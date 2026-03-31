Không để nợ thể chế trở thành điểm nghẽn của phát triển
Hà Lê
31/03/2026, 21:30
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn đã thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, yêu cầu đẩy nhanh thể chế hóa, nâng cao chất lượng lập pháp và giám sát trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư khẳng định Đảng ủy Quốc hội đã thể hiện tinh thần tích cực, quyết liệt trong cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng; hoạt động lập pháp tiếp tục được đổi mới theo hướng thực chất; tư duy xây dựng pháp luật có bước chuyển rõ nét, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.
Tổng Bí thư ghi nhận Đảng ủy Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; yêu cầu biến thành công của bầu cử thành trách nhiệm và hành động cụ thể của Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ mới, thông qua các đạo luật chất lượng, quyết sách đúng đắn, hoạt động giám sát thực chất, hiệu quả.
Tổng Bí thư yêu cầu các chủ trương, chính sách lớn của Đảng phải được chuyển hóa kịp thời thành các chương trình xây dựng pháp luật, các nghị quyết cụ thể, khả thi; không để tình trạng chậm thể chế hóa, không để “nợ thể chế” trở thành điểm nghẽn của phát triển.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Quốc hội tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng theo tinh thần xuyên suốt nhiệm kỳ; gắn chặt việc thực hiện nghị quyết với từng chương trình, kế hoạch công tác và kết quả cụ thể, bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống.
Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị thật tốt Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI – kỳ họp có ý nghĩa khởi đầu, định hình toàn bộ hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ mới; nội dung phải kỹ lưỡng, thực chất, khả thi; điều hành chuyên nghiệp, hiện đại; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội đối với các quyết sách được thông qua.
Liên quan kế hoạch kiểm tra, giám sát đợt 2, Tổng Bí thư lưu ý chất lượng lập pháp và giám sát của Quốc hội có ý nghĩa trực tiếp đối với việc triển khai các mục tiêu tăng trưởng; yêu cầu tổng rà soát hệ thống pháp luật theo lộ trình và hoàn thành việc luật hóa các nội dung trong các nghị quyết của Chính phủ ban hành theo thủ tục ủy quyền lập pháp; tăng cường phối hợp, tổ chức kiểm tra, giám sát khoa học, đúng trọng tâm, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan của Quốc hội.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Đảng ủy Quốc hội và các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; hoàn thành các nhiệm vụ của Hội đồng Bầu cử quốc gia; xây dựng báo cáo tổng kết công tác bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu; xác định Chương trình hành động của Đảng ủy Quốc hội là “kim chỉ nam” cho toàn bộ hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới, đồng thời khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến công tác nhân sự trình Quốc hội khóa XVI
Theo dự kiến, Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ chiều 1/4 và 2/4/2026, cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI...
Chuyển hóa niềm tin của cử tri thành hiệu quả nhiệm kỳ mới
Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa lá phiếu và niềm tin của cử tri thành chất lượng lập pháp, hiệu lực giám sát và hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới...
Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI: Tạo tiền đề quan trọng cho nhiệm kỳ mới
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử khẳng định cuộc bầu cử đã tạo nền tảng chính trị- pháp lý quan trọng cho hoạt động của Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công cho các lãnh đạo Đảng, Chính phủ
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Quân công và Huy hiệu Đảng cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - ghi nhận chặng đường cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp cách mạng.
Hà Nội phải giữ bằng được "vận tốc mới", tạo xu thế phát triển bền vững
Kiểm tra, giám sát đợt 1 cho thấy Hà Nội đã hình thành khí thế mới, nhịp độ mới trong lãnh đạo, điều hành. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Thủ đô giữ vững vận tốc này, biến chuyển biến bước đầu thành xu thế phát triển bền vững.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
