Trang chủ Tài chính

Đề xuất điều chỉnh “tổng lợi nhuận thuần” thành “tổng lợi nhuận” khi xác định tổ chức uy tín đối với bảo hiểm hàng hải

Phương Linh

21/08/2025, 19:24

Theo biên bản tổng hợp ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2010/TT-BTC ghi nhận nhiều đề xuất về nới tiêu chí “lợi nhuận thuần” trong dự thảo do chưa phản ánh đúng thực tế đặc thù bảo hiểm hàng hải...

Đề xuất nới tiêu chí đánh giá uy tín doanh nghiệp bảo hiểm hàng hải
Đề xuất nới tiêu chí đánh giá uy tín doanh nghiệp bảo hiểm hàng hải

Theo đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm thì tỷ lệ tổn thất về bảo hiểm thân tàu trên thị trường trong nhiều năm qua lên đến trên 70%. Chỉ cần doanh nghiệp gặp một vài vụ tổn thất lớn về bảo hiểm tàu đã có thể dẫn đến tình trạng từ đang có lãi trở thành lỗ trong năm tài chính, ngay cả khi trước đó doanh nghiệp có lãi nhiều năm liền.

LO NGẠI TIÊU CHÍ “LỢI NHUẬN THUẦN” CHƯA PHẢN ÁNH ĐÚNG THỰC TẾ

Bởi vậy, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tập hợp ý kiến các doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó có các đơn vị như Bảo hiểm Bảo Việt và Bảo hiểm Bưu điện (PTI) trình bày trong bản góp ý cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/2010/TT-BTC về hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển của Bộ Tài chính.

Điều 1 dự thảo Thông tư này quy định tổng lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh của nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu, cùng nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa vận chuyển của năm tài chính liền kề trước thời điểm Bộ Tài chính có văn bản thông báo danh sách các tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải phải lớn hơn 0. Lợi nhuận thuần này được xác định theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm lập báo cáo.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2010/TT-BTC về tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải.

Theo đó, các doanh nghiệp đề nghị Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh tiêu chí đánh giá từ “tổng lợi nhuận thuần” thành “tổng lợi nhuận” của tất cả các nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp bởi hai lý do chính:

Thứ nhất, đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm cho rằng kết quả lợi nhuận từng nghiệp vụ chịu ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố thị trường, chính sách dự phòng, biến động tổn thất nên không phản ánh đầy đủ và khách quan uy tín cũng như khả năng của doanh nghiệp bảo hiểm trong lĩnh vực hàng hải.

Thứ hai, các tài liệu xếp hạng và nghiên cứu chuyên ngành cũng đều khẳng định tiêu chí then chốt để đánh giá uy tín không phải là lợi nhuận kinh doanh ngắn hạn, thay vào đó là tổng thể sức mạnh tài chính, hệ thống kiểm soát rủi ro và khả năng thực hiện cam kết.

Trong văn bản góp ý, Bảo hiểm VietinBank (VBI) cũng đề xuất thay bằng tiêu chí: “Doanh thu phí bảo hiểm gốc của năm lớn hơn hoặc bằng 150 tỷ đồng” thay vì “tổng lợi nhuận thuần”.

Phản hồi về đề xuất trên, Bộ Tài chính cho biết mục tiêu của quy định này là nhằm xây dựng tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải. Chính vì vậy, việc sử dụng tiêu chí về lợi nhuận chung của các nghiệp vụ là không phù hợp do không đánh giá đúng năng lực của doanh nghiệp bảo hiểm trong nghiệp vụ tàu, hàng.

ĐỀ XUẤT NỚI TIÊU CHÍ ‘LỢI NHUẬN THUẦN’ TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI

PTI đề xuất thêm 3 phương án khác thay thế tiêu chí tại Điều 1 dự thảo Thông tư này:

Phương án 1, điều chỉnh thành “tổng doanh thu” hoạt động kinh doanh của nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu, trách nhiệm dân sự chủ tàu và bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong năm tài chính liền kề trước thời điểm Bộ Tài chính công bố danh sách doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực hàng hải phải lớn hơn 0.

Phương án 2, điều chỉnh thành tổng lợi nhuận thuần bình quân 5 năm liền kề trước thời điểm Bộ Tài chính công bố danh sách doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực hàng hải phải lớn hơn 0, thay vì chỉ tính 1 năm.

Phương án 3, điều chỉnh thành tổng lợi nhuận thuần của 1 trong 3 năm tài chính liền kề trước thời điểm Bộ Tài chính công bố danh sách doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực hàng hải phải lớn hơn 0.

PTI đánh giá đặc thù bảo hiểm thân tàu là nghiệp vụ có thời hạn tích tụ rủi ro dài (5–10 năm), trong khi quy mô đội tàu Việt Nam nhỏ. Khi xảy ra tổn thất, mức tích tụ rất cao, dẫn đến biến động lớn về kết quả kinh doanh. Do vậy, phương án này có thể loại bỏ ảnh hưởng của các vụ tổn thất lớn phát sinh trong một năm tài chính.

Trong trường hợp vẫn áp dụng tiêu chí “tổng lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh của nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu, cùng nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa vận chuyển” như dự thảo, PTI đề xuất Bộ Tài chính ban hành quy định hướng dẫn cụ thể về tiêu chí phân bổ các khoản chi phí chung khi xác định lợi nhuận theo từng nghiệp vụ để các doanh nghiệp bảo hiểm có thể tính toán thống nhất.

Trả lời góp ý, Bộ Tài chính đánh giá tiêu chí “doanh thu > 0” không phản ánh được hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ, mức độ uy tín của doanh nghiệp bảo hiểm cũng như không thể hiện kinh nghiệm triển khai và khả năng quản trị rủi ro. Tương tự, tiêu chí “1 trong 3 năm liền kề” cũng không ngoại lệ.

Trong khi đó, tiêu chí “bình quân 5 năm” lại khó khả thi do hệ thống báo cáo theo quy định pháp luật hiện hành về kinh doanh bảo hiểm không có quy định về số liệu “bình quân” và phương pháp xác định. Nếu áp dụng tiêu chí này có thể dẫn đến thiếu thống nhất trong quá trình thực hiện.

Tiếp thu ý kiến của các đơn vị, cơ quan soạn thảo đề xuất sửa đổi “Tổng lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh của nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu, cùng nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa vận chuyển của ba (03) năm tài chính liền kề trước thời điểm Bộ Tài chính có văn bản thông báo danh sách các tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải phải lớn hơn 0. Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh các nghiệp vụ trên được xác định theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm lập báo cáo.”

Biên bản tổng hợp ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2010/TT-BTC

Bảo hiểm nhân thọ chấm dứt "bữa tiệc buffet trăm món"

Bảo hiểm nhân thọ chấm dứt "bữa tiệc buffet trăm món"

Khôi phục niềm tin để bảo hiểm phát huy đúng vai trò “phao cứu sinh” cho người dân

Khôi phục niềm tin để bảo hiểm phát huy đúng vai trò “phao cứu sinh” cho người dân

Sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để triển khai nhiệm vụ cho vay đặc biệt

Sửa đổi Luật Bảo hiểm tiền gửi để triển khai nhiệm vụ cho vay đặc biệt

bảo hiểm bảo hiểm hàng hải Bộ Tài Chính doanh nghiệp bảo hiểm lợi nhuận thuần tài chính Thông tư số 219/2010/TT-BTC tiêu chí đánh giá

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Thuế tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách 83 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách tính đến ngày 30/6/2025, với tổng số tiền hơn 835,7 tỷ đồng. Trong đó, 10 doanh nghiệp lớn chiếm tới trên 93% tổng số nợ.

Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Lý do thu ngân sách từ sử dụng đất của Quảng Trị tăng gần 60%

Lý do thu ngân sách từ sử dụng đất của Quảng Trị tăng gần 60%

Lũy kế đến hết tháng 7/2025, số thu ngân sách nhà nước từ sử dụng đất trên địa bàn Quảng Trị đạt hơn 2.760 tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán trung ương giao và 75% dự toán tỉnh giao, tăng 59,9% so với cùng kỳ.

Vì sao chính sách thuế không đổi nhưng số thuế phải nộp lại tăng thêm?

Vì sao chính sách thuế không đổi nhưng số thuế phải nộp lại tăng thêm?

Theo chuyên gia, nguyên nhân khiến số thuế phải nộp tăng lên không phải do Nhà nước thay đổi thuế suất mà là xuất phát từ sự thay đổi từ phương thức quản lý thuế khoán sang kê khai, khiến doanh thu thực tế của hộ kinh doanh được phản ánh chính xác hơn…

Thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam 2024: Năm của sự bứt phá và phát triển chuyên nghiệp

Thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam 2024: Năm của sự bứt phá và phát triển chuyên nghiệp

Ngày 22/8, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã long trọng tổ chức Lễ Vinh danh Thành viên xuất sắc năm 2024, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 15 năm thành lập MXV (2010-2025).

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

