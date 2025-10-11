Intel là công ty đầu tiên sản xuất chip 2nm hàng loạt

Intel vừa chính thức công bố bắt đầu sản xuất hàng loạt (HVM) theo quy trình 18A (tương đương 2nm), qua đó trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt được cột mốc này…

Thông báo được đưa ra ngày 9/10, trùng với thời điểm Intel giới thiệu nhà máy Fab 52 – cơ sở sản xuất chip tiên tiến tại Arizona, ứng dụng công nghệ in thạch bản cực tím EUV hiện đại nhất hiện nay. Quy trình 18A cũng sẽ được triển khai ngay tại nhà máy Fab 52.

BƯỚC TIẾN VƯỢT BẬC SO VỚI NHIỀU ĐỐI THỦ

Nhiều tờ báo quốc tế đánh giá đây được xem là bước ngoặt quan trọng, cho thấy tiềm năng hồi sinh và từng bước lấy lại vị thế trong công nghệ sản xuất chip tiên tiến.

Quy trình 18A của Intel được xem là bước tiến vượt lên so với các đối thủ như TSMC (Đài Loan) và Samsung Electronics (Hàn Quốc) đang hướng tới công nghệ 2nm.

Ông Kevin O’Buckley, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng giám đốc mảng Intel Foundry Services, cho biết: “Quy trình 18A hiện đã được sản xuất hàng loạt tại Arizona và Oregon. Chúng tôi có thể khẳng định, Intel Foundry đang sản xuất dòng chip 2nm duy nhất được phát triển và sản xuất hoàn toàn tại Hoa Kỳ”.

Hiện Intel đang áp dụng quy trình này cho việc sản xuất hàng loạt CPU PC thế hệ mới “Panther Lake” và CPU máy chủ “Xeon 6+” tại Fab 52, với những lô hàng đầu tiên dự kiến xuất xưởng vào cuối năm nay.

“18A” là tên quy trình sản xuất chip mới nhất của Intel, tương đương với quy trình "2nm" của các hãng khác như TSMC hay Samsung.

Trong khi TSMC và Samsung Electronics mới chỉ công bố kế hoạch sản xuất chip 2nm trong năm nay, Intel, từng bị đồn sẽ rút khỏi mảng sản xuất do khó khăn tài chính, lại bất ngờ đi trước một bước khi chuẩn bị sản xuất hàng loạt.

Theo một số nguồn tin, AMD cũng đang xem xét đặt hàng sản xuất chip tại Intel Foundry. Ông O’Buckley nhấn mạnh: “Công nghệ 18A, được phát triển dựa trên hơn 57 năm nghiên cứu và đầu tư của Intel, là nền tảng quan trọng không chỉ cho khách hàng tại Mỹ mà còn trên toàn cầu”.

Sự trỗi dậy của Intel được hỗ trợ bởi chính sách thuế ưu đãi bán dẫn từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, cùng với nguồn vốn đầu tư của chính phủ Mỹ và NVIDIA.

Dự án này không chỉ là biểu tượng cho sự hồi sinh của Intel, mà còn thể hiện tham vọng giành lại vị thế dẫn đầu của Mỹ trong ngành bán dẫn toàn cầu.

INTEL - LÁ BÀI CHIẾN LƯỢC CỦA MỸ

Công nghệ 18A của Intel kết hợp giữa thiết kế bóng bán dẫn mới RibbonFET và công nghệ cấp điện PowerVia.

Không chỉ thu nhỏ hơn so với quy trình 3nm hiện nay, 18A còn giúp tăng hiệu suất, giảm điện năng tiêu thụ và cải thiện độ ổn định của chip. Giới chuyên môn đánh giá công nghệ này đã giúp Intel rút ngắn đáng kể khoảng cách với TSMC và Samsung về trình độ thiết kế và sản xuất.

Lip-Bu Tan, Giám đốc điều hành (CEO) của Intel.

Đặc biệt, PowerVia, công nghệ chuyển đường cấp điện sang mặt sau của chip để giảm hao tổn năng lượng, được xem là bước đột phá thương mại hóa đầu tiên của Intel, giúp hãng tiệm cận công nghệ hàng đầu thế giới.

Bên cạnh đó, Intel cũng hoàn thiện kiến trúc đa chiplet, kết quả nghiên cứu suốt nhiều năm, với thiết kế kết hợp giữa lõi hiệu năng cao (P-core) và lõi tiết kiệm năng lượng (E-core).

Theo Intel, Panther Lake mang lại hiệu suất CPU cao hơn tới 50%, hiệu năng đồ họa tăng khoảng 50%, và khả năng xử lý tác vụ AI đạt tới 180 nghìn tỷ phép tính mỗi giây (TOPS). Nhờ đó, chip có thể chạy trực tiếp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) ngay trên thiết bị, không cần phụ thuộc vào điện toán đám mây.

Điểm nổi bật nhất của Panther Lake là đây là dòng chip tiên tiến được sản xuất ngay tại Mỹ. Tất cả các sản phẩm Panther Lake và những chip khác dùng quy trình 18A đều được sản xuất tại nhà máy Fab 52 mới của Intel ở thành phố Chandler, bang Arizona.

Cùng với trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) ở bang Oregon và nhà máy đóng gói tại New Mexico, Intel hiện đã xây dựng được chuỗi khép kín từ thiết kế, sản xuất đến đóng gói ngay trong nước. Điều này hoàn toàn phù hợp với chính sách “Made in U.S.” mà chính quyền ông Donald Trump thúc đẩy nhằm tăng sản xuất nội địa và giảm phụ thuộc vào châu Á.

Trong bối cảnh Mỹ vẫn áp dụng chính sách thuế và kiểm soát chặt chẽ ngành bán dẫn, việc Intel đi đầu trong sản xuất hàng loạt chip 2nm không chỉ là bước tiến về công nghệ, mà còn mang ý nghĩa chiến lược. Động thái này giúp Mỹ giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài, nhất là với các loại chip cao cấp dùng trong trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).

Giới quan sát cho rằng Washington có thể xem Intel như “lá bài chiến lược” để đối trọng với sự trỗi dậy của Đài Loan và Trung Quốc, hai trung tâm sản xuất bán dẫn lớn nhất thế giới.