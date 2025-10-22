Khu kinh tế Vũng Áng đón dự án mới trong lĩnh vực sản xuất, phân phối thiết bị điện hiện đại

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Dự án Nhà máy sản xuất, phân phối thiết bị điện vừa được cấp phép đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng có tổng vốn gần 134 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động giữa năm 2028...
Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất, phân phối thiết bị điện do Công ty Cổ phần Điện cơ Quan Hiền (thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ đầu tư.
Dự án được triển khai trên diện tích 25.000m2, tại các lô B11 đến B15 (CN6), Khu công nghiệp Phú Vinh, phường Hoành Sơn (thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh), với tổng vốn đầu tư gần 134 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp thực hiện dự án là 35,6 tỷ đồng, chiếm 26,6% tổng vốn đầu tư.
Dự án gồm các hạng mục: sản xuất tủ điện công nghiệp, máng cáp, thang cáp, vỏ thiết bị kim loại, giá đỡ dây điện và phụ kiện cơ khí, cùng hoạt động cho thuê nhà xưởng.
Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến đạt công suất 3.000 – 5.000 bộ tủ điện/năm; máng cáp, thang cáp điện: 120.000 – 150.000 mét dài/năm; vỏ tủ, vỏ thiết bị kim loại: 8.000 – 10.000 bộ/năm; giá đỡ dây điện: 25.000 – 30.000 cái/năm; các sản phẩm kim loại phụ trợ khác: khoảng 50.000 – 80.000 sản phẩm/năm; đồng thời có nhà xưởng cho thuê với diện tích khoảng 8.640m².
Theo tiến độ đăng ký, dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong vòng 30 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, dự kiến giữa năm 2028.
Nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi theo quy định hiện hành, đồng thời phải đảm bảo đầy đủ yêu cầu về xây dựng, môi trường, an toàn lao động và công nghệ trong quá trình triển khai.
Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ đã cam kết; chủ động nguồn vốn, đảm bảo chất lượng công trình, góp phần phát triển công nghiệp hỗ trợ và mở rộng sản xuất trong Khu công nghiệp Phú Vinh nói riêng và Khu kinh tế Vũng Áng nói chung.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là cơ hội để Việt Nam mở ra không gian hợp tác mới với Bulgaria nói riêng và các nước khu vực Balkan nói chung...
Một hội nghị quốc tế đã được tổ chức nhằm tham vấn các nhà thầu quốc tế cho gói thầu EPC là gói thầu then chốt, quan trọng nhất của dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Qua đó, TP.Hồ Chí Minh mong muốn tiếp nhận những góp ý từ thực tiễn, hoàn thiện bộ tiêu chí lựa chọn, kế hoạch triển khai và yêu cầu kỹ thuật cho phù hợp.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Alexander Stubb đã nhất trí nâng cấp quan hệ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Phần Lan, được thiết lập từ năm 1973, lên Quan hệ đối tác chiến lược.
Sáng 21/10 (theo giờ địa phương), ngay sau Lễ đón trọng thể tại Phủ Tổng thống, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhằm trao đổi định hướng phát triển quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) đang chuyển mạnh sang hành động thực chất nhằm tháo gỡ vướng mắc và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Trong cuộc trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, Chủ tịch KOCHAM Ko Tae Yeon cho biết trong giai đoạn tới KOCHAM sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên để cùng nhau chiến thắng, cùng nhau phát triển.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: