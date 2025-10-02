Thứ Năm, 02/10/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Không công bố thông tin, IDC bị phạt hơn 150 triệu đồng

Hà Anh

02/10/2025, 09:33

IDC không công bố thông tin cho HNX đối với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2025 được kiểm toán...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty IDICO - CTCP (mã IDC-HNX) với tổng mức phạt hơn 150 triệu đồng.

Trong đó, IDC bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ - CP).

Cụ thể: IDC không công bố thông tin cho HNX tại Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp đối với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2025 được kiểm toán; Công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu sau: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 48/NQ - TCT ngày 31/10/2023 về việc chấp thuận hợp đồng thuê lại văn phòng giữa IDICO với người có liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn S.S.G; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 49/NQ - TCT ngày 31/10/2023 về việc phê duyệt đề án thành lập, thông qua biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập công ty, dự thảo điều lệ và nhân sự cử đại diện vốn, giới thiệu tham gia quản lý, điều hành tại Công ty cổ phần IDICO Vinh Quang; Công bố thông tin không đúng thời hạn về Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ 06 tháng đầu năm 2023 được kiểm toán.

Tiếp theo là mức phạt 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định. 

Cụ thể, Tổng công ty không trình bày đầy đủ một số giao dịch với bên liên quan tại Phụ lục 02 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024, 06 tháng đầu năm 2025; Tổng công ty trình bày thiếu Quyết định số 11/QĐ - TCT ngày 30/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO tại mục II.5 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025.

Công bố thông tin sai lệch, ACBS bị phạt tiền và buộc phải cải chính

07:15, 17/09/2025

Không công thông tin, TST bị phạt tiền

09:06, 18/08/2025

Không công thông tin, TST bị phạt tiền

Công bố thông tin sai lệch, VPG bị phạt tiền

07:43, 10/07/2025

IDC trái phiếu

Đọc thêm

HOSE chuyển BCG và TCD sang diện kiểm soát từ ngày 7/10

HOSE chuyển BCG và TCD sang diện kiểm soát từ ngày 7/10

Nguyên nhân là do cả 2 doanh nghiệp này đều chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

VietinBank và BIDV cùng trả cổ tức 2024 với tỷ lệ 4,5%

VietinBank và BIDV cùng trả cổ tức 2024 với tỷ lệ 4,5%

VietinBank và BIDV sẽ thanh toán cổ tức với tỷ lệ 4,5%, tương ứng 450 đồng/cổ phiếu. Ngày chi trả của CTG vào ngày 17/11/2025 và ngày thanh toán của BIDV dự kiến diễn ra vào 14/11.

Vinamilk dự chi gần 5.960 tỷ đồng trả cổ tức còn lại năm 2024 và tạm ứng đợt 1/2025

Ngày 17/10/2025 sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông để Vinamilk chi trả cổ tức với tỷ lệ 28,5% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu VNM sẽ nhận được 2.850 đồng) - trong đó, cổ tức còn lại của năm 2024 là 3,5% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 là 25%.

Mẹ ruột Tổng giám đốc GEX đăng ký mua thêm 12 triệu cổ phiếu

Bà Đào Thị Lơ - mẹ ruột ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng giám đốc Tập đoàn GELEX đăng ký mua 12 triệu cổ phiếu nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Dự báo lợi nhuận nhóm chứng khoán tiếp tục bùng nổ trong quý 3 nhờ thị trường lập nhiều kỷ lục

Dự báo lợi nhuận nhóm chứng khoán tiếp tục bùng nổ trong quý 3 nhờ thị trường lập nhiều kỷ lục

Chứng khoán VCBS vừa đưa ra ước tính lợi nhuận doanh nghiệp trong quý 3 trong đó kỳ vọng các công ty chứng khoán ghi nhận một quý thắng lớn, đặc biệt trong mảng tự doanh.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

1

Thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng sạch

Kinh tế xanh

2

Nghiên cứu đề xuất quy định màu nền biển nhận diện xe năng lượng xanh và gắn mã QR vào hệ thống đăng ký, thu phí

Kinh tế xanh

3

Pháp sẵn sàng trao đổi với Việt Nam thực hiện NetZero, tín chỉ carbon và phối hợp trong cơ chế CBAM

Kinh tế xanh

4

Mở cơ hội xanh từ các cam kết giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó biến đổi khí hậu

Kinh tế xanh

5

6 lý do sở hữu biệt thự Salacia Villas tại trung tâm thương cảng quốc tế

Bất động sản

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy