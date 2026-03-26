VUSTA khẳng định vị thế hạt nhân tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ
Nhĩ Anh
26/03/2026, 21:51
Trong bối cảnh sự lan tỏa, tác động mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đến mọi mặt đời sống xã hội, VUSTA sẽ đẩy mạnh hoạt động tập hợp, đoàn kết và tạo điều kiện thuận lợi cho các hội thành viên và giới trí thức khoa học và công nghệ phát huy tiềm năng trí tuệ để phục vụ hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…
TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và
Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), nhấn mạnh điều này tại Lễ kỷ niệm và chuỗi các hoạt động
đặc biệt chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày thành lập VUSTA (26/3/1983 - 26/3/2026)
diễn ra chiều ngày 26/3. GS.VS. Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy VUSTA dự lễ kỷ niệm.
Sự kiện là dấu mốc ý nghĩa ghi dấu hành trình hơn bốn thập kỷ
kiến tạo và cống hiến của VUSTA – ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức khoa học
và công nghệ Việt Nam.
Trong diễn văn chào mừng, Chủ tịch Phan Xuân Dũng điểm lại
chặng đường vẻ vang cùng định hướng trong thời gian tới của VUSTA. Qua hơn bốn
thập kỷ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, VUSTA đã khẳng định vị thế hạt
nhân tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước, đóng
góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Từ 15 hội thành viên ban đầu, đến nay VUSTA đã tập hợp 127 hội
thành viên (gồm 93 hội ngành toàn quốc và 34 Liên hiệp hội địa phương), cùng
hơn 570 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc và các đơn vị nòng cốt, tạo
nên một hệ sinh thái tri thức vững mạnh.
Theo TSKH. Phan Xuân Dũng, một trong những dấu ấn nổi bật nhất
của VUSTA là công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Đây là kênh thông
tin quan trọng giúp Đảng và Nhà nước hoạch định các chủ trương, chính sách lớn.
Gần đây, VUSTA đã đóng góp tâm huyết vào dự thảo Báo cáo
chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, các chiến lược về kinh tế - xã hội, giáo
dục, y tế và môi trường. Ông Dũng cho rằng những ý kiến này không chỉ mang tính
chuyên môn sâu mà còn thể hiện nguyện vọng của đội ngũ trí thức từ Trung ương tới
địa phương đối với vận mệnh quốc gia.
Bên cạnh công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội,
công tác phổ biến kiến thức được quan tâm đẩy mạnh, đặc biệt là việc chuyển
giao công nghệ tới các xã, thôn, bản, các hộ gia đình, vùng sâu, vùng xa, góp
phần tham gia công tác xóa đói, giảm nghèo, đưa các thành tựu khoa học và công
nghệ áp dụng vào sản xuất và đời sống, được Nhân dân đánh giá cao về hiệu quả
các hoạt động phổ biến kiến thức của VUSTA.
Trên bình diện quốc tế, VUSTA không ngừng mở rộng hợp tác với
các tổ chức kỹ sư ASEAN và các đối tác lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, nâng cao vị
thế của khoa học Việt Nam trên trường quốc tế, mối quan hệ quốc tế ngày càng đi
vào chiều sâu.
Công tác tôn vinh trí thức cũng được đề cao, là sự khẳng định,
động viên và khích lệ đội ngũ trí thức; tạo nên phong trào thi đua yêu nước
trong hoạt động khoa học và công nghệ thông qua việc tổ chức các cuộc thi, hội
thi, giải thưởng khoa học công nghệ...
Song song với các nhiệm vụ chính trị, VUSTA cùng các đơn vị
thành viên đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc phát triển cộng đồng,
xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy nông nghiệp xanh, phát triển bền vững.
Đánh giá cao những thành tích hoạt động của VUSTA, Đảng và
Nhà nước đã trao tặng cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và
các hội thành viên nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Hồ Chí
Minh, Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động; nhiều nhà khoa học đã được
vinh danh Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và có nhiều giải thưởng Hồ Chí
Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng nhấn mạnh: Đất nước ta đang bước
vào giai đoạn mới của quá trình phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng,
trong bối cảnh sự lan tỏa, tác động mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đến mọi mặt
đời sống xã hội, VUSTA sẽ đẩy mạnh hoạt động tập hợp, đoàn kết và tạo điều kiện
thuận lợi cho các hội thành viên và giới trí thức khoa học và công nghệ phát
huy tiềm năng trí tuệ để phục vụ hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước. Đồng thời kế thừa truyền thống của dân tộc, của cha ông, góp phần
đưa khoa học và công nghệ nước nhà trở thành động lực hàng đầu trong xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc.
Cũng trong dịp này, ông Phạm Hữu Duệ, Chánh Văn phòng VUSTA, thông tin tới các đại biểu về kết quả Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Tại
buổi họp báo quốc tế công bố kết quả bầu cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chính
thức công bố danh sách 500 đại biểu trúng cử vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao
nhất nhiệm kỳ mới. GS.VS. Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật Việt Nam, đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
