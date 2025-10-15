Giới siêu giàu sẽ du lịch như thế nào vào năm 2026?

Các nghiên cứu cho thấy những cá nhân sở hữu giá trị tài sản ròng cao (HNWIs) ngày nay đang tìm kiếm những trải nghiệm du lịch độc đáo, chậm rãi hơn và mang nhiều ý nghĩa cá nhân hơn…

Giới siêu giàu có khả năng chi tiêu cho những hành trình mà phần lớn người khác chỉ dám mơ đến, và trong cách họ lựa chọn, vẫn có những điểm chung dễ nhận thấy. Du khách cao cấp thường ưu tiên tính độc quyền, tránh đám đông, và thích mọi chi tiết của chuyến đi đều được thiết kế riêng bởi các công ty du lịch cao cấp chuyên biệt.

Tuy nhiên, ngay trong thị trường du lịch xa xỉ toàn cầu, xu hướng cũng không ngừng thay đổi. Virtuoso — mạng lưới toàn cầu về du lịch cao cấp — đã xác định những xu hướng chủ đạo cho năm tới, thông qua báo cáo Virtuoso Luxe 2026. Báo cáo này tổng hợp kiến thức và góc nhìn chuyên sâu từ các đại lý du lịch hàng đầu cùng đội ngũ cố vấn du lịch chuyên nghiệp trong hệ thống của Virtuoso.

Kết quả cho thấy, giới siêu giàu ngày càng không còn hài lòng với sự xa xỉ đơn thuần. Thay vào đó, họ tìm kiếm những trải nghiệm độc đáo, chậm lại để tận hưởng từng khoảnh khắc, và tự thiết kế những hành trình mang đậm tính cá nhân, phục hồi năng lượng và giàu ý nghĩa.

Những cá nhân sở hữu giá trị tài sản ròng cao (HNWIs) ngày càng không còn hài lòng với sự xa xỉ đơn thuần.

Du khách cao cấp sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn, nhưng họ cũng ngày càng thận trọng hơn với chi phí, ưu tiên những giá trị thực sự nâng tầm trải nghiệm.

KIỂM SOÁT ĐÁM ĐÔNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Đối với du khách thượng lưu ngày nay, khí hậu dễ chịu cùng sự tự do tận hưởng điểm đến mà không bị chen lấn bởi đám đông đã trở thành chuẩn mực mới của sự xa xỉ. Nhu cầu ngày càng tăng nhằm tránh tình trạng “quá tải du lịch” (overtourism) đang trở thành yếu tố hàng đầu của xu hướng du lịch bền vững.

Theo khảo sát của Virtuoso, 45% các chuyên viên tư vấn du lịch cho biết khách hàng của họ đang điều chỉnh kế hoạch do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trong số đó 76% cho biết khách siêu giàu chọn đi du lịch vào mùa thấp điểm hoặc trái mùa cao điểm. 75% nhận thấy khách ưu tiên các điểm đến có khí hậu ôn hòa. 43% cho hay khách đang mua bảo hiểm du lịch để phòng rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu...

TỪ “FOMO” ĐẾN “SLOW-MO”

Nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO) đang thôi thúc những người yêu du lịch sang trọng tìm đến những chuyến phiêu lưu phi thường, như theo dấu cuộc di cư vĩ đại ở Kenya hay khám phá hệ sinh thái kỳ diệu của quần đảo Galápagos. Đặc biệt, thế hệ Baby Boomers và Gen X cảm nhận rõ sự thôi thúc này, được thúc đẩy bởi những biến động của môi trường toàn cầu và nhận thức sâu sắc rằng “một ngày nào đó” không thể chờ đợi mãi.

Nỗi sợ bị bỏ lỡ (FOMO) đang thôi thúc giới siêu giàu tìm đến những chuyến phiêu lưu phi thường.

Thế nhưng, khi đã đặt chân đến nơi, nhịp điệu lại chậm rãi hơn. Du khách đi du thuyền trên sông mong muốn được lưu lại cảng lâu hơn để có thể dạo chơi chợ địa phương hay khu dân cư. Người tham gia safari chọn những khu trại nhỏ, nơi họ có thể thong thả ngắm nhìn động vật hoang dã cả ngày.

FOMO là động lực khiến họ lên đường, nhưng “slow-mo” (chậm rãi tận hưởng) mới là tinh thần định nghĩa chuyến đi. Càng hiếm có và đặc biệt, du khách lại càng muốn kéo dài thời gian lưu trú để thưởng thức trọn vẹn từng khoảnh khắc.

SANG TRỌNG KHÔNG GIỚI HẠN

Báo cáo Luxe Report đã đặt câu hỏi với các chuyên gia tư vấn về xu hướng du lịch siêu sang, và kết quả cho thấy 45% trong số họ ghi nhận sự gia tăng đáng kể các yêu cầu trong thời gian gần đây. Điều đặc biệt là khái niệm “siêu sang” nay được định nghĩa bằng sự trọn vẹn trong từng chi tiết — mọi thứ đều được sắp đặt một cách liền mạch.

Từ dịch vụ đưa đón riêng, ẩm thực chuẩn Michelin, cho đến việc thuê trọn khu nghỉ dưỡng với đầu bếp, chuyên gia chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn viên luôn sẵn sàng phục vụ riêng cho từng vị khách.

Khái niệm "trọn gói sang trọng" này đã được nâng tầm để bao gồm tất cả các yếu tố trong chuyến đi.

Du lịch kỷ niệm cũng đang thúc đẩy nhu cầu du lịch trọn gói sang trọng này tăng mạnh, khi những dịp sinh nhật trọng đại, lễ kỷ niệm hay các buổi sum họp gia đình trở thành lý do để tìm đến những du thuyền riêng hoặc biệt thự tách biệt.

Sự riêng tư cũng nằm trong top ba trải nghiệm được ưa chuộng nhất, khi du khách siêu giàu tìm đến những hòn đảo ẩn mình hay khu nghỉ dưỡng xa xôi. Hành trình chăm sóc sức khỏe để khôi phục sự cân bằng cũng được chú ý. Từ các chương trình trị liệu Ayurveda ở Ấn Độ, những kỳ nghỉ kết hợp yoga và lướt sóng tại Costa Rica, cho đến các khóa tĩnh dưỡng giữa dãy núi Rockies của Canada... nơi sự im lặng chính là một phần của quá trình chữa lành.

Giới siêu giàu cũng đang hướng đến hành trình chăm sóc sức khỏe để khôi phục sự cân bằng và khả năng thích ứng sau nhiều năm biến động.

Những chuyến đi này thậm chí còn mang tính đa thế hệ, khi cha mẹ và ông bà khuyến khích con cháu — dù đôi khi chưa sẵn lòng — tạm rời mạng xã hội để kết nối lại với thiên nhiên.

NHỮNG ĐIỂM ĐẾN CỦA GIỚI SIÊU GIÀU NĂM 2026

Theo Virtuoso, các địa điểm “mát mẻ” trong năm 2026 như Iceland, Nam Cực và Na Uy dẫn đầu danh sách những điểm đến đang lên theo báo cáo. Ma-rốc vẫn giữ vị trí trong top 5, trong khi Ai Cập tăng ba bậc nhờ sức hút từ các chuyến du ngoạn riêng trên sông Nile và cơ hội tham quan sớm Bảo tàng Lớn Ai Cập.

Việt Nam cũng tăng 3 bậc, vươn lên vị trí thứ 6 trong danh sách các điểm đến nổi bật, nhờ vào trải nghiệm giá trị tuyệt vời và được xem như lựa chọn mới mẻ, khác biệt so với các “điểm nóng” khác ở châu Á.

Việt Nam vươn lên vị trí thứ 6 trong danh sách các điểm đến nổi bật.

Nhật Bản tiếp tục thể hiện sức hút mạnh mẽ — xếp ngay sau Ý trong danh sách điểm đến toàn cầu và du lịch gia đình hàng đầu, đứng thứ ba về du lịch một mình, và góp mặt trong top 10 cho các kỳ trăng mật cũng như du thuyền.

Những điểm đến mới thay thế cho các thành phố biểu tượng châu Âu. Chẳng hạn như Riga (Latvia) với kiến trúc Art Nouveau ấn tượng; Riviera rực nắng của Albania; các khu nghỉ dưỡng ven Adriatic đầy quyến rũ tại Montenegro... Mỗi nơi đều mang đến trải nghiệm hấp dẫn hơn về chi phí và ít đông đúc hơn so với các quốc gia du lịch nổi tiếng như Ý hay Pháp.