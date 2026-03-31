Chiều 31/3, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn đã thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, yêu cầu đẩy nhanh thể chế hóa, nâng cao chất lượng lập pháp và giám sát trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư khẳng định Đảng ủy Quốc hội đã thể hiện tinh thần tích cực, quyết liệt trong cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng; hoạt động lập pháp tiếp tục được đổi mới theo hướng thực chất; tư duy xây dựng pháp luật có bước chuyển rõ nét, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Tổng Bí thư ghi nhận Đảng ủy Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; yêu cầu biến thành công của bầu cử thành trách nhiệm và hành động cụ thể của Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ mới, thông qua các đạo luật chất lượng, quyết sách đúng đắn, hoạt động giám sát thực chất, hiệu quả.

Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư yêu cầu các chủ trương, chính sách lớn của Đảng phải được chuyển hóa kịp thời thành các chương trình xây dựng pháp luật, các nghị quyết cụ thể, khả thi; không để tình trạng chậm thể chế hóa, không để “nợ thể chế” trở thành điểm nghẽn của phát triển.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Quốc hội tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng theo tinh thần xuyên suốt nhiệm kỳ; gắn chặt việc thực hiện nghị quyết với từng chương trình, kế hoạch công tác và kết quả cụ thể, bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống.

Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị thật tốt Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI – kỳ họp có ý nghĩa khởi đầu, định hình toàn bộ hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ mới; nội dung phải kỹ lưỡng, thực chất, khả thi; điều hành chuyên nghiệp, hiện đại; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội đối với các quyết sách được thông qua.

Liên quan kế hoạch kiểm tra, giám sát đợt 2, Tổng Bí thư lưu ý chất lượng lập pháp và giám sát của Quốc hội có ý nghĩa trực tiếp đối với việc triển khai các mục tiêu tăng trưởng; yêu cầu tổng rà soát hệ thống pháp luật theo lộ trình và hoàn thành việc luật hóa các nội dung trong các nghị quyết của Chính phủ ban hành theo thủ tục ủy quyền lập pháp; tăng cường phối hợp, tổ chức kiểm tra, giám sát khoa học, đúng trọng tâm, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan của Quốc hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Đảng ủy Quốc hội và các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; hoàn thành các nhiệm vụ của Hội đồng Bầu cử quốc gia; xây dựng báo cáo tổng kết công tác bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu; xác định Chương trình hành động của Đảng ủy Quốc hội là “kim chỉ nam” cho toàn bộ hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới, đồng thời khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.