Việt Nam, song thứ hạng về giá trị xuất khẩu chưa tương xứng. Ông cho rằng cần làm rõ các rào cản về cơ chế, tiêu chuẩn và môi trường kinh doanh để thúc đẩy doanh nghiệp hai bên khai thác hiệu quả hơn tiềm năng hợp tác.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Navendu Kumar, Chủ tịch INCHAM Hà Nội, cho biết quan hệ thương mại song phương tiếp tục ghi nhận những bước phát triển tích cực, với kim ngạch hai chiều đạt mức kỷ lục 16,46 tỷ USD trong năm 2025.

Riêng trong lĩnh vực dược phẩm, Ấn Độ xuất khẩu khoảng 305 triệu USD sang Việt Nam trong năm qua, trở thành nhà cung cấp lớn thứ tư, phản ánh niềm tin của thị trường đối với chất lượng và giá cả cạnh tranh của dược phẩm Ấn Độ.

Theo ông Navendu Kumar, chiến lược phát triển ngành dược của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 với mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất trong nước, bảo đảm an ninh y tế và giảm phụ thuộc nhập khẩu có sự tương đồng với thế mạnh của Ấn Độ. Trên cơ sở đó, hai bên có thể thúc đẩy hợp tác theo ba trụ cột chính.

Thứ nhất, chuyển từ hợp tác thương mại truyền thống sang hợp tác dựa trên công nghệ, bao gồm chuyển giao công nghệ, sản xuất chung và nghiên cứu - phát triển.

Thứ hai, tăng cường hợp tác về hoạt chất dược phẩm (API), tận dụng lợi thế của Ấn Độ trong chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định và nâng cao tính tự chủ cho Việt Nam.

Thứ ba, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực sinh phẩm và vaccine, hướng tới các sáng kiến đồng phát triển và sản xuất chung, góp phần bảo đảm an ninh y tế khu vực.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng gia tăng của khu vực y tế tư nhân trong hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, cho rằng hợp tác y tế giữa Việt Nam và Ấn Độ không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn có giá trị nhân văn sâu sắc trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng.