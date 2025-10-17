Khuyến cáo du lịch Campuchia liệu có ảnh hưởng đến khu vực?

Ngày 15/10, Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành mức cảnh báo du lịch cao nhất - "mã đen" (code-black), với ba khu vực ở Campuchia, bao gồm thị trấn biên giới Poipet, Bavet và khu vực núi Bokor thuộc tỉnh Kampot...

Ba khu vực khuyến cáo là những nơi được cho là xuất hiện ngày càng nhiều các vụ lừa đảo việc làm và giam giữ trái phép công dân Hàn Quốc. Theo Yonhap, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân đang ở hoặc có kế hoạch đến các khu vực này hủy chuyến, đồng thời nhấn mạnh người vi phạm có thể bị xử phạt.

Trong hệ thống cảnh báo du lịch 4 cấp của Hàn Quốc, "mã đen" tương đương lệnh cấm tuyệt đối công dân tới khu vực được cảnh báo. Khi một địa điểm bị áp dụng "mã đen", người Hàn Quốc không được phép đến đó và những người đang ở khu vực này phải rời đi ngay lập tức.

"Khu vực núi Bokor thuộc tỉnh Kampot, thành phố Bavet và thành phố Poipet được chỉ định là khu vực cấm du lịch. Công dân Hàn Quốc đến thăm hoặc lưu trú tại các khu vực này có thể bị phạt theo Đạo luật Hộ chiếu và các quy định liên quan khác," Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ghi. Lệnh cấm được công bố ngay trước khi một phái đoàn đặc biệt khởi hành sang Campuchia trong tối cùng ngày.

Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm đi lại đối với một số khu vực của Campuchia. Ảnh: SCMP

Đoàn công tác có sự tham gia của đại diện cảnh sát và tình báo quốc gia, do Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Hàn Quốc Kim Jina dẫn đầu. Nhiệm vụ của đoàn là thảo luận về tình trạng lừa đảo việc làm, nạn bắt cóc công dân Hàn, cũng như phối hợp điều tra vụ án mạng nghiêm trọng vừa qua. Động thái mới được đưa ra trong bối cảnh nhiều người Hàn Quốc bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc trong các "trung tâm công nghệ cao" nhưng thực chất là bẫy lừa đảo xuyên quốc gia.

Trước đó, một sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi bị tra tấn đến chết tại Bokor, gây chấn động dư luận. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết từ tháng 1 đến tháng 8, có hơn 330 công dân Hàn bị báo cáo mất tích hoặc bị giữ trái phép tại Campuchia. Hiện, còn khoảng 80 người chưa xác định được tình trạng. "Chúng tôi đang nỗ lực đưa công dân về nước", Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac cho biết.

Ông cũng thông tin chính phủ đã thành lập tổ công tác khẩn cấp để xử lý vụ việc. Seoul thừa nhận tình hình đang phức tạp. Những người hồi hương sẽ phải trải qua quá trình điều tra để xác định mức độ liên quan đến hoạt động tội phạm trước khi được cho về nước. Kế hoạch này cũng chưa nêu rõ thời gian cụ thể vì nhiều người có thể vẫn muốn ở lại Campuchia.

Park Sung-joo, người đứng đầu Văn phòng Điều tra Quốc gia (trái), và Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Kim Jina (phải), người đứng đầu nhóm ứng phó liên ngành của chính phủ, khởi hành đến Campuchia từ Sân bay Quốc tế Incheon vào chiều thứ Tư. Ảnh: Yonhap

Theo Tổ chức Ân xá quốc tế (Amnesty International), nhiều trung tâm lừa đảo ở Campuchia đang là nơi xảy ra các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như buôn người, cưỡng bức lao động, tra tấn và giam giữ trái phép. Tổ chức này ước tính có ít nhất 53 khu phức hợp lừa đảo đang hoạt động tại nước này, do các băng nhóm tội phạm có tổ chức kiểm soát.

Bình luận về lệnh cấm của Hàn Quốc, ngày 16/10, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, ông Touch Sokhak, cho rằng việc Hàn Quốc đưa ra lệnh cấm tới một số vùng của là quyền tự do của Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông này nhấn mạnh cần phải nhìn vào thực tế khách quan và sự an toàn Campuchia.

Theo ông Sokhak, nhiều công dân Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục công khai gửi đi những tin nhắn, video về sự an toàn ở Campuchia, rằng ở Campuchia không phải trong tình trạng vô chính phủ, hỗn loạn hay đầy rẫy ổ lừa đảo như những thông tin mà giới lãnh đạo Hàn Quốc đưa ra.

Ông Sokhak làm rõ rằng việc lừa đảo online ở Campuchia do các băng nhóm tội phạm xuyên quốc tế gây ra. Theo người phát ngôn, đây “không phải là việc nhìn thấy một người rồi tiếp cận họ để lừa đảo hay bắt họ để giam giữ”, mà những đối tượng này sẽ liên lạc với nạn nhân thông qua hệ thống internet.

Ngành du lịch Campuchia đã phản đối việc Hàn Quốc không "phân biệt được giữa hoạt động lừa đảo và du lịch". Ảnh: Time Travel Turtle

“Đây là lừa đảo trực tuyến nên vấn đề không phải nằm ở chỗ cấm đi lại nơi này hay nơi khác. Việc ban hành những lệnh cấm đi lại thì không logic chút nào,” ông Sokhak nói. “Điều quan trọng là các quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, phải giáo dục và phổ biến thông tin rõ ràng đến người dân về các loại tội phạm lừa đảo trực tuyến, về những thủ đoạn lừa đảo, mối nguy xuất phát từ lừa đảo trực tuyến và những cái bẫy mà các đối tượng lừa đảo giăng ra”.

Tuy nhiên, sau khi các vụ việc người Hàn Quốc bị bắt cóc và sát hại bởi các nhóm tội phạm ở Campuchia liên tiếp được phanh phui gần đây, nỗi sợ hãi đang ngày càng gia tăng trên các cộng đồng mạng. Theo tờ Koreajoongangdaily, làn sóng hoãn/hủy chuyến của du khách Hàn bắt đầu lan rộng sang cả Đông Nam Á, trong đó Việt Nam, Lào và Thái Lan.

Hàng loạt du khách đã chuyển hướng sang Jeju hoặc Nhật Bản. Trên các cộng đồng trực tuyến Hàn Quốc, một số người dùng đã chia sẻ tin tức liên quan đến Campuchia và bình luận: "Campuchia thật đáng sợ. Các nước khác có an toàn không?" Một số bài đăng khác thì bày tỏ ý định hủy chuyến tới các nước Đông Nam Á vì “lo ngại an toàn”, dù có thể chịu phí phạt.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã phát hành ít nhất 4 báo cáo và chỉ thị liên quan đến Campuchia trong vòng 3 tháng qua.

Tại khối doanh nghiệp, các nhà tổ chức tour cho biết lượt đặt tour mới đang chững lại, dù từ tháng 12 đến tháng 2 là mùa cao điểm xuất ngoại tại Hàn Quốc. “Từ khi tin tức bùng lên tuần trước, chúng tôi chưa nhận thêm đặt chỗ nào. Ngay cả khách đã đặt cũng liên tục gọi hỏi về mức độ an toàn”, đại diện một công ty chuyên tour Đông Nam Á cho biết.

Đại diện một công ty du lịch khác trấn an: “Chúng tôi chưa ghi nhận sự sụt giảm rõ ở các điểm đến khác ngoài Campuchia, nhưng vẫn đang theo dõi sát tình hình. Khách du lịch trọn gói chỉ sử dụng các tuyến đường do công ty chỉ định, và du khách được quản lý liên tục, nên tương đối an toàn”.