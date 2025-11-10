Không có bán tháo, nỗ lực phân hóa đang hãm đà điều chỉnh

Thị trường đã không rơi vào cảnh “hoảng loạn” như lo ngại của không ít phân tích trong dịp cuối tuần qua. Giao dịch yếu, cổ phiếu giảm giá nhiều hơn, nhưng không xuất hiện hành động bán tháo. VN-Index vẫn đang được neo giữ trong vùng 1590-1600 điểm.

Chỉ số chốt phiên sáng giảm 0,39% tương đương -6,02 điểm, còn 1593,08 điểm. Ngưỡng 1590 điểm tương đương với đường trung bình động 100 ngày (MA100) vốn cũng được xem là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật phổ biến. Điểm số giảm nhẹ một phần cũng nhờ sự phân hóa tích cực trong nhóm cổ phiếu blue-chips.

VN30-Index đang giảm khá nhẹ 0,11% với 10 mã tăng/15 mã giảm. Nhóm vốn hóa lớn nhất không quá tệ: VIC tăng 0,65%, HPG tăng 1,34%. Số đỏ có VHM giảm 1,74%, CTG giảm 2,04%, FPT giảm 2,48%, VCB giảm 0,34%, BID giảm 0,4%, MBB giảm 0,43%. Như vậy trong Top 10 vốn hóa chỉ có 3 mã đang giảm mạnh. Các cổ phiếu yếu còn lại ảnh hưởng hạn chế như HDB, VRE, DGC.

Một diễn biến khá tích cực là nhóm VN30 nhận được dòng tiền bắt đáy khá rõ. Đầu tiên là thanh khoản nhóm này tăng gần 34% so với phiên trước. Thứ hai là tất cả các cổ phiếu trong rổ đều “thoát đáy” thấp nhất và 7 mã trong số đó đảo chiều vượt tham chiếu thành công. Ban đầu rổ này chỉ có 3 cổ phiếu tăng giá là HPG, LPB và MSN nhưng kết phiên sáng có 10 mã xanh. Một số cổ phiếu đảo chiều biên độ lớn là VIC phục hồi 3,98% so với mức thấp nhất, chốt vượt tham chiếu 0,65%; SSI đảo chiều 3,36%, vượt tham chiếu 2,73%...

Mở rộng ra cả sàn HoSE, dòng tiền bắt đáy cũng đang tạo hiệu quả phục hồi khá khá tốt, dù độ rộng thể hiện rõ ràng vẫn còn nhiều mã chưa chạm tới được tham chiếu. Thống kê có khoảng 41% số cổ phiếu có giao dịch đã hồi lại từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Điều này cũng tích cực hơn khi thanh khoản sàn HoSE tăng 14% so với phiên trước.

Do nhiều cổ phiếu vẫn có một nhịp giảm khá mạnh nên quá trình phục hồi vẫn còn khoảng cách nhất định so với tham chiếu. Hiện sàn HoSE vẫn còn 90 mã đang giảm trên 1%, trong đó khoảng 60 mã đã thoát đáy thành công. Dòng tiền mua tuy chấp nhận mức giá rất thấp nhưng chưa hẳn sẽ tiếp tục kéo lên thêm nữa vì rõ ràng trong xu hướng giảm, chiến lược mua giá rẻ có lợi thế. Tuy vậy khi xuất hiện lực cầu đỡ giá và kéo hồi lên một chút cũng là tích cực.

Khá nhiều cổ phiếu đang giảm sâu ở thời điểm chốt phiên sáng nhưng thực chất đã bắt đầu có cải thiện rõ rệt: GEE giảm 2,37% so với tham chiếu nhưng là đã phục hồi 4,82% so với giá thấp nhất; VIX giảm 3,88%, đã hồi lại 2,39% so với đáy; HHV giảm 2,88%, đã phục hồi 2,27%; VSC giảm 1,44%, hồi lại 2,24%; DXS giảm 1,96%, hồi lại 2,04%; HDC giảm 1,25%, hồi lại 1,94%...

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Thông thường trong xu hướng giảm, biên độ phục hồi và thanh khoản ở nhịp hồi đó được xem là dòng tiền tích cực. Với thực tế là rất nhiều cổ phiếu đã điều chỉnh sớm và mạnh hơn nhiều so với VN-Index, dòng tiền không nhất thiết phải căn cứ vào chỉ số để ra quyết định mua.

Hiệu ứng thường thấy của các quyết định khác nhau dựa trên cổ phiếu cụ thể là trạng thái phân hóa về giá. Sáng nay độ rộng vẫn thể hiện bên giảm áp đảo 110 mã tăng/186 mã giảm, nhưng ít nhất cũng có sự thay đổi tích cực. Chẳng hạn thời điểm VN-Index chạm đáy lúc 10h51, giảm 17,43 điểm (-1,09%), độ rộng chỉ có 73 mã tăng/228 mã giảm. Ngoài ra, như đã thống kê ở trên, hơn 41% số cổ phiếu đã phục hồi ít nhất 1% so với giá thấp nhất cũng là con số xác nhận có sự phân hóa dần về sức mạnh, chỉ là chưa đủ để đổi màu giá hoàn toàn.

Những cổ phiếu đang xanh trong VN-Index phần lớn vẫn chỉ chớm vượt tham chiếu. Khoảng 40 mã đang ghi nhận mức tăng trên 1% thì đa phần thanh khoản nhỏ. 12 mã đạt giao dịch vượt 10 tỷ đồng trong nhóm này với 4 mã vượt trăm tỷ là HPG tăng 1,34%, SSI tăng 2,73%, VND tăng 1,85%, HCM tăng 2,05%.

Nhà đầu tư nước ngoài đang tăng mua trở lại, tổng giá trị giải ngân trên HoSE sáng nay khoảng 1.259 tỷ đồng và mức ròng là -165,8 tỷ. Đây là quy mô bán ròng thấp nhất khoảng hơn 10 tuần. Khối này mua ròng mạnh HPG với 262,8 tỷ đồng, VIX +39,6 tỷ, MSN +37,6 tỷ, VHM +34,5 tỷ, SHB +33,4 tỷ, MWG +32,5 tỷ. Phía bán ròng có FPT -71,4 tỷ, HDB -61,8 tỷ, CTG -51,3 tỷ, KDH -44,6 tỷ, MBB -43,8 tỷ, VRE -37,9 tỷ…