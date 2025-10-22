Khu kinh tế Vũng Áng đón dự án mới trong lĩnh vực sản xuất, phân phối thiết bị điện hiện đại

Dự án Nhà máy sản xuất, phân phối thiết bị điện vừa được cấp phép đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng có tổng vốn gần 134 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động giữa năm 2028...

Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất, phân phối thiết bị điện do Công ty Cổ phần Điện cơ Quan Hiền (thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ đầu tư.

Dự án được triển khai trên diện tích 25.000m2, tại các lô B11 đến B15 (CN6), Khu công nghiệp Phú Vinh, phường Hoành Sơn (thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh), với tổng vốn đầu tư gần 134 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp thực hiện dự án là 35,6 tỷ đồng, chiếm 26,6% tổng vốn đầu tư.

Dự án gồm các hạng mục: sản xuất tủ điện công nghiệp, máng cáp, thang cáp, vỏ thiết bị kim loại, giá đỡ dây điện và phụ kiện cơ khí, cùng hoạt động cho thuê nhà xưởng.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến đạt công suất 3.000 – 5.000 bộ tủ điện/năm; máng cáp, thang cáp điện: 120.000 – 150.000 mét dài/năm; vỏ tủ, vỏ thiết bị kim loại: 8.000 – 10.000 bộ/năm; giá đỡ dây điện: 25.000 – 30.000 cái/năm; các sản phẩm kim loại phụ trợ khác: khoảng 50.000 – 80.000 sản phẩm/năm; đồng thời có nhà xưởng cho thuê với diện tích khoảng 8.640m².

Theo tiến độ đăng ký, dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong vòng 30 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, dự kiến giữa năm 2028.

Nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi theo quy định hiện hành, đồng thời phải đảm bảo đầy đủ yêu cầu về xây dựng, môi trường, an toàn lao động và công nghệ trong quá trình triển khai.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ đã cam kết; chủ động nguồn vốn, đảm bảo chất lượng công trình, góp phần phát triển công nghiệp hỗ trợ và mở rộng sản xuất trong Khu công nghiệp Phú Vinh nói riêng và Khu kinh tế Vũng Áng nói chung.