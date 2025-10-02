Khu vực tư nhân Mỹ mất hàng chục nghìn việc làm

Điều này trái ngược với dự báo của các nhà kinh tế là có thêm 50.000 việc làm...

Theo dữ liệu không chính thức mà giới đầu tư đang dựa vào trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đóng cửa, trong tháng 9, khu vực tư nhân Mỹ mất nhiều việc làm nhất trong vòng hai năm rưỡi trở lại đây.

Báo cáo hàng tháng của công ty dịch vụ tuyển dụng ADP cho thấy trong tháng vừa qua, số lượng việc làm trong khu vực kinh tế tư nhân ở Mỹ đã giảm đi 32.000 công việc. Điều này trái ngược với dự báo của các nhà kinh tế là có thêm 50.000 việc làm.

Theo tờ báo Financial Times, giới đầu tư đang hướng sự quan tâm tới các báo cáo kinh tế do các doanh nghiệp tư nhân công bố bởi việc Chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày thứ Tư (1/10) đồng nghĩa Cục Thống kê Lao động (BLS) sẽ không bố dữ liệu việc làm phi nông nghiệp vào ngày thứ Sáu tuần này như dự kiến.

Số lượng việc làm khu vực tư nhân sụt giảm trong tháng 9 đánh dấu tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2023 và đảo ngược so với mức tăng mạnh của các tháng trước đó. ADP cũng đã điều chỉnh số liệu tháng 8, từ tăng 54.000 việc làm xuống còn tăng 51.000 việc làm.

“Số liệu việc làm của ADP cho thấy sự suy yếu ở mọi phương diện của thị trường lao động. Động lực tiêu cực ngày càng gia tăng trên thị trường lao động và có thể báo cáo việc làm chính thức dự kiến công bố trong tuần này cũng không mấy khả quan”, ngân hàng JPMorgan nhận xét trong một báo cáo gửi khách hàng đầu tuần này.

Tháng trước, khi quyết định giữ nguyên lãi suất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng nói rằng thị trường việc làm Mỹ đang thiên về “xu hướng giảm”. Phố Wall hiện dự báo khả năng cao Fed sẽ hạ lãi suất trong những tháng tới.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm - vốn nhạy cảm với các dự báo về lãi suất - đã giảm 0,07 điểm phần trăm sau khi dữ liệu của ADP được công bố vào ngày 1/10, xuống mức thấp nhất hai tuần là 3,54%. Lợi suất này tăng nhẹ sau khi Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) công bố số liệu cho thấy hoạt động sản xuất tại Mỹ duy trì ổn định trong tháng 9.

Báo cáo của ADP thường không được xem là công cụ dự báo đáng tin cậy về số liệu bảng lương phi nông nghiệp mà Bộ Lao động Mỹ công bố. Tuy nhiên, đây là một trong những nguồn dữ liệu thay thế được giới đầu tư quan tâm lúc này khi các nhà lập pháp tại Washington chưa tìm được tiếng nói chung về dự luật ngân sách tạm thời của Chính phủ.

Theo các nhà kinh tế tại ngân hàng Goldman Sachs, các báo cáo thay thế này “giúp thị trường không hoàn toàn mù quáng” và thị trường có thể sẽ dựa nhiều hơn vào dữ liệu do tổ chức tư nhân công bố để thay thế cho dữ liệu liên bang chính thức.

Báo cáo của ADP cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã cắt giảm mạnh nhân sự trong tháng 9, nhưng việc này được bù đắp phần nào nhờ lượng tuyển dụng của các doanh nghiệp lớn có quy mô 500 nhân viên trở lên.

“Đây là một xu hướng đáng lo. Hầu hết các lĩnh vực trong khu vực kinh tế tư nhân đều ghi nhận lượng việc làm giảm”, ông Stephen Brown, phó kinh tế trưởng khu vực Bắc Mỹ của Capital Economics, nhận xét.