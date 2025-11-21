Thứ Sáu, 21/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thương hiệu xanh

Khu bảo tồn Vân Long: "Vương quốc" loài vọoc mông trắng lớn nhất Việt Nam hướng tới Di sản thế giới

Thiên Anh

21/11/2025, 14:21

Ngày 20/11/2025, tỉnh Ninh Bình chính thức thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng hồ sơ đề cử Quần thể Tam Chúc và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới...

Vọoc mông trắng ở dầm Vân Long
Vọoc mông trắng ở dầm Vân Long

Quyết định này mở ra chương mới cho hành trình nâng tầm giá trị của "vịnh không sóng", nơi sở hữu quần thể voọc mông trắng lớn nhất Việt Nam và hệ sinh thái độc đáo vào bản đồ di sản toàn cầu.

SỰ HÌNH THÀNH KỲ DIỆU TỪ CÔNG TRÌNH TRỊ THỦY

Vào năm 1960, một công trình đê điều trị thủy sông Đáy đã vô tình tạo nên kiệt tác thiên nhiên có một không hai. Tuyến đê dài hơn 30 km được đắp lên đã hình thành vùng đất ngập nước rộng 3.500 hecta, biến những dãy núi đá vôi sừng sững thành quần đảo giữa thung lũng nước mênh mông.

Những ngọn núi bị cô lập này trở thành pháo đài thiên nhiên kiên cố, tạo ra môi trường sống lý tưởng cho hệ động thực vật phát triển.

VnEconomy

Trong nhiều năm, sự tồn tại của hệ sinh thái đặc biệt này vẫn chìm trong bí ẩn. Mãi đến khi các chuyên gia trong nước và quốc tế tiến hành khảo sát, họ mới phát hiện sự hiện diện của hơn 40 cá thể voọc mông trắng - loài linh trưởng thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ thế giới.

Khám phá này gây chấn động giới khoa học, đưa Vân Long từ một công trình thủy lợi bình thường trở thành tâm điểm của công tác bảo tồn toàn cầu.

VƯƠNG QUỐC ĐA DẠNG SINH HỌC ĐỘC ĐÁO

Vân Long tự hào sở hữu hai kỷ lục thiên nhiên của Việt Nam: nơi có số lượng cá thể voọc mông trắng nhiều nhất và nơi có bức tranh tự nhiên lớn nhất.

Thành tựu đáng tự hào nhất chính là sự phục hồi ngoạn mục của loài voọc mông trắng. Từ 40 cá thể được ghi nhận vào đầu những năm 2000, quần thể này đã tăng lên 250 cá thể với nhiều đàn non khỏe mạnh xuất hiện hàng năm.

Hệ sinh thái nơi đây được ví như bảo tàng sống về đa dạng sinh học với 11 kiểu hệ sinh thái khác nhau. Thống kê khoa học ghi nhận sự hiện diện của 722 loài thực vật bậc cao, trong đó 8 loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam như kiêng, lát hoa, tuế lá rộng.

Vân Long tự hào sở hữu hai kỷ lục thiên nhiên của Việt Nam: nơi có số lượng cá thể voọc mông trắng nhiều nhất và nơi có bức tranh tự nhiên lớn nhất.
Vân Long tự hào sở hữu hai kỷ lục thiên nhiên của Việt Nam: nơi có số lượng cá thể voọc mông trắng nhiều nhất và nơi có bức tranh tự nhiên lớn nhất.

Về động vật, nơi đây là ngôi nhà chung của 39 loài thú với 12 loài quý hiếm như gấu ngựa, sơn dương, báo gấm, cùng 100 loài chim và 38 loài bò sát.

Đặc biệt, Vân Long là địa điểm duy nhất tại Việt Nam ghi nhận sự hiện diện của đại bàng Bonelli - loài chim quý hiếm có giá trị bảo tồn cao. Sự có mặt của cà cuống - nhóm côn trùng quý hiếm trong Sách đỏ - càng khẳng định môi trường nước nơi đây được bảo tồn nguyên vẹn và trong lành.

KHÁM PHÁ VỊNH KHÔNG SÓNG

Vân Long mang vẻ đẹp của bức tranh thủy mặc hoàn hảo với biệt danh "vịnh không sóng". Du khách đến đây sẽ được trải nghiệm cảm giác đặc biệt khi du thuyền trên mặt nước phẳng lặng như tấm gương khổng lồ. Mặt nước trong veo phản chiếu rõ nét hình ảnh những dãy núi đá vôi hùng vĩ với các tên gọi đầy hình tượng: núi Mèo Cào, núi Mâm Xôi, núi Hòm Sách, núi Đá Bàn, núi Nghiên, núi Mồ Côi, núi Cô Tiên.

Vân Long mang vẻ đẹp của bức tranh thủy mặc hoàn hảo với biệt danh
Vân Long mang vẻ đẹp của bức tranh thủy mặc hoàn hảo với biệt danh "vịnh không sóng.

Hệ thống 1.000 hang động tại Vân Long tạo thành mạng lưới kỳ bí với nhiều hang động lớn có giá trị du lịch. Hang Cá dài 250m, cao 8m, rộng 10m không chỉ là động đẹp mà còn là nơi quần tụ, sinh sản của các loài cá tự nhiên như trê, rô, chuối. Hang Bóng dài 100m với vẻ đẹp độc đáo, hang Rùa và hang Chanh với những nét riêng biệt, cùng hang Đuối với cấu trúc 4 tầng phức tạp.

Nước tại Vân Long có độ trong đặc biệt, không mang màu xanh của biển mà trong vắt đến mức có thể nhìn thấy rõ những lớp rong rêu dưới đáy. Đặc tính này tạo nên trải nghiệm độc đáo cho du khách khi được chiêm ngưỡng thế giới thủy sinh sống động ngay dưới lòng thuyền.

HƯỚNG ĐẾN DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo do ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của tỉnh Ninh Bình trong việc theo đuổi mục tiêu Di sản Thế giới. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng bộ hồ sơ khoa học đáp ứng các tiêu chí khắt khe của UNESCO, đồng thời huy động nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững.

Trước những thách thức từ biến đổi khí hậu và áp lực phát triển du lịch, tỉnh Ninh Bình xác định phát triển bền vững là yếu tố then chốt. Công tác quy hoạch và đầu tư cần được tính toán kỹ lưỡng để cân bằng giữa bảo tồn nguyên vẹn các giá trị di sản và phát triển kinh tế địa phương.

Hành trình trở thành Di sản Thế giới của Vân Long mở ra những cơ hội và trách nhiệm mới
Hành trình trở thành Di sản Thế giới của Vân Long mở ra những cơ hội và trách nhiệm mới

Mô hình phát triển lấy người dân làm trung tâm đã chứng minh hiệu quả tại Vân Long. Thay vì thực hiện di dân, chính quyền địa phương đã triển khai các chương trình hỗ trợ giúp người dân biết cách phát triển rừng gắn với sinh kế, khai thác tài nguyên đất nước hợp lý. Người dân tham gia trực tiếp vào hoạt động dịch vụ du lịch được tuyên truyền, ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong du lịch.

Các hoạt động du lịch được thiết kế chủ yếu bằng thuyền trên đầm lầy, hạn chế tối đa tác động đến hệ sinh thái. Công tác trồng mới và bảo vệ rừng được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng và tạo môi trường sống lý tưởng cho các loài động thực vật. Thành công trong việc bảo vệ loài voọc mông trắng chính là kết quả của sự đồng thuận và tham gia tích cực từ cộng đồng địa phương.

Hành trình trở thành Di sản Thế giới của Vân Long mở ra những cơ hội và trách nhiệm mới. Tỉnh Ninh Bình tập trung vào công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, huy động nguồn lực tài chính cho nghiên cứu khoa học và bảo tồn, đồng thời phát triển các mô hình du lịch sinh thái chất lượng cao.

Di sản thế giới thứ chín ở Việt Nam được UNESCO công nhận

21:24, 13/07/2025

Di sản thế giới thứ chín ở Việt Nam được UNESCO công nhận

Việt Nam chính thức có 18 di sản thế giới

11:14, 12/02/2014

Việt Nam chính thức có 18 di sản thế giới

Kiến nghị công nhận đảo Cát Bà là di sản thế giới

10:44, 26/09/2012

Kiến nghị công nhận đảo Cát Bà là di sản thế giới

Từ khóa:

Bảo tồn đa dạng sinh học biến đổi khí hậu công trình trị thủy di sản thiên nhiên thế giới du lịch sinh thái hệ sinh thái độc đáo Kinh tế xanh ninh bình Trần Huy Tuấn Vân Long voọc mông trắng

Đọc thêm

Thí điểm tái sử dụng nước thải công nghiệp

Thí điểm tái sử dụng nước thải công nghiệp

Đây là bước tiến quan trọng trong hợp tác giữa các cơ quan, đối tác phát triển và doanh nghiệp nhằm xây dựng mô hình tuần hoàn khép kín trong xử lý và tái sử dụng nước thải công nghiệp, thúc đẩy trao đổi tài nguyên theo các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển bền vững và giảm phát thải tại Việt Nam...

Mô hình nông nghiệp đô thị: Giải pháp xanh cho TP.Hồ Chí Minh

Mô hình nông nghiệp đô thị: Giải pháp xanh cho TP.Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh TP.Hồ Chí Minh ngày càng chịu áp lực từ quá trình đô thị hóa, mật độ dân cư cao, ô nhiễm môi trường và nhu cầu thực phẩm sạch không ngừng tăng, nông nghiệp đô thị nổi lên như một giải pháp toàn diện...

Nguồn lực quốc tế tiếp sức Quảng Trị xây dựng đô thị xanh Đông Hà

Nguồn lực quốc tế tiếp sức Quảng Trị xây dựng đô thị xanh Đông Hà

Dự án đô thị xanh Đông Hà được đẩy nhanh tiến độ trong bối cảnh Quảng Trị đang ưu tiên phát triển các mô hình đô thị sinh thái, tiết kiệm năng lượng. Sự quyết liệt từ phía chính quyền và nhà đầu tư được kỳ vọng sớm đưa dự án vào vận hành, đáp ứng nhu cầu sống xanh của người dân...

Giảm 2.000 tấn rác thải nhựa, cải thiện 13.400 ha sinh cảnh biển

Giảm 2.000 tấn rác thải nhựa, cải thiện 13.400 ha sinh cảnh biển

Dự án mới do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ nhằm thúc đẩy hành động giảm rác thải nhựa đại dương trong khuôn khổ Kế hoạch Hành động Quốc gia. Thông qua các hoạt động giảm phát sinh rác thải, phân loại rác tại nguồn, cải thiện thu gom và tái chế, dự án đặt mục tiêu ngăn ngừa và giảm 2.000 tấn rác thải nhựa, đóng góp cải thiện 13.400 ha sinh cảnh biển...

Chiềng An khẳng định vị thế trên bản đồ cà phê Arabica Tây Bắc

Chiềng An khẳng định vị thế trên bản đồ cà phê Arabica Tây Bắc

Với sự đồng lòng và khát vọng phát triển, Chiềng An đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ cà phê Arabica Tây Bắc, đưa thương hiệu địa phương vươn xa hơn trong tương lai...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả mưa, lũ đặc biệt lớn ở khu vực Trung Bộ

Tiêu điểm

2

“Ông lớn” ngành năng lượng của Pháp lên kế hoạch đầu tư 500 triệu USD vào các dự án xanh tại Việt Nam

Nhà đầu tư

3

Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho 4 tỉnh mưa lũ

Tài chính

4

Blog chứng khoán: Cầu bắt đáy sẽ sớm bộc lộ

Chứng khoán

5

Cổ phiếu lớn cân bằng tốt bất chấp ngân hàng, chứng khoán “rực lửa”

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy