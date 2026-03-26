Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: Nghị quyết 02 định hình quỹ đạo phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh vai trò nền tảng chính trị – thể chế của Nghị quyết, tạo tiền đề để Hà Nội đổi mới mô hình phát triển, hướng tới tăng trưởng bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Sáng 26/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới; đồng thời triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Thành ủy và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Quang cảnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết tại điểm cầu Thành ủy

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết 02-NQ/TW; định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển Thủ đô với tầm nhìn 100 năm; kế hoạch tăng trưởng hai con số của thành phố; những điểm chính của Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); cùng Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh Nghị quyết 02-NQ/TW được xác định là cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng cho Thủ đô phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết định hình tầm nhìn chiến lược dài hạn với bộ ba trụ cột gồm thể chế, quy hoạch và mô hình phát triển mới của Thủ đô, gắn với tầm nhìn 100 năm.

Theo Bí thư Thành ủy, việc hình thành khung khổ thể chế vượt trội sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện để Hà Nội được định vị, vận hành và phát triển như một trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia; có vai trò dẫn dắt, lan tỏa đối với cả nước và tăng cường kết nối toàn cầu trong bối cảnh mới.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu UBND Thành phố

Để hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố, vận hành theo bốn trục chủ đạo, phải tiên phong và gương mẫu trong đổi mới tư duy, phương thức hành động; chuyển mạnh từ tư duy “quản lý hành chính” sang “kiến tạo và phục vụ phát triển”, lấy phục vụ người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm.

Các cấp ủy đảng được xác định giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo, đi đầu trong đổi mới tư duy và hành động; đồng thời coi công tác chăm lo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt ở cấp chiến lược và cấp cơ sở, là khâu đột phá then chốt trong quá trình triển khai Nghị quyết.

Lãnh đạo Thành ủy cũng lưu ý, việc triển khai đồng bộ bộ ba trụ cột chiến lược đặt ra yêu cầu rất cao về tư duy đột phá, kỷ luật thực thi và năng lực tổ chức thực hiện.

Quá trình này đòi hỏi sự kiên định trong đường lối lãnh đạo, tính quyết liệt và sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, cũng như năng lực quản trị rủi ro trước các cú sốc từ bên ngoài, những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, cùng các rào cản từ tâm lý cục bộ, tư duy nhiệm kỳ và lợi ích nhóm.

Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố xác định, phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới vừa là sứ mệnh, vừa là trách nhiệm lớn. Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết được đặt trong tinh thần “Quyết liệt – Đồng bộ – Sáng tạo”, lấy kết quả thực chất làm thước đo, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn hệ thống chính trị quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TW với tinh thần “hiểu đúng, hành động ngay, làm đến cùng”; khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác xuyên suốt bốn trục phát triển, bảo đảm phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”, sớm đưa Nghị quyết của Bộ Chính trị đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển Thủ đô.