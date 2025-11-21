Khu bảo tồn Vân Long: "Vương quốc" loài vọoc mông trắng lớn nhất Việt Nam hướng tới Di sản thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 21/11/2025
Thiên Anh
21/11/2025, 14:21
Ngày 20/11/2025, tỉnh Ninh Bình chính thức thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng hồ sơ đề cử Quần thể Tam Chúc và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới...
Quyết định này mở ra chương mới cho hành trình nâng tầm giá trị của "vịnh không sóng", nơi sở hữu quần thể voọc mông trắng lớn nhất Việt Nam và hệ sinh thái độc đáo vào bản đồ di sản toàn cầu.
Vào năm 1960, một công trình đê điều trị thủy sông Đáy đã vô tình tạo nên kiệt tác thiên nhiên có một không hai. Tuyến đê dài hơn 30 km được đắp lên đã hình thành vùng đất ngập nước rộng 3.500 hecta, biến những dãy núi đá vôi sừng sững thành quần đảo giữa thung lũng nước mênh mông.
Những ngọn núi bị cô lập này trở thành pháo đài thiên nhiên kiên cố, tạo ra môi trường sống lý tưởng cho hệ động thực vật phát triển.
Trong nhiều năm, sự tồn tại của hệ sinh thái đặc biệt này vẫn chìm trong bí ẩn. Mãi đến khi các chuyên gia trong nước và quốc tế tiến hành khảo sát, họ mới phát hiện sự hiện diện của hơn 40 cá thể voọc mông trắng - loài linh trưởng thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ thế giới.
Khám phá này gây chấn động giới khoa học, đưa Vân Long từ một công trình thủy lợi bình thường trở thành tâm điểm của công tác bảo tồn toàn cầu.
Vân Long tự hào sở hữu hai kỷ lục thiên nhiên của Việt Nam: nơi có số lượng cá thể voọc mông trắng nhiều nhất và nơi có bức tranh tự nhiên lớn nhất.
Thành tựu đáng tự hào nhất chính là sự phục hồi ngoạn mục của loài voọc mông trắng. Từ 40 cá thể được ghi nhận vào đầu những năm 2000, quần thể này đã tăng lên 250 cá thể với nhiều đàn non khỏe mạnh xuất hiện hàng năm.
Hệ sinh thái nơi đây được ví như bảo tàng sống về đa dạng sinh học với 11 kiểu hệ sinh thái khác nhau. Thống kê khoa học ghi nhận sự hiện diện của 722 loài thực vật bậc cao, trong đó 8 loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam như kiêng, lát hoa, tuế lá rộng.
Về động vật, nơi đây là ngôi nhà chung của 39 loài thú với 12 loài quý hiếm như gấu ngựa, sơn dương, báo gấm, cùng 100 loài chim và 38 loài bò sát.
Đặc biệt, Vân Long là địa điểm duy nhất tại Việt Nam ghi nhận sự hiện diện của đại bàng Bonelli - loài chim quý hiếm có giá trị bảo tồn cao. Sự có mặt của cà cuống - nhóm côn trùng quý hiếm trong Sách đỏ - càng khẳng định môi trường nước nơi đây được bảo tồn nguyên vẹn và trong lành.
Vân Long mang vẻ đẹp của bức tranh thủy mặc hoàn hảo với biệt danh "vịnh không sóng". Du khách đến đây sẽ được trải nghiệm cảm giác đặc biệt khi du thuyền trên mặt nước phẳng lặng như tấm gương khổng lồ. Mặt nước trong veo phản chiếu rõ nét hình ảnh những dãy núi đá vôi hùng vĩ với các tên gọi đầy hình tượng: núi Mèo Cào, núi Mâm Xôi, núi Hòm Sách, núi Đá Bàn, núi Nghiên, núi Mồ Côi, núi Cô Tiên.
Hệ thống 1.000 hang động tại Vân Long tạo thành mạng lưới kỳ bí với nhiều hang động lớn có giá trị du lịch. Hang Cá dài 250m, cao 8m, rộng 10m không chỉ là động đẹp mà còn là nơi quần tụ, sinh sản của các loài cá tự nhiên như trê, rô, chuối. Hang Bóng dài 100m với vẻ đẹp độc đáo, hang Rùa và hang Chanh với những nét riêng biệt, cùng hang Đuối với cấu trúc 4 tầng phức tạp.
Nước tại Vân Long có độ trong đặc biệt, không mang màu xanh của biển mà trong vắt đến mức có thể nhìn thấy rõ những lớp rong rêu dưới đáy. Đặc tính này tạo nên trải nghiệm độc đáo cho du khách khi được chiêm ngưỡng thế giới thủy sinh sống động ngay dưới lòng thuyền.
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo do ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của tỉnh Ninh Bình trong việc theo đuổi mục tiêu Di sản Thế giới. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng bộ hồ sơ khoa học đáp ứng các tiêu chí khắt khe của UNESCO, đồng thời huy động nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững.
Trước những thách thức từ biến đổi khí hậu và áp lực phát triển du lịch, tỉnh Ninh Bình xác định phát triển bền vững là yếu tố then chốt. Công tác quy hoạch và đầu tư cần được tính toán kỹ lưỡng để cân bằng giữa bảo tồn nguyên vẹn các giá trị di sản và phát triển kinh tế địa phương.
Mô hình phát triển lấy người dân làm trung tâm đã chứng minh hiệu quả tại Vân Long. Thay vì thực hiện di dân, chính quyền địa phương đã triển khai các chương trình hỗ trợ giúp người dân biết cách phát triển rừng gắn với sinh kế, khai thác tài nguyên đất nước hợp lý. Người dân tham gia trực tiếp vào hoạt động dịch vụ du lịch được tuyên truyền, ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong du lịch.
Các hoạt động du lịch được thiết kế chủ yếu bằng thuyền trên đầm lầy, hạn chế tối đa tác động đến hệ sinh thái. Công tác trồng mới và bảo vệ rừng được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng và tạo môi trường sống lý tưởng cho các loài động thực vật. Thành công trong việc bảo vệ loài voọc mông trắng chính là kết quả của sự đồng thuận và tham gia tích cực từ cộng đồng địa phương.
Hành trình trở thành Di sản Thế giới của Vân Long mở ra những cơ hội và trách nhiệm mới. Tỉnh Ninh Bình tập trung vào công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, huy động nguồn lực tài chính cho nghiên cứu khoa học và bảo tồn, đồng thời phát triển các mô hình du lịch sinh thái chất lượng cao.
Đây là bước tiến quan trọng trong hợp tác giữa các cơ quan, đối tác phát triển và doanh nghiệp nhằm xây dựng mô hình tuần hoàn khép kín trong xử lý và tái sử dụng nước thải công nghiệp, thúc đẩy trao đổi tài nguyên theo các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển bền vững và giảm phát thải tại Việt Nam...
Trong bối cảnh TP.Hồ Chí Minh ngày càng chịu áp lực từ quá trình đô thị hóa, mật độ dân cư cao, ô nhiễm môi trường và nhu cầu thực phẩm sạch không ngừng tăng, nông nghiệp đô thị nổi lên như một giải pháp toàn diện...
Dự án đô thị xanh Đông Hà được đẩy nhanh tiến độ trong bối cảnh Quảng Trị đang ưu tiên phát triển các mô hình đô thị sinh thái, tiết kiệm năng lượng. Sự quyết liệt từ phía chính quyền và nhà đầu tư được kỳ vọng sớm đưa dự án vào vận hành, đáp ứng nhu cầu sống xanh của người dân...
Dự án mới do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ nhằm thúc đẩy hành động giảm rác thải nhựa đại dương trong khuôn khổ Kế hoạch Hành động Quốc gia. Thông qua các hoạt động giảm phát sinh rác thải, phân loại rác tại nguồn, cải thiện thu gom và tái chế, dự án đặt mục tiêu ngăn ngừa và giảm 2.000 tấn rác thải nhựa, đóng góp cải thiện 13.400 ha sinh cảnh biển...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: