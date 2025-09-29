Khung tiêu chí kinh tế tuần hoàn quản lý chất thải rắn: Cơ hội phát triển công nghiệp tái chế, năng lượng tái tạo
PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ- TS. Hong Sang Kim (*)
29/09/2025, 13:35
Việt Nam hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, trong đó chất thải được tái sử dụng, tái chế hoặc chuyển đổi thành năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính và gia tăng giá trị kinh tế. Đây là bước đi chiến lược để Việt Nam hội nhập vào chuỗi giá trị xanh toàn cầu và hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050...
Việt Nam đang đối mặt với thách thức lớn trong quản lý chất
thải rắn. Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu xây dựng hệ thống
sản xuất và tiêu dùng bền vững, giảm phát sinh chất thải và hạn chế tác động đến
môi trường. Khung tiêu chí kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải rắn được
xây dựng nhằm kết nối phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu
quả sử dụng tài nguyên, biến chất thải thành nguồn nguyên liệu tiềm năng có thể
quay trởi lại chu trình sản xuất.
ÁP LỰC CHẤT THẢI RẮN VÀ
HÀNH LANG PHÁP LÝ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN
Tính đến ngày 30/6/2025, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt
phát sinh trên cả nước đạt khoảng 69,4 nghìn tấn/ngày, trong đó 91% đã được xử
lý. Năm 2024, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 97,26%,
tỷ lệ chôn lấp giảm còn 64%, trong khi chất thải nguy hại được xử lý đạt mức
cao 98,06%.
Cả nước hiện có 7 nhà máy đốt rác phát điện đi vào vận hành
và nhiều khu liên hợp xử lý chất thải quy mô lớn tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và
các địa phương. Riêng Hà Nội phát sinh khoảng 7.300 tấn/ngày, TP.Hồ Chí Minh gần
14.000 tấn/ngày, chiếm 23% lượng rác cả nước.
Trong xử lý nước thải, 94,1% khu công nghiệp đã có hệ thống
xử lý tập trung, tăng 3,4% so với giai đoạn trước; 31,5% cụm công nghiệp và
16,6% làng nghề đã đầu tư hệ thống đạt chuẩn, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm
soát ô nhiễm.
Ở cấp địa phương, các chính sách tài chính cụ thể đang được
xây dựng nhằm hiện thực hóa khung pháp lý. Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo
tăng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Theo phương án đề xuất,
Hà Nội dự kiến điều chỉnh giá dịch vụ rác thải theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm
phải trả phí”. Từ năm 2025, phí thu gom rác ở các phường được đề xuất tăng từ
6.000 đồng lên 21.000 đồng/người/tháng và 43.000 đồng vào năm 2026; tại các xã
lần lượt 10.000 đồng năm 2025 và 23.000 đồng năm 2026. Với cơ sở sản xuất, kinh
doanh, mức thu áp dụng theo đơn giá 1.175 đồng/kg rác thực tế.
Khung pháp lý về kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải rắn
sinh hoạt đã được hình thành với nhiều văn bản quan trọng. Hệ thống pháp luật
hiện hành, gồm Luật Bảo vệ môi trường 2020, Luật Tài nguyên nước 2023, Nghị định
08/2022/NĐ-CP và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã xác lập nguyên tắc
và mục tiêu tổng thể nhằm giảm phát sinh chất thải, kéo dài vòng đời sản phẩm
và thúc đẩy tái chế, tái sử dụng.
Chính phủ đặt yêu cầu phát triển mô hình quản lý chất thải
theo hướng kinh tế tuần hoàn với mục tiêu đến năm 2025, khoảng 90% chất thải rắn
sinh hoạt được xử lý hợp vệ sinh, tỷ lệ chôn lấp giảm xuống còn 30%, đồng thời
thúc đẩy phân loại tại nguồn, phát triển công nghiệp tái chế và năng lượng từ
rác.
Đặc biệt, Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần
hoàn đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định
222/QĐ-TTg/2025 xác định mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đạt các chỉ
tiêu quan trọng về hiệu quả tài nguyên và năng lượng. Công suất điện từ sinh khối
và chất thải rắn dự kiến đạt 2.270 MW, chiếm 1,5% tổng công suất điện quốc gia.
Năng lượng tái tạo đóng góp khoảng 47% trong tổng năng lượng sơ cấp, trong khi
mức tiết kiệm năng lượng toàn quốc đạt 8-10%.
Các mục tiêu về quản lý chất thải đặt ra tỷ lệ thu gom, xử
lý chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị đạt 95% và ở nông thôn đạt 80%. Tỷ lệ chất
thải rắn được chôn lấp trực tiếp giảm xuống dưới 50% và trên 70% lượng nước thải
từ các cơ sở sản xuất, dịch vụ được xử lý đạt chuẩn trước khi xả thải. Bên cạnh
đó, cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP giảm tối thiểu 15% so với năm 2014…
NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG
KHUNG TIÊU CHÍ KINH TẾ TUẦN HOÀN
Các nguyên tắc chung về kinh tế tuần hoàn được quy định tại
Điều 138, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo
vệ môi trường nhấn mạnh giảm khai thác tài nguyên không tái tạo, kéo dài vòng đời
vật liệu, ưu tiên tái chế và thu hồi năng lượng, hạn chế tối đa tác động tiêu cực
đến môi trường.
Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải rắn sinh
hoạt đòi hỏi một khung tiêu chí rõ ràng. Khung tiêu chí kinh tế tuần hoàn được
xây dựng dựa trên các nguyên tắc pháp lý và mục tiêu tổng thể nhằm giảm phát
sinh chất thải, kéo dài vòng đời sản phẩm và thúc đẩy tái chế, tái sử dụng.
Tiêu chí quan trọng trong khung kinh tế tuần hoàn tập trung
vào giảm khai thác tài nguyên và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu. Việc cắt
giảm sử dụng tài nguyên không tái tạo như than đá, dầu mỏ hay khoáng sản giúp giảm
áp lực khai thác và hạn chế phát thải khí nhà kính. Các doanh nghiệp được khuyến
khích áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng nguyên liệu thứ cấp thay
cho nguyên liệu nguyên sinh.
Chính phủ định hướng phát triển các khu công nghiệp sinh
thái, nơi chất thải của doanh nghiệp này trở thành nguyên liệu cho doanh nghiệp
khác, tạo chu trình khép kín, giảm lượng chất thải và nâng cao năng lực cạnh
tranh. Kéo dài vòng đời sản phẩm, thiết bị và vật liệu giúp hỗ trợ đổi mới công
nghệ, khuyến khích sửa chữa, tái chế và tái sản xuất, nhằm giảm tốc độ thải bỏ.
Sản phẩm được thiết kế dễ tháo rời, dễ tái chế và có tuổi thọ cao. Các ngành
như điện tử, xe máy, ô tô, nhựa và bao bì được ưu tiên áp dụng mô hình.
Doanh nghiệp sản xuất có trách nhiệm mở rộng (EPR) đối với
bao bì, pin, ắc quy, thiết bị điện tử, buộc phải thu hồi và tái chế theo tỷ lệ
được quy định. Đây là công cụ kinh tế và pháp lý mạnh mẽ để hiện thực hóa mục
tiêu tuần hoàn tài nguyên nhằm hạn chế chất thải và tác động môi trường. Quản
lý chất thải rắn theo mô hình tuần hoàn không dừng ở khâu xử lý cuối cùng mà tập
trung kiểm soát từ khâu thiết kế sản phẩm, lựa chọn nguyên liệu đến tiêu dùng
và tái chế.
Cùng với đó, việc giảm sản phẩm dùng một lần, hạn chế nhựa
khó phân hủy và tăng tỷ lệ phân loại chất thải tại nguồn là những chỉ số quan
trọng để đánh giá hiệu quả. Chính phủ đã ban hành lộ trình loại bỏ túi ni lông
khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần tại siêu thị, trung tâm thương mại.
Tại các đô thị như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, mô hình phân loại rác tại
nguồn đang được thí điểm nhằm mở rộng toàn quốc sau năm 2025.
Thực tế, nhiều mô hình, kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là
Hàn Quốc, quốc gia đã chuyển đổi thành công từ mô hình quản lý chất thải tuyến
tính sang xã hội tuần hoàn tài nguyên. Hàn Quốc ban hành Luật khung về tuần
hoàn tài nguyên từ năm 2018, quy định rõ tiêu chí công nhận tài nguyên tuần
hoàn, triển khai hệ thống quản lý hiệu quả tuần hoàn tài nguyên và áp dụng cơ
chế phí rác thải dựa trên khối lượng. Mô hình phí theo khối lượng khuyến khích
người dân giảm phát sinh rác, tăng cường phân loại và tái chế. Việt Nam có thể
áp dụng cơ chế này theo từng giai đoạn, phù hợp điều kiện thu nhập và hạ tầng
quản lý rác các địa phương.
Khung tiêu chí này cũng nhấn mạnh vai trò của công nghệ
trong tăng cường giám sát, thu gom và xử lý chất thải. Hệ thống quản lý rác thải
thông minh có thể theo dõi khối lượng, thành phần và hành trình vận chuyển rác,
giảm tình trạng đổ trộm và nâng cao tính minh bạch. Công nghệ đốt rác phát điện,
sản xuất phân compost, công nghệ RDF và biogas được triển khai nhằm tận dụng tối
đa giá trị năng lượng và vật chất trong chất thải. Sự kết hợp công nghệ cao với
hệ thống phân loại tại nguồn tạo nên chuỗi giá trị khép kín, góp phần giảm chi
phí xử lý và hạn chế tác động môi trường.
Khuyến khích chuyển đổi văn hóa tiêu dùng theo hướng bền vững,
người dân cần thay đổi thói quen tiêu dùng ngắn hạn, hướng đến tiêu dùng xanh,
ưu tiên sản phẩm tái chế, tái sử dụng và có nhãn sinh thái. Doanh nghiệp và người
dân có vai trò đồng hành, bởi thành công của mô hình này không chỉ phụ thuộc
vào công nghệ mà còn ở mức độ thay đổi hành vi xã hội.
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ MÔI
TRƯỜNG, TẠO CƠ HỘI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÁI CHẾ, NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
Khung tiêu chí quản lý chất thải rắn đặt ưu tiên cao nhất ở
giai đoạn phát sinh, bởi đây là điểm khởi đầu quyết định khối lượng, thành phần
và mức độ ảnh hưởng của chất thải đến môi trường. Đối với nhà sản xuất, kinh
doanh và dịch vụ, tiêu chí cốt lõi nằm ở thiết kế bền vững, tức là thiết kế sản
phẩm dễ tháo dỡ, dễ sửa chữa, dễ nâng cấp và dễ tái chế. Tư duy này giúp giảm
gánh nặng cho các khâu xử lý về sau, đồng thời tạo nền tảng cho mô hình sản xuất
tuần hoàn. Các doanh nghiệp cần áp dụng sản xuất sạch hơn, ưu tiên nguyên liệu
tái chế, giảm tối đa phụ thuộc vào tài nguyên sơ cấp.
Điều 139 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP đã nhấn mạnh trách nhiệm
của cơ sở sản xuất trong việc triển khai các biện pháp này, coi đây là một yêu
cầu pháp lý chứ không chỉ là lựa chọn tự nguyện.
Điều 138 Nghị định cũng nêu rõ định hướng giảm dần, tiến tới
loại bỏ sản phẩm không thân thiện, đồng thời khuyến khích phát triển bao bì
sinh học, bao bì có thể tái sử dụng. Đối với khối doanh nghiệp sản xuất, tối ưu
hóa quy trình nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, vật liệu và năng lượng
không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn trực tiếp giảm phát sinh chất thải…
Kéo dài vòng đời sản phẩm là giai đoạn trọng tâm nhằm duy
trì giá trị vật liệu trong nền kinh tế. Các tiêu chí cụ thể bao gồm tái sử dụng,
sửa chữa, bảo trì, tân trang và tái sản xuất. Tái sử dụng là phương án đơn giản
nhất, khi sản phẩm hoặc vật dụng được chuyển từ người dùng này sang người dùng
khác mà vẫn giữ nguyên mục đích ban đầu. Điều này giúp tiết kiệm tài nguyên, giảm
nhu cầu sản xuất mới.
Tân trang và tái sản xuất là bước nâng cao, khi sản phẩm cũ
được phục hồi, nâng cấp hoặc các linh kiện được tái sử dụng để lắp ráp sản phẩm
mới có cùng chức năng. Điều 138 Nghị định 08/2022 đã xác định đây là định hướng
cần khuyến khích nhằm xây dựng ngành công nghiệp tái sản xuất, giảm áp lực khai
thác tài nguyên.
Khung tiêu chí cũng nhấn mạnh đến phân loại tại nguồn và hạ
tầng thu gom. Phân loại tại nguồn là nguyên tắc bắt buộc để tách riêng chất thải
tái chế, chất thải hữu cơ, chất thải nguy hại và chất thải còn lại. Quyết định
21/2025/QĐ-TTg đã đưa ra quy định chi tiết, coi đây là bước khởi đầu cho toàn bộ
chuỗi tái chế và xử lý. Nếu không có phân loại từ đầu, các khâu tiếp theo sẽ
khó đảm bảo hiệu quả, chi phí tăng cao và rủi ro ô nhiễm môi trường lớn hơn.
Giai đoạn xử lý, tái chế và thu hồi giá trị từ chất thải
giúp giảm khối lượng chất thải cuối cùng đưa đi chôn lấp. Tiêu chí ưu tiên đặt
vào tái chế chất thải, tức là xử lý và chế biến chất thải để chuyển hóa thành
nguyên liệu, nhiên liệu hoặc vật liệu có ích. Điều 138 Nghị định 08/2022 đã khẳng
định tái chế là hoạt động cần được thúc đẩy, đặc biệt trong các ngành giấy, nhựa,
kim loại và thủy tinh.
Thu hồi năng lượng là hướng đi có giá trị, khi chất thải rắn
sinh hoạt hoặc công nghiệp thông thường được sử dụng để sản xuất điện hoặc nhiệt.
Đây là giải pháp vừa xử lý chất thải vừa cung cấp năng lượng thay thế cho nhiên
liệu hóa thạch. Quyết định 21/2025/QĐ-TTg khuyến khích phát triển các dự án đốt
rác phát điện, nhưng yêu cầu công nghệ phải đáp ứng tiêu chuẩn môi trường và
tiêu chí hiện có tốt nhất theo lộ trình Chính phủ đề ra.
Khung tiêu chí cũng nhấn mạnh nguyên tắc ưu tiên: chỉ chôn lấp
những loại chất thải không thể tái sử dụng, tái chế hoặc thu hồi năng lượng. Điều
này buộc hệ thống quản lý phải vận hành hiệu quả ở các khâu trước, tránh tình
trạng đổ dồn áp lực vào chôn lấp.
Giai đoạn giám sát và hoàn nguyên trong vòng đời chất thải rắn
cũng rất quan trọng. Khung tiêu chí tập trung vào trách nhiệm theo dõi, kiểm
soát tác động lâu dài của các cơ sở xử lý, đặc biệt là bãi chôn lấp. Hệ thống
quan trắc tự động phải được lắp đặt để theo dõi khí phát sinh, nước rỉ rác, độ
lún bãi và chất lượng môi trường xung quanh.
Hoàn nguyên môi trường cũng là tiêu chí bắt buộc sau khi bãi
chôn lấp hoặc cơ sở xử lý kết thúc hoạt động. Trách nhiệm hoàn nguyên thuộc về
đơn vị vận hành, đồng thời phải ký quỹ bảo đảm ngay từ đầu để thực hiện khi kết
thúc vòng đời dự án.
Khung tiêu chí ở giai đoạn này còn mở rộng sang trách nhiệm
mở rộng của nhà sản xuất (EPR). Các doanh nghiệp phải tham gia hệ thống tái chế,
xử lý chất thải do sản phẩm của mình gây ra, đóng góp tài chính hoặc trực tiếp
tổ chức thu hồi. Mô hình này bảo đảm tính công bằng, khi trách nhiệm không chỉ
dồn lên cơ quan nhà nước hay người dân, mà được chia sẻ theo nguyên tắc “người
gây ô nhiễm phải trả chi phí”.
Khung tiêu chí kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải rắn
tại Việt Nam không chỉ giúp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường mà còn tạo ra
cơ hội phát triển ngành công nghiệp tái chế, năng lượng tái tạo và dịch vụ môi
trường. Kết hợp giữa chính sách pháp luật, công cụ kinh tế, công nghệ hiện đại
và thay đổi hành vi xã hội tạo nền tảng để chuyển đổi sang mô hình phát triển bền
vững.
(*) PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ, Viện Chiến lược, Chính sách Nông
nghiệp và Môi trường.
TS. Hong Sang Kim, Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc.
Cơ hội để Việt Nam hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn
20:59, 11/09/2025
Hiến kế thúc đẩy hành động phát triển kinh tế tuần hoàn
06:00, 17/12/2024
Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn
Nỗ lực bảo vệ “lá chắn” Trái đất, thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh
Việt Nam đã nỗ lực hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo vệ tầng ozone, tạo nền tảng quan trọng để quản lý hiệu quả và đồng bộ, gắn kết mục tiêu bảo vệ tầng ozone với các ưu tiên quốc gia khác như quản lý phát thải khí nhà kính, thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh. Đặc biệt, với sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng quốc tế và nỗ lực của quốc gia, Việt Nam đã loại trừ thành công nhiều chất làm suy giảm tầng ozone...
Bốn vấn đề cần xem xét trong trao đổi quốc tế về kết quả giảm phát thải và tín chỉ carbon
Các khoản đầu tư giảm phát thải, tạo tín chỉ carbon cần đi kèm với cơ chế duy trì và được phép trao đổi quốc tế, từ đó tạo nguồn thu để tái đầu tư sản xuất. Việc xây dựng Nghị định về trao đổi quốc tế kết quả giảm phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa quốc gia và doanh nghiệp, đồng thời mở cơ chế khuyến khích tham gia...
Quảng Trị định vị thương hiệu trung tâm di sản xanh và du lịch mạo hiểm Đông Nam Á
Với lợi thế di sản thiên nhiên, hệ thống di tích lịch sử cách mạng và văn hóa đặc sắc, Quảng Trị đang đặt mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, sẽ đón 15 triệu lượt khách vào năm 2030 và định vị thương hiệu trung tâm di sản xanh, du lịch mạo hiểm của khu vực...
Quần đảo Cát Bà tiếp tục được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới
Ngày 27/9, tại kỳ họp lần thứ 37 của Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB ICC), quần đảo Cát Bà (Hải Phòng, Việt Nam) tiếp tục được xướng danh trong danh sách các Khu dự trữ sinh quyển thế giới sau đợt đánh giá định kỳ 10 năm lần thứ hai (2014- 2024)...
Đề xuất giữ lại 50% tín chỉ carbon trong giao dịch quốc tế, tránh rủi ro bán vượt
Trên cơ sở nghiên cứu, các chuyên gia đề xuất lộ trình giai đoạn từ nay đến 2030, hoạt động thương mại giao dịch tín chỉ carbon quốc tế của Việt Nam sẽ duy trì tỷ lệ giữ lại ít nhất 50% số tín chỉ. Theo các chuyên gia, quản lý giao dịch tín chỉ carbon cần cân nhắc giữa lợi ích kinh tế và việc đạt được các mục tiêu giảm phát thải của Việt Nam...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: