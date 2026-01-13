Không khí Hà Nội tiếp tục ô nhiễm, ở mức rất kém

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 13/01/2026
Tùng Dương
13/01/2026, 11:02
Ngày 13/1, chất lượng không khí tại Hà Nội vẫn ở mức báo động. Như vậy, liên tục trong 3 ngày qua, chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Hà Nội ghi nhận tại một số trạm quan trắc ở ngưỡng rất kém, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng...
Cụ thể, theo Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), vào thời điểm từ 8h ngày 13/1, trạm quan trắc tại Đại học Bách Khoa, cổng Parabol đường Giải Phóng ghi nhận chỉ số AQI lên tới 211, và tiếp tục tăng đến 10h ở mức 239 (ngưỡng rất kém (màu tím). Đây là mức cảnh báo nguy hiểm, cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí, đặc biệt là bụi mịn, đã vượt xa giới hạn an toàn cho sức khỏe con người.
Buổi sáng cùng ngày, vào lúc 8h00, trạm Công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến ghi nhận AQI ở mức 171, thuộc ngưỡng xấu. Chỉ số này tiếp tục tăng lên 182 vào lúc 10h. Mức ô nhiễm này có thể gây tác động tiêu cực tới toàn bộ dân số, nhất là nhóm nhạy cảm như trẻ em, người cao tuổi và người mắc các bệnh hô hấp, tim mạch.
Kết quả quan trắc tại cầu Thái Bình, đường Trần Thái Tông (Hưng Yên) cũng ghi nhận mức độ ô nhiễm không khí với chỉ số AQI vượt ngưỡng 200 từ 9- 10h sáng 13/1/2026.
Trước đó, sáng ngày 12/1, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục ở mức đáng lo ngại. Nhiều trạm quan trắc ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (AQI) từ kém đến rất kém, cho thấy tình trạng ô nhiễm không khí chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.
Theo Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, vào thời điểm 8h00, trạm quan trắc tại Đại học Bách Khoa, cổng Parabol đường Giải Phóng ghi nhận chỉ số AQI từ 8h đến 11h ở trên mức 200, thuộc ngưỡng rất kém (màu tím). Tại Trạm Công viên Nhân Chính- Khuất Duy Tiến, chỉ số AQI ở mức trên 151 (xấu).
Ở ngưỡng rất kém, toàn bộ dân số đều có nguy cơ chịu tác động tiêu cực, không chỉ riêng nhóm nhạy cảm. Trong buổi sáng, hiện tượng sương mù ô nhiễm xuất hiện tại nhiều khu vực nội đô, làm giảm tầm nhìn và phản ánh khả năng phát tán chất ô nhiễm kém. Các chuyên gia nhận định, điều kiện thời tiết ít gió, độ ẩm cao cùng với mật độ giao thông lớn tiếp tục là những yếu tố khiến chất lượng không khí tại Hà Nội khó cải thiện trong ngắn hạn
Trước diễn biến này, người dân được khuyến cáo hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, tránh vận động thể lực mạnh, sử dụng khẩu trang chuyên dụng có khả năng lọc bụi mịn PM2.5 khi ra đường và theo dõi thường xuyên các bản tin chất lượng không khí để chủ động bảo vệ sức khỏe.
