“Quái kiệt” Lê Viết Quốc rời Google để khởi nghiệp AI

Tiến sĩ Lê Viết Quốc, chuyên gia AI gốc Việt và là đồng sáng lập Google Brain, đã rời Google để cùng các nhà khoa học khác của Google khởi nghiệp startup Discovery Loop…

Ảnh: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trong thông báo ngày 5/8, Google cho biết ông Jeff Dean, một trong những nhà khoa học có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Google và được xem là người đặt nền móng cho nhiều đột phá công nghệ của Google trong lĩnh vực AI, rời công ty để thành lập startup riêng.

ALPHABET ĐẦU TƯ VÀO DISCOVERY LOOP

Đồng hành cùng ông với vai trò đồng sáng lập là nhiều nhà nghiên cứu hàng đầu của Google, gồm Sanjay Ghemawat, kỹ sư cấp cao và thành viên kỳ cựu của Google; Tiến sĩ Lê Viết Quốc, nhà nghiên cứu AI chủ chốt của Google và là một trong những thành viên sáng lập Google Brain; cùng Oriol Vinyals, nhà khoa học nghiên cứu cấp cao của Google DeepMind, theo TechCrunch.

Ông Jeff Dean xác nhận trên mạng xã hội X rằng startup mới tên là Discovery Loop. Doanh nghiệp này được tổ chức theo mô hình Public Benefit Corporation (PBC), hướng tới phát triển AI phục vụ nghiên cứu khoa học và kỹ thuật.

Startup này đặt tham vọng sử dụng AI để phát triển những hệ thống AI mạnh hơn, hướng tới khái niệm tự cải thiện đệ quy (recursive self-improvement), trong đó AI có thể tự tối ưu và nâng cấp năng lực của chính mình với sự can thiệp tối thiểu từ con người.

Discovery Loop đã nhận được sự hậu thuẫn tài chính từ nhiều nhà đầu tư lớn, trong đó có Alphabet, công ty mẹ của Google. Vòng gọi vốn hạt giống (seed funding) được đồng dẫn dắt bởi Radical Ventures và Khosla Ventures, theo thông báo của công ty ngày 5/8. Bên cạnh đó, các quỹ đầu tư Kleiner Perkins, Lightspeed và Doerr Capital cũng tham gia rót vốn.

Trong thông cáo báo chí, Discovery Loop cho biết: "Trong nhiều thế kỷ qua, khoa học và kỹ thuật đã tạo ra những bước tiến vượt bậc cho nhân loại. Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu truyền thống vẫn chủ yếu dựa vào các vòng lặp thử nghiệm tuần tự do con người thực hiện, khiến tốc độ đổi mới bị giới hạn. Discovery Loop đang phát triển các hệ thống AI tiên tiến có khả năng khai thác sức mạnh tính toán ở quy mô rất lớn để tự động hóa toàn bộ quy trình thử nghiệm, qua đó thay đổi căn bản tốc độ và hiệu quả của hoạt động đổi mới sáng tạo”.

Ý tưởng sử dụng AI để thúc đẩy các khám phá khoa học không phải là mới. Trong nhiều năm qua, đây đã là một trong những hướng nghiên cứu được cộng đồng khoa học và công nghệ đặc biệt quan tâm.

Tuy nhiên, phần lớn các dự án trước đây vẫn dừng ở quy mô thử nghiệm hoặc chứng minh tính khả thi, với số lượng ứng dụng thương mại còn khá hạn chế. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của các mô hình AI tạo sinh và năng lực tính toán trong những năm gần đây đang mở ra cơ hội để lĩnh vực này bước vào giai đoạn ứng dụng rộng rãi hơn.

TÌNH HÌNH TẠI GOOGLE

Cũng trong đợt tái cơ cấu, ông Demis Hassabis, Giám đốc điều hành Google DeepMind, sẽ chuyển sang giữ vai trò Chủ tịch Google DeepMind, đồng thời đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khoa học của Alphabet, công ty mẹ của Google.

Ông Demis Hassabis là đồng sáng lập DeepMind và gia nhập Google sau khi tập đoàn này mua lại phòng nghiên cứu AI vào năm 2014. Trong nhiều năm qua, ông Hassabis là người dẫn dắt hầu hết các chương trình nghiên cứu và phát triển AI nền tảng của Alphabet.

Ông Koray Kavukcuoglu, Giám đốc Công nghệ (CTO) của Google DeepMind, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Cấp cao (SVP) của Google DeepMind. Ông sẽ phụ trách phát triển Gemini 4, mô hình AI thế hệ tiếp theo của Google, và báo cáo trực tiếp cho CEO Sundar Pichai.

Google hiện đang nỗ lực cạnh tranh với OpenAI và Anthropic trong việc phát triển các mô hình AI tiên tiến, đồng thời tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng tính toán để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của cả nền tảng đám mây Google Cloud lẫn các hệ thống AI nội bộ.

Trong quý gần nhất, Google lần đầu tiên ghi nhận dòng tiền tự do âm, chủ yếu do chi tiêu vốn tăng mạnh. Tập đoàn cũng nâng dự báo tổng vốn đầu tư trong cả năm lên 205 tỷ USD, phản ánh chiến lược tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho hạ tầng AI.

Dù vậy, Google cũng đang gặt hái những kết quả tích cực từ chiến lược AI. Mảng Google Cloud, do Thomas Kurian điều hành, tiếp tục tăng trưởng nhanh và thu hẹp khoảng cách với các đối thủ lớn như Amazon Web Services (AWS) và Microsoft Azure.

Trong quý 2, doanh thu Google Cloud tăng 82%, đạt 24,8 tỷ USD. Trong cùng kỳ, AWS ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 37%, còn Azure tăng 43%.

Theo Sundar Pichai, đà tăng trưởng của Google Cloud được thúc đẩy chủ yếu bởi nhu cầu đối với hạ tầng AI và các giải pháp AI. Ông nhấn mạnh nhu cầu rất lớn dành cho Tensor Processing Unit (TPU), dòng chip AI do Google tự phát triển, đang trở thành động lực quan trọng cho hoạt động kinh doanh đám mây.

Những thay đổi về nhân sự được công bố chỉ một ngày sau khi Google ra mắt 3 mô hình Gemini mới.