Không công bố thông tin, IDC bị phạt hơn 150 triệu đồng

IDC không công bố thông tin cho HNX đối với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2025 được kiểm toán...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty IDICO - CTCP (mã IDC-HNX) với tổng mức phạt hơn 150 triệu đồng.

Trong đó, IDC bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ - CP).

Cụ thể: IDC không công bố thông tin cho HNX tại Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp đối với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2025 được kiểm toán; Công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu sau: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 48/NQ - TCT ngày 31/10/2023 về việc chấp thuận hợp đồng thuê lại văn phòng giữa IDICO với người có liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn S.S.G; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 49/NQ - TCT ngày 31/10/2023 về việc phê duyệt đề án thành lập, thông qua biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập công ty, dự thảo điều lệ và nhân sự cử đại diện vốn, giới thiệu tham gia quản lý, điều hành tại Công ty cổ phần IDICO Vinh Quang; Công bố thông tin không đúng thời hạn về Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ 06 tháng đầu năm 2023 được kiểm toán.

Tiếp theo là mức phạt 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định.

Cụ thể, Tổng công ty không trình bày đầy đủ một số giao dịch với bên liên quan tại Phụ lục 02 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024, 06 tháng đầu năm 2025; Tổng công ty trình bày thiếu Quyết định số 11/QĐ - TCT ngày 30/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO tại mục II.5 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025.