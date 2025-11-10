Thứ Ba, 11/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Không có bán tháo, nỗ lực phân hóa đang hãm đà điều chỉnh

Kim Phong

10/11/2025, 12:10

Thị trường đã không rơi vào cảnh “hoảng loạn” như lo ngại của không ít phân tích trong dịp cuối tuần qua. Giao dịch yếu, cổ phiếu giảm giá nhiều hơn, nhưng không xuất hiện hành động bán tháo. VN-Index vẫn đang được neo giữ trong vùng 1590-1600 điểm.

Nhóm cổ phiếu blue-chips đang phân hóa dần và thanh khoản cải thiện.
Nhóm cổ phiếu blue-chips đang phân hóa dần và thanh khoản cải thiện.

Chỉ số chốt phiên sáng giảm 0,39% tương đương -6,02 điểm, còn 1593,08 điểm. Ngưỡng 1590 điểm tương đương với đường trung bình động 100 ngày (MA100) vốn cũng được xem là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật phổ biến. Điểm số giảm nhẹ một phần cũng nhờ sự phân hóa tích cực trong nhóm cổ phiếu blue-chips.

VN30-Index đang giảm khá nhẹ 0,11% với 10 mã tăng/15 mã giảm. Nhóm vốn hóa lớn nhất không quá tệ: VIC tăng 0,65%, HPG tăng 1,34%. Số đỏ có VHM giảm 1,74%, CTG giảm 2,04%, FPT giảm 2,48%, VCB giảm 0,34%, BID giảm 0,4%, MBB giảm 0,43%. Như vậy trong Top 10 vốn hóa chỉ có 3 mã đang giảm mạnh. Các cổ phiếu yếu còn lại ảnh hưởng hạn chế như HDB, VRE, DGC.

Một diễn biến khá tích cực là nhóm VN30 nhận được dòng tiền bắt đáy khá rõ. Đầu tiên là thanh khoản nhóm này tăng gần 34% so với phiên trước. Thứ hai là tất cả các cổ phiếu trong rổ đều “thoát đáy” thấp nhất và 7 mã trong số đó đảo chiều vượt tham chiếu thành công. Ban đầu rổ này chỉ có 3 cổ phiếu tăng giá là HPG, LPB và MSN nhưng kết phiên sáng có 10 mã xanh. Một số cổ phiếu đảo chiều biên độ lớn là VIC phục hồi 3,98% so với mức thấp nhất, chốt vượt tham chiếu 0,65%; SSI đảo chiều 3,36%, vượt tham chiếu 2,73%...

Mở rộng ra cả sàn HoSE, dòng tiền bắt đáy cũng đang tạo hiệu quả phục hồi khá khá tốt, dù độ rộng thể hiện rõ ràng vẫn còn nhiều mã chưa chạm tới được tham chiếu. Thống kê có khoảng 41% số cổ phiếu có giao dịch đã hồi lại từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. Điều này cũng tích cực hơn khi thanh khoản sàn HoSE tăng 14% so với phiên trước.

Do nhiều cổ phiếu vẫn có một nhịp giảm khá mạnh nên quá trình phục hồi vẫn còn khoảng cách nhất định so với tham chiếu. Hiện sàn HoSE vẫn còn 90 mã đang giảm trên 1%, trong đó khoảng 60 mã đã thoát đáy thành công. Dòng tiền mua tuy chấp nhận mức giá rất thấp nhưng chưa hẳn sẽ tiếp tục kéo lên thêm nữa vì rõ ràng trong xu hướng giảm, chiến lược mua giá rẻ có lợi thế. Tuy vậy khi xuất hiện lực cầu đỡ giá và kéo hồi lên một chút cũng là tích cực.

Khá nhiều cổ phiếu đang giảm sâu ở thời điểm chốt phiên sáng nhưng thực chất đã bắt đầu có cải thiện rõ rệt: GEE giảm 2,37% so với tham chiếu nhưng là đã phục hồi 4,82% so với giá thấp nhất; VIX giảm 3,88%, đã hồi lại 2,39% so với đáy; HHV giảm 2,88%, đã phục hồi 2,27%; VSC giảm 1,44%, hồi lại 2,24%; DXS giảm 1,96%, hồi lại 2,04%; HDC giảm 1,25%, hồi lại 1,94%...

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Diễn biến VN-Index sáng nay.

Thông thường trong xu hướng giảm, biên độ phục hồi và thanh khoản ở nhịp hồi đó được xem là dòng tiền tích cực. Với thực tế là rất nhiều cổ phiếu đã điều chỉnh sớm và mạnh hơn nhiều so với VN-Index, dòng tiền không nhất thiết phải căn cứ vào chỉ số để ra quyết định mua.

Hiệu ứng thường thấy của các quyết định khác nhau dựa trên cổ phiếu cụ thể là trạng thái phân hóa về giá. Sáng nay độ rộng vẫn thể hiện bên giảm áp đảo 110 mã tăng/186 mã giảm, nhưng ít nhất cũng có sự thay đổi tích cực. Chẳng hạn thời điểm VN-Index chạm đáy lúc 10h51, giảm 17,43 điểm (-1,09%), độ rộng chỉ có 73 mã tăng/228 mã giảm. Ngoài ra, như đã thống kê ở trên, hơn 41% số cổ phiếu đã phục hồi ít nhất 1% so với giá thấp nhất cũng là con số xác nhận có sự phân hóa dần về sức mạnh, chỉ là chưa đủ để đổi màu giá hoàn toàn.

Những cổ phiếu đang xanh trong VN-Index phần lớn vẫn chỉ chớm vượt tham chiếu. Khoảng 40 mã đang ghi nhận mức tăng trên 1% thì đa phần thanh khoản nhỏ. 12 mã đạt giao dịch vượt 10 tỷ đồng trong nhóm này với 4 mã vượt trăm tỷ là HPG tăng 1,34%, SSI tăng 2,73%, VND tăng 1,85%, HCM tăng 2,05%.

Nhà đầu tư nước ngoài đang tăng mua trở lại, tổng giá trị giải ngân trên HoSE sáng nay khoảng 1.259 tỷ đồng và mức ròng là -165,8 tỷ. Đây là quy mô bán ròng thấp nhất khoảng hơn 10 tuần. Khối này mua ròng mạnh HPG với 262,8 tỷ đồng, VIX +39,6 tỷ, MSN +37,6 tỷ, VHM +34,5 tỷ, SHB +33,4 tỷ, MWG +32,5 tỷ. Phía bán ròng có FPT -71,4 tỷ, HDB -61,8 tỷ, CTG -51,3 tỷ, KDH -44,6 tỷ, MBB -43,8 tỷ, VRE -37,9 tỷ…

Xu thế dòng tiền: VN-Index “gãy” hỗ trợ 1600 điểm, margin có đáng lo?

10:16, 09/11/2025

Xu thế dòng tiền: VN-Index “gãy” hỗ trợ 1600 điểm, margin có đáng lo?

Blog chứng khoán: Giai đoạn then chốt

16:28, 07/11/2025

Blog chứng khoán: Giai đoạn then chốt

Tiền của các "tay to" trong nước tiếp tục gom ròng 1.400 tỷ

20:51, 07/11/2025

Tiền của các

Từ khóa:

chứng khoán hôm nay cổ phiếu blue-chip cổ phiếu fpt cổ phiếu hpg cổ phiếu ssi cổ phiếu VHM cổ phiếu VIC dòng tiền bắt đáy nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index 1600 điểm VN-Index hôm nay

Đọc thêm

VnEconomy

"Cá mập" trong nước gom ròng, cá nhân mạnh tay cắt lỗ

Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 486.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 718.3 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh 584.4 tỷ đồng.

Lợi nhuận toàn thị trường tăng 35%: Cổ phiếu nào tiềm năng?

Lợi nhuận toàn thị trường tăng 35%: Cổ phiếu nào tiềm năng?

Bức tranh lợi nhuận toàn thị trường ghi nhận diễn biến tích cực với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 35% so với cùng kỳ năm 2024.

Blog chứng khoán: Bắt đầu bài kiểm tra khắc nghiệt

Blog chứng khoán: Bắt đầu bài kiểm tra khắc nghiệt

Nhịp ép trụ cuối phiên hôm nay không chỉ tạo ra một bull-trap làm mắc kẹt thêm khối lượng cổ phiếu mà còn đánh “gãy” hi vọng cuối cùng về mốc 1600 điểm của VNI. Rủi ro giảm xuống mức hỗ trợ sâu hơn là có và đó là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với khả năng “gồng lỗ”.

Chính thức “chia tay” mốc 1600 điểm, tiền co về phòng thủ, thanh khoản giảm mạnh

Chính thức “chia tay” mốc 1600 điểm, tiền co về phòng thủ, thanh khoản giảm mạnh

Một nhịp tăng “giật lại” đầu phiên chiều nay có lúc đưa VN-Index quay về 1609,49 điểm. Tuy nhiên mọi hi vọng đã bị dập tắt rất nhanh bằng một đợt ép giá ở các cổ phiếu trụ. Chỉ số đóng cửa “bốc hơi” 1,16% tương đương mất 18,56 điểm, rơi xuống 1580,54 điểm.

Cẩn trọng với margin và nhịp tăng lãi suất

Cẩn trọng với margin và nhịp tăng lãi suất

Nhiều tín hiệu đang cho thấy thanh khoản đang bớt dồi dào và mặt bằng lãi suất sẽ phải tăng lên trong thời gian tới. Thị trường chứng khoán trong ngắn hạn luôn chịu tác động lớn nhất từ xu hướng lãi suất.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026

Dân sinh

2

Đề xuất bổ sung quy định cụ thể thời gian quây, chặn dầu tràn với sự cố ngoài khơi

Kinh tế xanh

3

Đề nghị hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ 2 con ở mọi độ tuổi

Dân sinh

4

Lợi nhuận toàn thị trường tăng 35%: Cổ phiếu nào tiềm năng?

Chứng khoán

5

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam được dự báo khó khăn vì tác động dây chuyền từ thuế và MMPA

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy