Không được lợi dụng giải quyết vụ cháy để xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân

Bộ Công an cho biết qua thời gian thực hiện Thông tư số 55/2020/TT-BCA quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân và Thông tư số 11/20230/TT-BCA ngày 15/3/2023 quy định quy trình xác minh, giải quyết vụ cháy của lực lượng Công an nhân dân cho thấy cần rà soát, chỉnh sửa và bổ sung nhiều nội dung mới.

Việc xây dựng Thông tư thay thế 02 Thông tư trên sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý, phân công rõ ràng, cụ thể và phù hợp về trách nhiệm, quan hệ phối hợp trong việc xác minh giải quyết vụ cháy trong Công an nhân dân trong tình hình mới.

Trên cơ sở đó, hiệu lực, hiệu quả về công tác xác minh, điều tra giải quyết vụ cháy sẽ được nâng cao, các vụ cháy được xác minh, điều tra, kết luận rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm.

Bộ Công an đã dự thảo Thông tư quy định về phân công trách nhiệm, quan hệ phối hợp, quy trình xác minh, giải quyết vụ cháy trong Công an nhân dân.

Dự thảo được kết cấu gồm 4 chương, 33 điều quy định trách nhiệm, quan hệ phối hợp trong xác minh, giải quyết vụ cháy; trình tự, thủ tục xác minh, giải quyết vụ cháy, chuyển giao hồ sơ, chế độ báo cáo, phân loại vụ cháy và hồ sơ giải quyết vụ cháy trong Công an nhân dân.

Dự thảo quy định rõ nguyên tắc xác minh, giải quyết vụ cháy. Theo đó, tất cả vụ cháy xảy ra phải được xác minh, giải quyết và kết luận nhanh chóng, kịp thời, an toàn, chính xác, khách quan, toàn diện. Kiến nghị, khắc phục nguyên nhân, điều kiện và xử lý các vi phạm theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan điều tra các cấp trong Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các lực lượng khác trong Công an nhân dân phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình xác minh, giải quyết vụ cháy, bảo đảm tập trung, thống nhất theo chỉ đạo của Thủ trưởng Công an các cấp.

Không được lợi dụng, lạm dụng công tác xác minh, giải quyết vụ cháy để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

Dự thảo quy định cụ thể trách nhiệm và quan hệ phối hợp của từng cơ quan trong công tác xác minh, giải quyết vụ cháy gồm: Công an cấp xã, Đồn Công an, Công an cấp huyện, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an cấp tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh, Cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, lực lượng Kỹ thuật hình sự và lực lượng khác trong Công an nhân dân.

Trong đó, điều 6 dự thảo Thông tư quy định: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì xác minh, giải quyết vụ cháy không có người chết hoặc bị thương tại cơ sở được phân cấp quản lý về phòng cháy chữa cháy.

Đồng thời, phối hợp với Công an cấp huyện xác định nhanh thiệt hại ban đầu; xác định người bị nạn, người biết việc và những người có liên quan đối với vụ cháy xảy ra tại cơ sở được phân cấp quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy hoặc các vụ cháy khác khi được yêu cầu.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an cấp tỉnh cũng có trách nhiệm tiếp nhận, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề xuất người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ cháy không có dấu hiệu tội phạm nhưng có dấu hiệu vi phạm hành chính về phòng cháy chữa cháy do Cơ quan điều tra chuyển giao hoặc tự phát hiện.

Dự thảo Thông tư bổ sung 01 Điều về trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong xác minh, giải quyết vụ cháy rừng.

Theo đó, Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và các lực lượng khác trong Công an nhân dân có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Kiểm lâm xác minh, giải quyết vụ cháy rừng khi có yêu cầu.

Cơ quan điều tra của Công an nhân dân có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vụ cháy rừng do Cơ quan kiểm lâm chuyển giao để xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.