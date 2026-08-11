Nghệ An đầu tư 29.000 tỷ đồng chỉnh trang đô thị

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 717/KH-UBND triển khai Đề án chỉnh trang đô thị các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò giai đoạn 2026 - 2030, với 138 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 29.147 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra dự các chỉnh trang đô thị trên địa bàn các phường thuộc thành phố Vinh cũ. Ảnh: PT

Theo kế hoạch, việc triển khai các dự án được phân kỳ theo tiến độ, khả năng cân đối nguồn lực và trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng. Tỉnh Nghệ An yêu cầu ưu tiên các công trình trọng điểm, cấp bách, có tính kết nối và tạo tác động lan tỏa đến diện mạo đô thị.

Đối với nhóm dự án đã được phê duyệt và đang triển khai, tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, tháo gỡ kịp thời các khó khăn để sớm đưa công trình vào khai thác.

Năm nhiệm vụ xử lý chống ngập úng đô thị Vinh được yêu cầu hoàn thành trong quý 3/2026. Các dự án đường Hải Thượng Lãn Ông, đường Nguyễn Gia Thiều và cải tạo, nâng cấp đồng bộ tuyến đường từ sân bay Vinh đến khu vực xung quanh Quảng trường Hồ Chí Minh phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Đường Lê Mao kéo dài giai đoạn 2, cải tạo, nâng cấp 17 tuyến đường nội thị phường Cửa Lò và đường Trần Hưng Đạo kéo dài dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Đáng chú ý, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Quang Trung - Lê Lợi - Mai Hắc Đế - Nguyễn Trãi và đường 72m đoạn Nguyễn Trãi - tuyến tránh thành phố Vinh thuộc nhóm dự án đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, yêu cầu hoàn thành chậm nhất trong năm 2028.

Trong khi đó, Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh sử dụng vốn WB sẽ được triển khai theo tiến độ Hiệp định vay vốn, chậm nhất hoàn thành vào năm 2030.

Theo kế hoạch, Nghệ An xác định 11 nhóm lĩnh vực trọng tâm trong chỉnh trang đô thị. Trong đó, hạ tầng giao thông được ưu tiên với việc cải tạo, nâng cấp đường, cầu, nút giao, vỉa hè và hệ thống an toàn giao thông.

Các tuyến trục chính, cửa ngõ đô thị, tuyến kết nối trung tâm Vinh với Cửa Lò và những khu vực thường xuyên ùn tắc sẽ được tập trung nguồn lực đầu tư.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu xây dựng phương án phát triển hệ thống bãi đỗ xe công cộng, bãi đỗ xe ngầm và bãi đỗ xe thông minh, trình UBND tỉnh Nghệ An trước ngày 31/12/2026, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực đầu tư.

Việc triển khai Đề án chỉnh trang đô thị được Nghệ An kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò; từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và không gian công cộng, hướng tới xây dựng đô thị Vinh văn minh, hiện đại, xanh, thông minh và có bản sắc...