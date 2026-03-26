Thứ Năm, 26/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: Nghị quyết 02 định hình quỹ đạo phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hà Lê

26/03/2026, 16:36

Quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh vai trò nền tảng chính trị – thể chế của Nghị quyết, tạo tiền đề để Hà Nội đổi mới mô hình phát triển, hướng tới tăng trưởng bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu kết luận hội nghị.Ảnh: hanoi.gov.vn

Sáng 26/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới; đồng thời triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Thành ủy và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Quang cảnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết tại điểm cầu Thành ủy

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết 02-NQ/TW; định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển Thủ đô với tầm nhìn 100 năm; kế hoạch tăng trưởng hai con số của thành phố; những điểm chính của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); cùng Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh Nghị quyết 02-NQ/TW được xác định là cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng cho Thủ đô phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết định hình tầm nhìn chiến lược dài hạn với bộ ba trụ cột gồm thể chế, quy hoạch và mô hình phát triển mới của Thủ đô, gắn với tầm nhìn 100 năm.

Theo Bí thư Thành ủy, việc hình thành khung khổ thể chế vượt trội sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện để Hà Nội được định vị, vận hành và phát triển như một trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia; có vai trò dẫn dắt, lan tỏa đối với cả nước và tăng cường kết nối toàn cầu trong bối cảnh mới.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu UBND Thành phố

Để hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố, vận hành theo bốn trục chủ đạo, phải tiên phong và gương mẫu trong đổi mới tư duy, phương thức hành động; chuyển mạnh từ tư duy “quản lý hành chính” sang “kiến tạo và phục vụ phát triển”, lấy phục vụ người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm.

Các cấp ủy đảng được xác định giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo, đi đầu trong đổi mới tư duy và hành động; đồng thời coi công tác chăm lo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt ở cấp chiến lược và cấp cơ sở, là khâu đột phá then chốt trong quá trình triển khai Nghị quyết.

Lãnh đạo Thành ủy cũng lưu ý, việc triển khai đồng bộ bộ ba trụ cột chiến lược đặt ra yêu cầu rất cao về tư duy đột phá, kỷ luật thực thi và năng lực tổ chức thực hiện.

Quá trình này đòi hỏi sự kiên định trong đường lối lãnh đạo, tính quyết liệt và sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, cũng như năng lực quản trị rủi ro trước các cú sốc từ bên ngoài, những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, cùng các rào cản từ tâm lý cục bộ, tư duy nhiệm kỳ và lợi ích nhóm.

Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố xác định, phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới vừa là sứ mệnh, vừa là trách nhiệm lớn. Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết được đặt trong tinh thần “Quyết liệt – Đồng bộ – Sáng tạo”, lấy kết quả thực chất làm thước đo, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn hệ thống chính trị quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TW với tinh thần “hiểu đúng, hành động ngay, làm đến cùng”; khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác xuyên suốt bốn trục phát triển, bảo đảm phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”, sớm đưa Nghị quyết của Bộ Chính trị đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển Thủ đô.

Từ khóa:

Nghị quyết 02-NQ/TW quy hoạch phát triển tầm nhìn 100 năm thủ đô Hà Nội

Chủ đề:

Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đọc thêm

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh Nhà nước gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó Thủ tướng...

Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 25/3 (giờ địa phương), tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo AFK Sistema - Tập đoàn tư nhân lớn nhất của LB Nga và Tổng công ty Đường sắt Nga.

Ngày 25/3/2026, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba và bế mạc hội nghị.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, sâu sắc, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc chiều 25/3, tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị.

Trung ương đã thống nhất cao về công tác tổ chức, cán bộ và các định hướng lớn về phát triển, quản trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong giai đoạn mới.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy