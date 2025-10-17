Thứ Sáu, 17/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Khuyến cáo du lịch Campuchia liệu có ảnh hưởng đến khu vực?

Tường Bách

17/10/2025, 09:16

Ngày 15/10, Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành mức cảnh báo du lịch cao nhất - "mã đen" (code-black), với ba khu vực ở Campuchia, bao gồm thị trấn biên giới Poipet, Bavet và khu vực núi Bokor thuộc tỉnh Kampot...

Nỗi sợ Campuchia đang ngày càng gia tăng trên các cộng đồng mạng. Ảnh: ABS-CBN
Nỗi sợ Campuchia đang ngày càng gia tăng trên các cộng đồng mạng. Ảnh: ABS-CBN

Ba khu vực khuyến cáo là những nơi được cho là xuất hiện ngày càng nhiều các vụ lừa đảo việc làm và giam giữ trái phép công dân Hàn Quốc. Theo Yonhap, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân đang ở hoặc có kế hoạch đến các khu vực này hủy chuyến, đồng thời nhấn mạnh người vi phạm có thể bị xử phạt.

Trong hệ thống cảnh báo du lịch 4 cấp của Hàn Quốc, "mã đen" tương đương lệnh cấm tuyệt đối công dân tới khu vực được cảnh báo. Khi một địa điểm bị áp dụng "mã đen", người Hàn Quốc không được phép đến đó và những người đang ở khu vực này phải rời đi ngay lập tức.

"Khu vực núi Bokor thuộc tỉnh Kampot, thành phố Bavet và thành phố Poipet được chỉ định là khu vực cấm du lịch. Công dân Hàn Quốc đến thăm hoặc lưu trú tại các khu vực này có thể bị phạt theo Đạo luật Hộ chiếu và các quy định liên quan khác," Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ghi. Lệnh cấm được công bố ngay trước khi một phái đoàn đặc biệt khởi hành sang Campuchia trong tối cùng ngày.

Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm đi lại đối với một số khu vực của Campuchia. Ảnh: SCMP
Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm đi lại đối với một số khu vực của Campuchia. Ảnh: SCMP

Đoàn công tác có sự tham gia của đại diện cảnh sát và tình báo quốc gia, do Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Hàn Quốc Kim Jina dẫn đầu. Nhiệm vụ của đoàn là thảo luận về tình trạng lừa đảo việc làm, nạn bắt cóc công dân Hàn, cũng như phối hợp điều tra vụ án mạng nghiêm trọng vừa qua. Động thái mới được đưa ra trong bối cảnh nhiều người Hàn Quốc bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc trong các "trung tâm công nghệ cao" nhưng thực chất là bẫy lừa đảo xuyên quốc gia.

Trước đó, một sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi bị tra tấn đến chết tại Bokor, gây chấn động dư luận. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết từ tháng 1 đến tháng 8, có hơn 330 công dân Hàn bị báo cáo mất tích hoặc bị giữ trái phép tại Campuchia. Hiện, còn khoảng 80 người chưa xác định được tình trạng. "Chúng tôi đang nỗ lực đưa công dân về nước", Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac cho biết.

Ông cũng thông tin chính phủ đã thành lập tổ công tác khẩn cấp để xử lý vụ việc. Seoul thừa nhận tình hình đang phức tạp. Những người hồi hương sẽ phải trải qua quá trình điều tra để xác định mức độ liên quan đến hoạt động tội phạm trước khi được cho về nước. Kế hoạch này cũng chưa nêu rõ thời gian cụ thể vì nhiều người có thể vẫn muốn ở lại Campuchia.

Park Sung-joo, người đứng đầu Văn phòng Điều tra Quốc gia (trái), và Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Kim Jina (phải), người đứng đầu nhóm ứng phó liên ngành của chính phủ, khởi hành đến Campuchia từ Sân bay Quốc tế Incheon vào chiều thứ Tư. Ảnh: Yonhap
Park Sung-joo, người đứng đầu Văn phòng Điều tra Quốc gia (trái), và Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Kim Jina (phải), người đứng đầu nhóm ứng phó liên ngành của chính phủ, khởi hành đến Campuchia từ Sân bay Quốc tế Incheon vào chiều thứ Tư. Ảnh: Yonhap

Theo Tổ chức Ân xá quốc tế (Amnesty International), nhiều trung tâm lừa đảo ở Campuchia đang là nơi xảy ra các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như buôn người, cưỡng bức lao động, tra tấn và giam giữ trái phép. Tổ chức này ước tính có ít nhất 53 khu phức hợp lừa đảo đang hoạt động tại nước này, do các băng nhóm tội phạm có tổ chức kiểm soát.

Bình luận về lệnh cấm của Hàn Quốc, ngày 16/10, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak, cho rằng việc Hàn Quốc đưa ra lệnh cấm tới một số vùng của là quyền tự do của Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông này nhấn mạnh cần phải nhìn vào thực tế khách quan và sự an toàn Campuchia.

Theo ông Sokhak, nhiều công dân Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục công khai gửi đi những tin nhắn, video về sự an toàn ở Campuchia, rằng ở Campuchia không phải trong tình trạng vô chính phủ, hỗn loạn hay đầy rẫy ổ lừa đảo như những thông tin mà giới lãnh đạo Hàn Quốc đưa ra.

Ông Sokhak làm rõ rằng việc lừa đảo online ở Campuchia do các băng nhóm tội phạm xuyên quốc tế gây ra. Theo người phát ngôn, đây “không phải là việc nhìn thấy một người rồi tiếp cận họ để lừa đảo hay bắt họ để giam giữ”, mà những đối tượng này sẽ liên lạc với nạn nhân thông qua hệ thống internet.

Ngành du lịch Campuchia đã phản đối việc Hàn Quốc không
Ngành du lịch Campuchia đã phản đối việc Hàn Quốc không "phân biệt được giữa hoạt động lừa đảo và du lịch". Ảnh: Time Travel Turtle

“Đây là lừa đảo trực tuyến nên vấn đề không phải nằm ở chỗ cấm đi lại nơi này hay nơi khác. Việc ban hành những lệnh cấm đi lại thì không logic chút nào,” ông Sokhak nói. “Điều quan trọng là các quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, phải giáo dục và phổ biến thông tin rõ ràng đến người dân về các loại tội phạm lừa đảo trực tuyến, về những thủ đoạn lừa đảo, mối nguy xuất phát từ lừa đảo trực tuyến và những cái bẫy mà các đối tượng lừa đảo giăng ra”.

Tuy nhiên, sau khi các vụ việc người Hàn Quốc bị bắt cóc và sát hại bởi các nhóm tội phạm ở Campuchia liên tiếp được phanh phui gần đây, nỗi sợ hãi đang ngày càng gia tăng trên các cộng đồng mạng. Theo tờ Koreajoongangdaily, làn sóng hoãn/hủy chuyến của du khách Hàn bắt đầu lan rộng sang cả Đông Nam Á, trong đó Việt Nam, Lào và Thái Lan.

Hàng loạt du khách đã chuyển hướng sang Jeju hoặc Nhật Bản. Trên các cộng đồng trực tuyến Hàn Quốc, một số người dùng đã chia sẻ tin tức liên quan đến Campuchia và bình luận: "Campuchia thật đáng sợ. Các nước khác có an toàn không?" Một số bài đăng khác thì bày tỏ ý định hủy chuyến tới các nước Đông Nam Á vì “lo ngại an toàn”, dù có thể chịu phí phạt. 

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã phát hành ít nhất 4 báo cáo và chỉ thị liên quan đến Campuchia trong vòng 3 tháng qua.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã phát hành ít nhất 4 báo cáo và chỉ thị liên quan đến Campuchia trong vòng 3 tháng qua.

Tại khối doanh nghiệp, các nhà tổ chức tour cho biết lượt đặt tour mới đang chững lại, dù từ tháng 12 đến tháng 2 là mùa cao điểm xuất ngoại tại Hàn Quốc. “Từ khi tin tức bùng lên tuần trước, chúng tôi chưa nhận thêm đặt chỗ nào. Ngay cả khách đã đặt cũng liên tục gọi hỏi về mức độ an toàn”, đại diện một công ty chuyên tour Đông Nam Á cho biết.

Đại diện một công ty du lịch khác trấn an: “Chúng tôi chưa ghi nhận sự sụt giảm rõ ở các điểm đến khác ngoài Campuchia, nhưng vẫn đang theo dõi sát tình hình. Khách du lịch trọn gói chỉ sử dụng các tuyến đường do công ty chỉ định, và du khách được quản lý liên tục, nên tương đối an toàn”.

Thống kê từ một số đơn vị lữ hành cũng cho thấy lượng khách Việt đi Campuchia có dấu hiệu giảm mạnh sau hàng loạt vấn đề từ đầu năm như tình hình bất ổn ở biên giới với Thái Lan, những câu chuyện liên quan đến lừa đảo, buôn người.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Du Lịch Việt, cho biết trước kia công ty có thể chạy 1 - 2 tour Campuchia mỗi tuần nhưng giờ giảm xuống 1  -2 tour mỗi tháng. Khoảng 50% khách khi được tư vấn tour Đông Nam Á loại Campuchia vì không cảm thấy an tâm.

Nhật Bản cần thời gian thích nghi với quá tải du lịch

14:29, 15/10/2025

Nhật Bản cần thời gian thích nghi với quá tải du lịch

Giới siêu giàu sẽ du lịch như thế nào vào năm 2026?

08:24, 15/10/2025

Giới siêu giàu sẽ du lịch như thế nào vào năm 2026?

Thêm 29 quốc gia ứng dụng nhập cảnh sinh trắc học

09:32, 13/10/2025

Thêm 29 quốc gia ứng dụng nhập cảnh sinh trắc học

Từ khóa:

Campuchia du lịch tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Khai mạc Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng

Khai mạc Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng

Sáng ngày 16/10, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2025 chính thức khai mạc, đánh dấu lần thứ 02 tổ chức với quy mô mở rộng mang tầm quốc tế, mở ra gần 6.000 cuộc giao thương...

Khi nhà ga thành điểm đến du lịch

Khi nhà ga thành điểm đến du lịch

Theo SCMP, việc ghi lại hành trình thông qua ảnh chụp tại các ga tàu đang trở thành một trào lưu toàn cầu. Từ Tokyo, Seoul cho đến London hay New York, các ga tàu trở thành nơi "phải đến" trong những chuyến tham quan...

Rừng xanh nuôi dưỡng sinh kế bền vững

Rừng xanh nuôi dưỡng sinh kế bền vững

Từ du lịch sinh thái đến chi trả môi trường rừng, chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ- ERPA, Thành phố Huế đang hình thành một mô hình kinh tế rừng đa tầng, trong đó con người và rừng cùng phát triển bền vững, để vừa giữ được rừng, vừa làm giàu từ rừng...

Di sản truyền cảm hứng cho đổi mới và phát triển bền vững

Di sản truyền cảm hứng cho đổi mới và phát triển bền vững

Chiều 14/10, tại Khách sạn Silk Path (TP Huế), UBND thành phố Huế phối hợp với Tổ chức các Thành phố Di sản Thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (OWHC-AP) tổ chức Hội nghị Khu vực lần thứ 5 với chủ đề “Nâng cao khả năng sống vì sự phát triển bền vững của các Thành phố Di sản Thế giới”...

Nhật Bản cần thời gian thích nghi với quá tải du lịch

Nhật Bản cần thời gian thích nghi với quá tải du lịch

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản mới đây tiếp tục được xếp hạng là thành phố lớn tốt nhất thế giới trong năm thứ hai liên tiếp. Điều này củng cố vị thế của "đất nước Mặt Trời mọc" như một cường quốc du lịch toàn cầu…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu ngân hàng kéo chứng khoán Mỹ tụt điểm, dầu thô rẻ nhất 5 tháng

Thế giới

2

Masterise Homes ra mắt Masteri Park Place - Giao điểm năng lượng giữa lòng đô thị biểu tượng The Global City

Bất động sản

3

Những “trái ngọt” từ vùng đồi Thượng Ninh

Nông sản

4

Ngành nhựa đặt mục tiêu chủ động 70% nguồn nguyên liệu

Thị trường

5

Giữ đà tăng bền bỉ, giá vàng hướng mốc 4.400 USD/oz

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy