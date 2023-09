Không còn "ngâm" hồ sơ, cơ quan thuế hoàn thuế vượt cùng kỳ

Số liệu từ Tổng cục Thuế cho thấy về công tác hoàn thuế VAT điện tử, tính từ ngày đầu năm đến ngày 20/8/2023, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 6.293 trên tổng số 6.336 doanh nghiệp hoàn thuế, đạt tỷ lệ 99%. Số hồ sơ tiếp nhận hoàn thuế điện tử là 11.595 hồ sơ trên tổng số 11.651 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%. Tổng số hồ sơ hệ thống giải quyết hoàn điện tử là 10.576 hồ sơ.

Tính đến hết ngày 29/8/2023, cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế VAT với tổng số tiền thuế hoàn là 87.191 tỷ đồng, bằng 46,9% dự toán hoàn thuế VAT năm 2023 được Quốc hội thông qua (186.000 tỷ đồng), bằng 90% so cùng kỳ năm 2022. Tổng cục Thuế.

Về số liệu hoàn thuế từng lĩnh vực cụ thể, Tổng cục Thuế cho biết, hoàn cho xuất khẩu là 71.161 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 81,6% tổng số hoàn, bằng 82% cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, hoàn cho dự án đầu tư là 15.707 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 18% tổng số hoàn, bằng 169% cùng kỳ năm 2022.

Ngoài ra, hoàn cho trường hợp khác là 323 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,4% tổng số hoàn, bằng 94% cùng kỳ năm 2022.

Ngành thuế khẳng định đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế cho doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

Đối với công tác phân loại hồ sơ đề nghị hoàn thuế, hiện các cục thuế đang sắp xếp, bố trí bổ sung cán bộ, công chức tham gia giải quyết hồ sơ hoàn thuế VAT để đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế, nhất là hồ sơ của các doanh nghiệp xuất khẩu, đảm bảo đến hết tháng 9/2023, kết quả hoàn thuế VAT đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2022.

Trước đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có Công điện số 07/CĐ-TCT ngày 09/8/2023 yêu cầu các cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục khẩn trương thực hiện công việc liên quan đến công tác hoàn thuế.

Đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có Thông báo số 588/TB-TCT ngày 28/8/2023 giao Vụ Chính sách chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị và các cục thuế địa phương rà soát, tổng hợp toàn bộ các vướng mắc, bất cập về chính sách pháp luật liên quan tới công tác hoàn thuế VAT tại luật, nghị định, thông tư.

Từ đó, đề xuất phương án để báo cáo Tổng cục Thuế, báo cáo Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo thông thoáng, dễ thực hiện, nhằm tháo gỡ khó khăn kịp thời cho người nộp thuế. Đồng thời, phân định rõ trách nhiệm của người nộp thuế và trách nhiệm của cán bộ, công chức thuế trong quá trình triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế chỉ đạo các cục thuế cần đặc biệt lưu ý đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế VAT mà cơ quan thuế kết thúc kiểm tra, xác định đủ điều kiện hoàn thì thực hiện giải quyết hoàn thuế ngay.

Trường hợp sau khi giải quyết hoàn thuế, cơ quan thuế phát hiện doanh nghiệp có hành vi kê khai sai về số thuế đề nghị hoàn thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu doanh nghiệp phải nộp lại số tiền thuế được hoàn thừa và tiền chậm nộp theo quy định; đồng thời, doanh nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

"Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế của doanh nghiệp xuất khẩu đang được kiểm tra, xác minh mà quá thời hạn giải quyết theo quy định, hay trường hợp kết quả kiểm tra, xác minh đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện các hành vi gian lận về thuế thì cơ quan thuế căn cứ hồ sơ và các tài liệu kèm theo của doanh nghiệp cung cấp, để xác định số thuế đủ điều kiện hoàn thuế và thực hiện giải quyết hoàn thuế theo quy định", Tổng cục Thuế lưu ý.

Trước đây, theo phản ánh, nhiều hồ sơ hoàn thuế tồn đọng kéo dài thậm chí nhiều năm chưa hoàn thuế do hồ sơ đang trong thời gian giải quyết theo quy định, doanh nghiệp đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, hay do đang chờ kết quả xác minh...

Như vậy, theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế nêu trên sẽ khắc phục tối đa tình trạng "ngâm" hồ sơ quá lâu.

Đối với các hồ sơ cơ quan thuế phát hiện các hành vi, dấu hiệu gian lận nhằm trục lợi tiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước, cơ quan thuế sẽ củng cố hồ sơ để chuyển cơ quan công an điều tra; đồng thời, thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp được biết và căn cứ kết luận của các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.